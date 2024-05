México responde alegatos en la CIJ: “Ecuador se precipitó al invadir” la Embajada

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acusó a Ecuador de querer justificar el asalto a la Embajada mexicana en Quito por presuntamente abusar de la figura de asilo político al otorgarlo ilícitamente al exvicepresidente Jorge Glas y utilizar sus locales diplomáticos de manera indebida.

Ante el argumento de las autoridades ecuatorianas sobre la inexistencia de excepción alguna a la inviolabilidad de la inmunidad de las embajadas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), México refutó sus declaraciones presentadas el pasado 1 de mayo, con las que cuestionó lo manifestado por la delegación mexicana.

“En particular al señalar que México no había recurrido a la negociación para solucionar la controversia suscitada después de la irrupción por parte de sus fuerzas de seguridad. Caracterizó dicha irrupción como un ‘acto excepcional’, reconociendo que existe una obligación de no ingresar a una Embajada sin permiso”, expresó ayer la Cancillería de Ecuador.