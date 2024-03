El INE pide modificar o eliminar 7 conferencias de AMLO. “La inquisición”, dice él

La Comisión de Quejas y Denuncias le pidió a Andrés Manuel López Obrador “abstenerse, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa”.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador bajar o modificar siete de sus conferencias de prensa matutinas diarias por la presunta vulneración de los principios de neutralidad e imparcialidad en el proceso electoral de 2024.

La Comisión detalló que son las conferencias del 2, 6, 7, 8 y 9 de febrero; así como del 4 y 6 de marzo. Los partidos de oposición denunciaron que el Presidente vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2023-2024 en curso.

“Se le ordena al Presidente de la República que realice las acciones y gestiones necesarias para eliminar y/o modificar los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas denunciadas”, compartió la Comisión.

El INE desglosó que para las conferencias de los días 2, 6, 7, 8 y 9 de febrero resolvió como procedente la medida cautelar de bajar o modificar los videos porque podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso electoral federal 2023-2024 en curso.

Asimismo, para las de los días 4 y 6 de marzo, la Comisión determinó que se realizaron “manifestaciones cuyo contenido se vincula a materias distintas a las excepciones establecidas para la difusión de propaganda gubernamental en periodo de campaña”, lo que podría incidir en el “ánimo de la ciudadanía” en el actual proceso electoral.

Por ello, la Comisión de Quejas y Denuncias reiteró a López Obrador que debe “abstenerse, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa”, y que pidió que su actuar se encuentre “ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, así como de difundir propaganda gubernamental”.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana la resolución de las medidas cautelares, pues señaló que el INE está “muy estricto” en el proceso electoral, ya que le impidió ocupar el término “oligarquía corrupta”.

“Están los del INE muy estrictos, están como la inquisición. Acaban de resolver que yo no hable aquí de ‘oligarquía corrupta’. No voy a hablar de oligarquía corrupta, me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo. Lo hacemos aquí entre todos. Podría ser ‘mafia del poder’ o ‘conservadurismo corrupto'”, dijo.

Apenas el pasado 20 de marzo, la Comisión también le había pedido al Presidente que retirara de sus diversas cuentas y de las de su Gobierno, la conferencia de prensa matutina del día 8 del mismo mes y año, donde le pidió a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que no fueran a protestar en los actos de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista de México (PVEM).

Los del @INEMexico "están como la inquisición", @lopezobrador_ critica que el instituto electoral no lo deje hablar sobre la "oligarquía corrupta". pic.twitter.com/elsg0N4Fsi — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 26, 2024

De la misma forma, el 14 de marzo, el Instituto le ordenó al mandatario eliminar o modificar el video que publicó en sus redes con la entrevista que le realizó la periodista Inna Afinogenova, debido a que toca temas electorales y menciona a actores políticos que participan en estos comicios, en un hecho que el mandatario calificó de “censura” en su conferencia matutina.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE avaló las medidas contra López Obrador por esta entrevista, ya que habló de la sucesión presidencial, de la candidata de su partido, Morena, Claudia Sheinbaum, y criticó a los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, PRI y PAN, respectivamente, además de solicitarle que no opine sobre la contienda, pues podría generar “inequidad irreparable” al proceso electoral.

“Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, todavía no nos han notificado. Es una buena entrevista, se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España”, dijo. “Porque hablamos de lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la baje. Censura, acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española a hablar mal de mí y a ella no la censuran”, agregó sobre la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo.

“La trajo el bloque conservador. Es un partido de España de estos franquistas que quedaron, que son muchos, porque falleció [Francisco] Franco. La trajeron con ese propósito y a ella no la sancionan ni a quienes la trajeron. Es una compañera de un medio independiente, no es el New York Times o el Wall Street Journal o el Financial Times, o el Washington Post. Le di la entrevista a un medio independiente y les molestó. La están censurando”, concluyó.

Apenas el pasado martes 12 de marzo, el mandatario había asegurado que hay una guerra sucia en su contra en el contexto de las elecciones presidenciales, y que el Poder Judicial buscará acusarlo por sus intervenciones públicas para operar en tribunales la posibilidad de un “golpe blando”.

En los últimos meses, López Obrador ha sido sancionado o advertido tanto por el INE como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a sus intervenciones relacionadas con el proceso electoral de este año. Incluso ha tenido que retirar algunas de sus conferencias y mensajes en sus redes sociales.

AMLO (@lopezobrador_) acusa de "censura" luego de que el INE le ordenó eliminar o modificar la entrevista que le realizó la periodista Inna Afinogenova. pic.twitter.com/fc4qJhWuoN — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 14, 2024

El pasado 28 de febrero, el TEPJF confirmó que el Presidente había vulnerado la equidad electoral durante el evento público que realizó el 1 de julio pasado por el Quinto Aniversario de su triunfo electoral en 2018.

La Sala Superior dio el visto bueno, con una mayoría unánime, al proyecto formulado por la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, la cual valida la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, donde se determina la existencia de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

La Sala Superior determinó que los elementos de las infracciones se encuentran debidamente acreditados, ya que el Presidente López Obrador fue emisor y figura central del discurso que señalan que vulnera la equidad electoral y genera promoción personalizada, al “hacer uso de su cargo para generar un rechazo a otros partidos políticos”.