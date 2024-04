GALILEO ¬ Descubren agujero negro ¬ ¿De qué color podría ser la vida extraterrestre?

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– La ciencia nunca se detiene. Avanza todos los días. A veces con descubrimientos, a veces con inventos, a veces sin saberlo está dando pasos hacia una mejor comprensión del mundo –y el universo– que nos rodea, aunque no se note, gracias al trabajo incansable de cientos de miles de personas en ramas tan diferentes como la astronomía y la biología molecular.

Por ello, en GALILEO, el programa sobre ciencia de Estudio B, destacamos cinco momentos importantes que ocurrieron en los diversos campos científicos en los últimos días y semanas: desde el descubrimiento de un nuevo gran hoyo negro en nuestro vecindario cósmico, así como la invención de un metal diminuto, entre otros:

INVENTAN LÁMINAS DE ORO DEL GROSOR DE UN ÁTOMO

Por primera vez, los científicos han logrado crear láminas de oro con un espesor de sólo un átomo. El material ha sido denominado goldeno y puede convertirse en semiconductor.

Según investigadores de la Universidad de Linköping, Suecia, esto le ha dado al oro nuevas propiedades que pueden hacerlo adecuado para su uso en aplicaciones como la conversión de dióxido de carbono, la producción de hidrógeno y la producción de productos químicos de valor añadido. Sus hallazgos se publican en la revista Nature Synthesis.

Los científicos han intentado durante mucho tiempo fabricar láminas de oro de un solo átomo de espesor, pero fracasaron debido a la tendencia del metal a agruparse. Pero los investigadores de la Universidad de Linköping lo han conseguido gracias a un método centenario utilizado por los herreros japoneses.

Para crear goldeno, los investigadores utilizaron un material base tridimensional donde el oro está incrustado entre capas de titanio y carbono. Pero crear goldeno resultó ser un desafío. Según Lars Hultman, profesor de física de películas delgadas en la Universidad de Linköping, parte del progreso se debe a la casualidad.

Por casualidad, Lars Hultman encontró un método que se utiliza en el arte de la forja japonesa desde hace más de cien años. Se llama reactivo de Murakami y elimina los residuos de carbón y cambia el color del acero en la fabricación de cuchillos, por ejemplo. Pero no fue posible utilizar exactamente la misma receta que utilizaron los herreros. Kashiwaya tuvo que buscar modificaciones.

“Probé diferentes concentraciones del reactivo de Murakami y diferentes lapsos de tiempo para el grabado. Un día, una semana, un mes, varios meses. Lo que notamos fue que cuanto menor era la concentración y más largo era el proceso de grabado, mejor. Pero aun así fue así. No es suficiente”, afirma.

El siguiente paso para los investigadores de LiU es investigar si es posible hacer lo mismo con otros metales nobles e identificar aplicaciones futuras adicionales.

UN AGUJERO NEGRO “VECINO” DE LA TIERRA

Datos de la misión Gaia de la ESA, la Agencia Espacial Europea, han revelado el agujero negro estelar más masivo conocido en la Vía Láctea, por el extraño movimiento de “bamboleo” en la estrella compañera que lo orbita.

Los datos del Very Large Telescope (VLT de ESO) del Observatorio Europeo Austral (ESO) y otros observatorios terrestres se utilizaron para verificar la masa del agujero negro, que lo sitúa en unas impresionantes 33 veces la masa del nuestro Sol.

Los agujeros negros estelares se forman a partir del colapso de estrellas masivas y los que se han identificado hasta ahora en la Vía Láctea son, en promedio, unas 10 veces más masivos que el Sol. Incluso el siguiente agujero negro estelar más masivo conocido en nuestra galaxia, Cygnus X-1, solo alcanza 21 masas solares, lo que hace que esta nueva observación de un objeto con 33 masas solares sea excepcional.

Sorprendentemente, este agujero negro también está muy cerca de nosotros: a solo dos mil años luz de distancia, en la constelación de Aquila, y es el segundo agujero negro conocido más cercano a la Tierra. Apodado Gaia BH3 o BH3 para abreviar, se encontró cuando el equipo revisaba las observaciones de Gaia mientras preparaba una nueva publicación de datos.

“Nadie esperaba encontrar un agujero negro de gran masa acechando cerca y que no hubiera sido detectado hasta ahora”, declara en un comunicado Pasquale Panuzzo, miembro de la colaboración Gaia y astrónomo del Observatorio de París, parte del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS). “Este es el tipo de descubrimiento que haces una vez en tu carrera investigadora”.

Para confirmar su descubrimiento, la colaboración Gaia utilizó datos de observatorios terrestres, incluido el instrumento UVES (Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph, espectrógrafo Echelle en el ultravioleta y el visible) del VLT de ESO, ubicado en el desierto de Atacama, en Chile. Estas observaciones revelaron propiedades clave de la estrella compañera, lo que, junto con los datos de Gaia, permitió al equipo medir con precisión la masa de BH3.

IMÁGENES DE ATTOSEGUNDOS YA SON POSIBLES

Dos físicos de RIKEN, el gran instituto de investigación de Ciencias Naturales en Japón, han conseguido pulsos de luz láser extremadamente cortos con una potencia máxima de 6 teravatios, equivalente a la energía de 6 mil plantas de energía nuclear.

Este logro ayudará a seguir desarrollando los láseres de attosegundos, por los que tres investigadores –Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier–, recibieron el Premio Nobel de Física en 2023. El trabajo se publica en la revista Nature Photonics.

De la misma manera que el flash de una cámara puede “congelar” objetos que se mueven rápidamente, haciéndolos parecer como si estuvieran quietos en las fotografías, los pulsos láser extremadamente cortos pueden ayudar a iluminar procesos ultrarrápidos, proporcionando a los científicos una poderosa manera de obtener imágenes y sondearlas.

“Al permitir capturar el movimiento de los electrones, los láseres de attosegundos han hecho una importante contribución a la ciencia básica”, afirma en un comunicado Eiji Takahashi del Centro RIKEN de Fotónica Avanzada (RAP). “Se espera que se utilicen en una amplia gama de campos, incluida la observación de células biológicas, el desarrollo de nuevos materiales y el diagnóstico de afecciones médicas”.

2023 physics laureate Pierre Agostini succeeded in producing and investigating a series of consecutive light pulses, in which each pulse lasted just 250 attoseconds. At the same time, his 2023 co-laureate Ferenc Krausz was working with another type of experiment, one that made it… pic.twitter.com/pEFAM0ErNP

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023