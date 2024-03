AMLO baja “mañanera” donde pide a Vidulfo Rosales no manifestarse contra Claudia

El mandatario fue notificado por el INE para dar de baja la conferencia de prensa donde menciona al abogado de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 20 de marzo (Zeta).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 20 de marzo de 2024, que fue notificado por el Instituto Nacional Electoral (INE), para que un lapso de máximo seis horas, retirara de sus diversas cuentas -y de las de su Gobierno, aunque no dijo de cuáles-, la conferencia de prensa matutina, del día 8 del mismo mes y año, donde le pidió a Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -desaparecidos el 24 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero-, que no fueran a protestar en los actos de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM).

Durante la “mañanera” del 20 de marzo de 2024 -llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional- el titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que fue notificado por el órgano constitucional autónomo. “Ya la bajamos, estamos cumpliendo al pie de la letra todas las recomendaciones, antes de que las emitan ya las cumplimos […] Están en contra de nosotros”, señaló

“Hubo un hecho aquí escandaloso [el derribamiento de una puerta en Palacio Nacional], un acto de provocación, mostramos hasta los tiradores. Pero se dio a conocer también una declaración de una persona, en donde decía que iban a ir a las campañas”, apuntó el político tabasqueño.

“Y yo hice un llamado a que no hicieran eso y por eso, porque hice el llamado a que no hicieran eso, porque no tenía que ver una cosa con la otra, porque una cosa es lo electoral precisamente y otra cosa es lo que estamos tratando aquí. Entonces ayer llegó la notificación, seis horas para bajar la conferencia y es eso nada más, porque hicimos referencia a que no fueran a las campañas a provocar”, dijo el mandatario nacional.

Hasta la redacción de esta nota, la conferencia de prensa matutina del viernes 8 de marzo de 2024, no se encontraba disponible en el canal de YouTube de López Obrador, quien ese mismo día pidió a Rosales Sierra, no caer en actos de provocación y actuar con responsabilidad, en referencia a los actos de campaña de la extitular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Por eso, con todo mi respeto, que no se vaya a sentir que es un acto de censura, le pido, convoco al dirigente, al abogado que asesora a los papás, mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad. Porque ayer estaba yo viendo, y todo esto lo tengo que decir porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública y todos tenemos que estar informados, ayer estaba yo viendo un video, que van a ir a los actos de Claudia. ¡Qué es eso!”, externó el Presidente, el 8 de marzo de 2024.

Ese mismo día, el político tabasqueño cuestionó que el abogado de los 43 normalistas solamente hubiera planteado asistir a los eventos de Sheinbaum Pardo y no de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -candidata a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”- o de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver lo de los muchachos desaparecidos, que tenemos nosotros la responsabilidad, la obligación, de atender, el Gobierno? Pero ¿por qué pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos, a la otra candidata, porque hay otra candidata, y al candidato? Son tres ¿Por qué nada más a una? Ahora sí que ¿de parte de quién?, a ver, porque me llamó la atención”, preguntó López Obrador, el 8 de marzo de 2024.

Por otra parte, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza renunció, el 19 de marzo de 2024, al cargo de encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), en sustitución de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, removida de la titularidad de dicha institución de procuración de justicia, por la Gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, el día 14 del mismo mes y año.

En el escrito de renuncia que envió a la Gobernadora, Hernández Mendoza argumentó que podría permanecer dicho cargo, porque se lo impedía el artículo 111, fracción segunda, de la Constitución de Guerrero, el cual establece una edad límite para ello.

“Después de haber servido en forma objetiva, honrada, transparente y profesional dentro del ejercicio de mis funciones y haber cumplido con mis funciones y con el deber que me confiere, le presento mi renuncia de carácter irrevocable”, dijo Hernández Mendoza, quien sólo duró cinco días en el cargo.

Según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado guerrerense, corresponde al Gustavo Romero Rosas, Vicefiscal de Prevención y Seguimiento, asumir como encargado de la FGE de Guerrero.

El mismo día, un juez de control del Centros de Justicia Penal Federal en Acapulco, Guerrero, vinculó a proceso a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero, quienes el 7 de marzo de 2024, asesinaron de un disparo en la cabeza a Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en la salida de Chilpancingo, la capital guerrerense, a la altura de la colonia INDECO, hacia el municipio de Tixtla.

Durante la audiencia que comenzó a las 13:00 horas y concluyó a las 20:30 horas del 19 de marzo de 2024, Sigifredo “N” y Francisco “N”, escucharon la resolución del juez de control federal, quien el día 14 del mismo mes y año, dictó prisión preventiva a los mismos agentes estatales, quienes son acusados por los delitos de homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio, por lo que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión.

El tercer agente que presuntamente fue el autor material del crimen de Gómez Peralta, aún no había sido detenido por las autoridades luego de que mandos de la SSP estatal le habrían facilitado la huída, cuando junto con sus dos compañeros estaban en un cuartel, en calidad de un proceso de investigación de tipo administrativo. El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, en Guerrero, informó que la FGE seguía en la búsqueda y localización del prófugo de la justicia.

