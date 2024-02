Los padres de Ayotzinapa suspenden diálogo con la CoVAJ hasta que AMLO los reciba

El Presidente no quiere cumplir su promesa de esclarecer el caso de la desaparición de los 43 normalistas para no afectar al Ejército, señalan en asamblea.

Por Lenin Ocampo Torres

Ayotzinapa, Guerrero, 12 de febrero (ElSur). El Comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala suspendió el diálogo con la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ), hasta tener un encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien culpa de no querer cumplir su promesa de esclarecer el caso para no afectar al Ejército.

El sábado se realizó en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la Asamblea Nacional Popular (ANP), a donde asistieron organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, quienes cerraron filas con las madres y padres de los 43 desaparecidos.

Acordaron una jornada de lucha del 26 de febrero al 1 de marzo en la Ciudad de México; manifestaciones el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el 10 de abril en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata y el Día del Trabajo el primero de mayo.

LOS INFILTRADOS EN EL MOVIMIENTO Y LA INEFICIENCIA DEL PRESIDENTE

En un documento leído en la Asamblea que se llevó a cabo en el comedor de Ayotzinapa, informaron que las madres y los padres de los 43 continúan “unidos y firmes en la lucha por la presentación con vida de nuestros hijos, los intentos del Gobierno de dividirnos serán infructuosos.

El actual Gobierno ha pactado con la élite económica y militar para mantener inalterable el capitalismo y profundizar el modelo económico”

En el comunicado mencionaron que hay una “crisis humanitaria de los miles de asesinatos y desapariciones, continúa imparable, mientras tanto la Comisión Nacional de Búsqueda yace desmantelada y sin recursos para buscar las desaparecidas y desaparecidos, a la vez que la Fiscalía no avanza en las investigaciones, las graves violaciones a los derechos humanos no los han resuelto, por el contrario, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia la han desmantelado con la salida de Alejandro Encinas y Omar Gómez y el respectivo nombramiento de funcionarios a modo”.

Por su parte, el abogado de las familias Vidulfo Rosales Sierra adelantó que los padres no acudirán a reuniones de la CoVAJ “porque ya no es posible continuar el diálogo con funcionarios que no saben

nada del caso”.

Entrevistado al finalizar la ANP, mencionó que López Obrador se comprometió a resolver el caso, “y no ha cumplido, su estrategia es golpearnos y hostigarnos, y tratar desesperadamente de fragmentar el movimiento. Ha usado a un grupo minúsculo de 4 padres que responden a los intereses de la familia Abarca, que exigieron la libertad de esa familia en un mitin organizado por (el grupo criminal) Guerreros Unidos”.

Dijo que a “ese grupo los dirige Felipe de la Cruz, un infiltrado del Gobierno, vino con un discurso de izquierda y confrontación con el Gobierno, tenemos datos que sacó a ese grupo en tres ocasiones para recibir dinero de Ángel Aguirre y él de voz propia en una reunión de la Covaj dijo que Felipe de la Cruz llevó a ese grupo para reunirlos con él, y que les daba apoyo económico”.

Culpó al exvocero de los padres de llevarlos con el excandidato a Gobernador de Guerrero por Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Segura Valladares, “quien financia a ese grupo, para profundizar la división con los padres de familia, pero no lo van a lograr, ese grupo y Felipe de la Cruz ya fueron expulsados”.

El abogado afirmó que Pedro Segura está dentro de la investigación por la desaparición de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, donde según informaciones junto con su hermano Pablo recibieron a siete estudiantes que desaparecieron en uno de sus ranchos en Los Sauces, municipio de Teloloapan.

“Hay una investigación contra él, porque probablemente, dice la FGR, que hay información de que está vinculado o pertenece al grupo delictivo de los Guerreros Unidos y es familiar de los Casarrubias, como Sidronio Casarrubias y los Valladares, Francisco Salgado Valladares era secretario de Seguridad Pública (durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014), es primo de Pedro Segura Valladares y de su hermano Pablo, la investigación habla de los dos hermanos”.

Vidulfo Rosales manifestó que ante la ineficiencia del Presidente Obrador y su defensa al Ejército, “está desviando la atención con una estrategia política y mediática para levantar una cortina de humo, y lo centra en la descalificación a nosotros, responsabilizando al Centro Pro, responsabilizando al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) del fracaso de la investigación, e incluso se ha atrevido a decir que hemos obstaculizado la investigación, lo cual absolutamente no es cierto”.

“López Obrador ha fracasado en la investigación del caso y esa negativa del Ejército que se le investigue, que se profundice esa línea de investigación en la información que acumuló desde que los estudiantes, salieron de esta normal hasta que fueron desaparecidos en Iguala, tienen un acervo de información que se niegan a entregar”, señaló.

Dijo que Andrés Manuel López Obrador no puede otorgar verdad y justicia, porque “tiene un compromiso político y un pacto con el Ejército en seguirlo empoderando, obviamente que no los va a tocar, y ante esa imposibilidad de deslindar una responsabilidad tan clara que el Ejército tiene en este caso, lo que está haciendo él es desviar la atención, y nos acusa a nosotros de liberar a detenidos, que fueron liberados por una investigación turbia e ilegal que llamaron ‘verdad histórica’ y que declararon nula esa investigación, por eso saludamos esa resolución que echaron abajo esa ‘verdad histórica’ que fue un montaje”.

“El Presidente da argumentos falsos, no tienen sustento jurídico y su enojo es que somos incisivos e insistentes en que el Ejército tiene que entregar información que no ha entregado, y que tiene que investigarse a profundidad, esa es su molestia, hemos puesto el dedo en el renglón y no lo quitaremos.

No quiere tocar al Ejército porque tiene un pacto con ellos, con un Ejército que ha violado derechos humanos y no ha sido investigados, Guerrero da testimonio de esos abusos”. Expuso que la CoVAJ, “no tiene capacidad, hay un subsecretario (Arturo Medina) que es un títere y no hay posibilidad de avanzar de manera sustantiva en esta investigación, el diálogo con la CoVAJ se suspende y estamos a la espera de una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso acordamos una jornada de lucha, hizo una promesa de campaña de esclarecer los hechos y no ha cumplido, es un imperativo del Gobierno, es una obligación que tienen de esclarecer el caso”.

En la ANP participaron unos 15 padres de los 43 desaparecidos, representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del Frente Popular Revolucionario (FPR), estudiantes de Ayotzinapa, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), entre otras organizaciones sociales y sindicales.

