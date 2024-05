El dilema de Álvarez Máynez

“Cuando surgieron las precampañas, dice Luis Donaldo Colosio, hice un llamado a la cordura por parte de la oposición, para que quien estuviera abajo en las encuestas declinara por quien estuviera arriba para dar una oportunidad de construir una oposición responsable y sigo manifestando ese llamado a ambos candidatos”.

Azucena Uresti pregunta entonces si esa declaración significa un pedido a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de MC, que trae en el mejor de los casos un 7 por ciento de intención de voto si debe declinar a favor de Xóchilt Gálvez y la respuesta fue la siguiente: “Si [Álvarez Máynez] está interesado en esa construcción, sería una posibilidad. Si quiere continuar con esto hasta el final pues se lo habremos de respetar, yo también seré respetuoso con la decisión de todos los candidatos”.

Luis Donaldo Colosio Riojas, es una de las figuras estelares de MC, alcalde con licencia de Monterrey y aspirante a una curul en el Senado de la República lo que ha provocado ruido en su partido y este llamado por la libre se a vuelto una bola de nieve mediática al final de las campañas.

Si bien la mayoría de las encuestas dan un amplio margen a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición “Juntos hacemos historia”, con excepción de la casa demoscópica Massive Caller da un empate técnico entre ella y Xóchilt Gálvez, lo cierto, es que el dato duro de las elecciones intermedias de 2021, ofrece evidencia contundente de que sumada la coalición opositora y MC son capaces de ganar como lo hicieron en aquellos comicios de diputados federales con más de un millón de votos.

Veamos. En 2021, Morena y aliados, obtuvieron 21 millones 025 mil 742 votos perdiendo 9 millones 087 mil 741 votos de los obtenidos en la elección presidencial de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador, se convierte en presidente electo apabullando a la oposición.

La oposición con los votos de MC alcanzó en 2021 22 millones 314 mil 441 votos, es decir, existe una diferencia a su favor de 1 millón 288 mil 699 votos.

De aquel año a la fecha ¿qué ha sucedido para que haya la recuperación que se reflejan en la mayoría de las encuestas y en el círculo rojo del obradorismo se hable de que habrán de alcanzar 35 millones de votos? Esto es, 14 millones más de los obtenidos en 2021.

Existe evidencia deque si bien en el nivel de aprobación del presidente terminara siendo alto -y eso, con todos los peros, de final de sexenio- la evaluación de las políticas públicas y las llamadas obras emblemáticas no tienen la misma aprobación.

Unas, porque en materia de salud, educación, empleo, seguridad no hay cifras que presumir y las otras, porque está por terminar el sexenio y la base del AIFA no termina de despegar, el tren Maya se descarrila y opera, muy por debajo de la expectativa, mientras la refinería de Dos Bocas no termina de procesar el primer litro de gasolina.

Y si a eso le agregamos, la crisis aguda de seguridad, que el fin de semana pasado superó los 186 mil homicidios dolosos, o sea, cada vez más mexicanos tienen cerca de su vida una persona asesinada, no hay muchos elementos para ser optimistas y agradecidos con este gobierno.

Quizá el alto nivel de rechazo a las encuestas habrá de dilucidarse el 2 de junio: Una, si los ciudadanos se muevan en el dilema de votar o no votar en contra del oficialismo.

Ante esta circunstancia de luces y sombras, la declaración de Colosio Riojas mete en un serio dilema no solo a Álvarez Máynez, sino a la dirigencia de MC, y es que por más que este candidato presidencial diga que va en segundo lugar y que Xóchilt Gálvez, debería declinar a favor de él lo cierto, es que es una salida mediática, momentánea, y probablemente lo están valorando en su partido en clave de costo beneficio, tanto, ir hasta el final con una tercera posición débil o llamar a votar por Xóchilt, lo que una buena parte de la ciudadanía lo agradecería quizá dotando de una mayor representación política y la conservación de enclaves estatales y municipales.

Ahora bien, si como vox populi señala que la postulación de un tercer candidato presidencial fue para dividir el voto opositor y favorecer así la candidatura oficialista, a cambio de prebendas políticas, no habrá cambio en esa dirección y Álvarez Máynez llegará hasta el final con su nominación.

Es tiempo de reflexionar sobre otras declinaciones que han ocurrido felizmente en favor de la democracia, basta, volver la vista, la de Heberto Castillo a favor de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988; en Venezuela donde las llamadas Corinas han hecho una alianza para ponerle cara de mujer a Nicolas Maduro y, las izquierdas españolas, suman para apoyar a Pedro Sánchez y evitar el avance de la derecha y la ultraderecha.

No hay mucho tiempo para tomar una decisión pues hay una fecha decisiva que es el 19 de mayo, cuando se celebrará el enésimo debate presidencial, y este podría ser definitivo para el voto del elector indeciso y switcher que, en clave de cálculo racional, lo harán por la candidata que está más cerca de su idea de país.

Obviamente, Máynez no tiene ninguna posibilidad de ganar el debate -aun, haciendo lo de Chertorivski en el llamado Debate Chilango donde brilló con sus propuestas ante los ataques de los otros aspirantes al gobierno de la Ciudad de México- porque el pragmatismo está en otro lado.

Y en ese dilema está Máynez, con su partido bisagra, si declina en favor de Xóchilt podrá pasar con decoro a la historia y la salud democrática o sigue adelante en medio de los dos bloques

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.