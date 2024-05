Si aumentan tarifas de Metro, familias comen menos, dice AMLO sobre propuesta del PAN

El mandatario recordó que hace años, en una reunión en el Club de Industriales, Claudio X. González Laporte propuso que se privatizara el Metro.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que un posible aumento en el costo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, implicaría que las y los ciudadanos comieran menos, ya que el transporte es un gasto fijo.

A través de su conferencia de prensa, el mandatario recordó que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en una de sus juntas con el Gabinete se tomó en cuenta que el transporte era un gasto fijo de las familias, por lo que se comprometió a que si subía el precio del Metro, era porque aumentaría el salario mínimo, y que como no aumentaron los sueldos, no modificó el costo del ingreso al Metro.

“Imagínense, el Metro mueve a cerca de cinco millones de personas diariamente. Es un servicio masivo, de importancia para la gente. Antes, y todavía, pero antes más. Cuando el salario estaba muy caído, nosotros hacíamos análisis de ingresos-gastos, y fíjense que hay gastos que tiene la gente, el trabajador, que son gastos fijos. Un gasto fijo es el transporte. ¿Qué se hace cuando suben estos precios del transporte? ¿En dónde se da el ajuste? En la comida. Se come menos”, dijo.

“Ya les platiqué que una ocasión, cuando fui Jefe de Gobierno en la ciudad, me comprometí a que no iba a aumentar el precio del boleto del Metro, que iba a aumentar conforme aumentara el salario mínimo, y ¿ya saben en esos tiempos cuánto aumentó? Nada. Creo que lo agarré en un peso, y cuando terminé era dos pesos. Así fue”, platicó.

Asimismo, López Obrador compartió que en alguna ocasión fue a una reunión en el Club de Industriales, en donde también estuvo Claudio X. González Laporte, y que una de sus propuesta era privatizar el Metro, ya que le cuestionó el porqué el Gobierno del entonces Distrito Federal destinaba tanto subsidio al transporte subterráneo.

“Dicen: ‘No des subsidio, enséñalos a pescar, no les des pescado’. Ah sí, sí, sí, está muy bien tu dicho asiático, pero primero hay que ver si hay agua, si hay dónde pescar, y luego si hay pescado. Pero, ¿por qué ellos sí subsidian a las grandes corporaciones? Pero no con poco, con muchísimo. ¿Qué fue el Fobaproa [Fondo Bancario de Protección al Ahorro]? Un gran subsidio, el subsidio más grande en la historia de México. ¿Y por qué eso no les parece mal? ¿Qué hicieron? Convirtieron las deudas privadas de unos cuantos de la oligarquía, de los de arriba, en deuda pública, en deuda de todo el pueblo, tres billones hasta ahora. Pero eso no es subsidio, eso es rescate, eso es fomento”, criticó.

El pasado 14 de mayo, diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron que el STC Metro de la Ciudad de México modifique los costos de su ingreso a través de tarifas diferenciadas.

Bajo el nombre “Ley del Sistema Metro”, la iniciativa sugiere que el organismo revise sistemáticamente la tarifa de dicho transporte público con el fin de modificar los precios acorde a la distancia de los viajes, y a favor de las y los usuarios con condiciones especiales.

Asimismo, busca que las personas jóvenes residentes de la capital, de entre 15 y 25 años, tengan acceso gratuito al STC Metro; además de proponer un método de transparencia sobre trenes faltantes en Línea 1 del Metro capitalino.

Ante la propuesta del PAN en el Congreso de la CdMx, Clara Brugada, aspirante a la Jefatura de Gobierno capitalino, acusó que la oposición sólo demuestra una “actitud clasista” para beneficiar a un determinado sector de la población, sin pensar en la economía de las personas que utilizan el Metro, por lo que rechazó la propuesta y aseguró que no habrá un aumento en el transporte subterráneo durante su administración.

La abanderada del partido guinda mostró su preocupación en el Artículo 12 de la propuesta de Ley, la cual pretende revisar la tarifa por la prestación del servicio y aplicar tarifas preferenciales a grupos específicos, donde acusó que los más afectados serán las personas que viven más lejos, en especial los que habitan en la periferia.