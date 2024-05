Manifestantes propalestinos ignoran llamado a disolución; hay más de 3 mil arrestos

Filadelfia, 20 de mayo (AP).- Manifestantes propalestinos hicieron caso omiso de la petición del Presidente de la Universidad de Drexel de disolver su campamento el lunes, mientras las detenciones relacionadas con las protestas en el campus contra la guerra entre Israel y Hamás superaban los tres mil en Estados Unidos.

El campus de Drexel permanece cerrado, y las clases se impartieron virtualmente mientras la policía vigilaba la manifestación en la zona Korman Quad de la escuela. A muchos empleados se les pidió trabajar desde casa.

En un comunicado emitido un día antes, el Presidente de Drexel, John Fry, dijo que hasta 60 manifestantes se encontraban en el campamento, el cual, señaló, era “intolerablemente perjudicial para el normal funcionamiento de la universidad”. Agregó que había “graves preocupaciones sobre la conducta de algunos participantes, incluyendo informes e imágenes angustiosas de manifestantes sometiendo a los transeúntes a discursos, signos y cánticos antisemitas”. Fry amenazó con tomar medidas disciplinarias contra los estudiantes de Drexel que participaran en la protesta.

