El INE ordena a Presidente bajar o modificar 5 “mañaneras” por vulnerar imparcialidad

La Comisión de Quejas y Denuncias le pidió a Andrés Manuel López Obrador “abstenerse, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa”.

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador bajar o modificar cinco de sus conferencias de prensa matutinas diarias por la presunta vulneración de los principios de neutralidad e imparcialidad en el proceso electoral de 2024.

La Comisión detalló que son las conferencias del 7, 11, 12, y 22 de marzo; así como la del 1 de abril. Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron que el Presidente vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2023-2024 en curso.

“La Comisión resolvió que algunas expresiones realizadas en las conferencias de los días 7, 11, 12 y 22 de marzo, y 1 de abril del año en curso, podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del Proceso Electoral Federal en curso, al ser de índole electoral, o bien, tener contenido de propaganda gubernamental”, determinó.

Por ello, la Comisión le ordenó “eliminar o modificar, de cualquiera plataforma oficial, las publicaciones que contengan los audiovisuales y/o versiones estenográficas de las conferencias motivo de análisis”.

Asimismo, el órgano colegiado le reiteró a López Obrador “abstenerse, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”.

Apenas el pasado 30 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias le pidió al mandatario bajar el contenido de otra conferencia matutina, debido a que incluye propaganda gubernamental ilegal en tiempos de campaña y viola el principio de imparcialidad en la contienda electoral.

De igual manera, el 26 de marzo, se le solicitó al Presidente bajar o modificar siete de sus conferencias por la vulneración de los principios de neutralidad e imparcialidad en el proceso electoral de 2024.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la resolución de las medidas cautelares, pues señaló en esa ocasión que el INE está “muy estricto” en el proceso electoral, ya que le impidió ocupar el término “oligarquía corrupta”.

“Están los del INE muy estrictos, están como la inquisición. Acaban de resolver que yo no hable aquí de ‘oligarquía corrupta’. No voy a hablar de oligarquía corrupta, me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo. Lo hacemos aquí entre todos. Podría ser ‘mafia del poder’ o ‘conservadurismo corrupto’”, dijo.

En los últimos meses, López Obrador ha sido sancionado o advertido tanto por el INE como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a sus intervenciones relacionadas con el proceso electoral de este año, que vulneran la equidad electoral. Incluso ha tenido que retirar algunas de sus conferencias y mensajes en sus redes sociales.