México pide a CIJ medidas cautelares para que Ecuador respete espacios diplomáticos

Madrid/LaHaya/Ciudad de México, 30 de abril (EuropaPress/AP/SinEmbargo).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) acogió este martes una primera audiencia en el caso de la denuncia de México contra Ecuador por el reciente asalto a la Embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, un suceso por el que la parte mexicana consideró que “se cruzaron líneas que no se deben cruzar”.

Durante la exposición de los argumentos en los que se basa su denuncia, el representante mexicano acusó a las autoridades ecuatorianas de, con su asalto sobre la Embajada en Quito, infringir “una de las piedras angulares que gobiernan las relaciones entre Estados”.

Asimismo, Celorio aseveró que existe una “duda preocupante” respecto a las intenciones de Ecuador con el ingreso en la Embajada, y denunció a Quito por “negligencia deliberada” hacia la vida de las personas que se encontraban en el recinto de la misión diplomática en el momento de la operación de las fuerzas de seguridad.

“There are lines in international law that must not be crossed. Ecuador has crossed them.” @acelorioa Mexico’s Legal Adviser. Mexico vs. #Ecuador #ICJ #CIJ pic.twitter.com/LIGVFv6iG8

“Esta conducta crea un riesgo inminente de que pueda ocurrir otra violación. Surge una preocupación inquietante sobre las verdaderas intenciones de Ecuador ahora que las instalaciones diplomáticas mexicanas y residencias privadas están vacías, con documentos y bienes en su interior que podrían ser de interés para Ecuador”, externó.

MÉXICO PIDE MEDIDAS CAUTELARES

Así las cosas, los representantes mexicanos ante la CIJ solicitaron al tribunal el dictamen de una serie de medidas cautelares, entre las que se encuentra el instar a Ecuador a que “se abstenga de actuar en contra de la inviolabilidad de los locales de la misión (diplomática) y las residencias privadas de los agentes”.

En este sentido, México exigió que se adopten las medidas apropiadas para “proteger y respetar” no sólo las instalaciones, sino también “la propiedad y archivos” que se encuentran en ellas, “previniendo cualquier tipo forma de perturbación”.

WATCH LIVE: Mexico opens the oral argument on its request for the indication of provisional measures submitted in the case #Mexico v. #Ecuador before the #ICJ https://t.co/u4K6Ct8TXg

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 30, 2024