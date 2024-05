El debate y la “Marea Rosa” muestran que hay democracia auténtica, dice el Presidente

El mandatario resaltó que la concentración de la “Marea Rosa” en el Zócalo capitalino demuestra que en México hay “libertades plenas”, y el derecho de manifestación “como nunca”.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó esta mañana que el Debate Presidencial y la concentración de la “Marea Rosa” de ayer salieron “requetebién”, ya que en México se vive una “democracia auténtica” y se garantiza la libertad de expresión.

Desde Palacio Nacional, el mandatario opinó que el Tercer Debate Presidencial salió “muy bien”, y agradeció a la militancia de Morena y a sus simpatizantes, pues ya faltan dos semanas para las elecciones. También celebró que la gente está “muy consciente” y politizada.

“Hasta diría requetebién porque estamos a 15 días, menos, de la elección presidencial, y ayer fue en efecto un día intenso de manifestaciones y de debate. Y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica”, dijo.

“Estamos muy bien, requetebién y ya falta poco. Y los ciudadanos de manera libre van a decidir sobre el destino del país y el destino de nuestro pueblo. Entonces bien. Vamos bastante bien. Agradecerle a todos, a todos los que simpatizan con nosotros”, agregó.

Asimismo, López Obrador resaltó que la concentración de la “Marea Rosa” en el Zócalo capitalino demuestra que en México hay “libertades plenas”, y derecho de manifestación “como nunca”, pues también se juntó con el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y sólo hubo pequeños incidentes.

“El Zócalo estuvo lleno de manifestantes. Se logró izar la Bandera nacional y en la noche el debate. Y los ciudadanos pues ya saben, porque una de las cosas que siempre subrayamos es que el pueblo de México está en su mejor momento, está bateando arriba de 300”, declaró.

“Ayer estaban los compañeros de la CNTE, mujeres, hombres de la CNTE. Siguen aquí en el Zócalo y hubo la movilización de este agrupamiento rosado. Y hubo algunos jaloneos e incidentes, pero menores”, complementó.

Además, sobre la “Marea Rosa” señaló que ya se va “quitando la máscara” de apartidista, ya que el evento se convirtió en una marea azul y amarilla a favor de los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD: Xóchitl Gálvez para la Presidencia de la República y Santiago Taboada para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Los que son de la sociedad civil, pues ya los vemos cómo se van quitando la máscara. ‘Somos independientes’, ‘No tenemos nada qué ver con los partidos’, ‘Fuchi los partidos’, ‘Ay, yo no’, ‘Yo no tengo partido’, ‘Yo soy independiente’, ‘Me visto de blanco y ya paso de independiente’. Pero es pura hipocresía, más en tiempos de definición. Poco a poco van enseñando el cobre”, afirmó.

El Presidente fue cuestionado sobre las vallas que cercaron el plantón de la CNTE, a lo que respondió que fueron los organizadores de la “Marea Rosa” quienes las mandaron a poner.

“Sí, porque no había información entre ellos. Entonces se pensaba que nosotros habíamos mandado a poner las vallas y no. Fueron los organizadores del movimiento. Lo único que pedimos es que las manifestaciones siempre se hagan de manera pacífica, que se aplique la no violencia como método, como estrategia de lucha”, aclaró.

“Ya falta poco porque la semana que viene, de este miércoles en ocho, ya se terminan las campañas. Ya no se puede hacer proselitismo, y hay que esperar a que el domingo la gente salga, participe y a votar todos, a ejercer nuestro derecho, a consolidar la democracia. Voto libre, secreto, lo que nos dicte nuestra conciencia”, finalizó.

Ayer, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segob-CdMx) dio a conocer que a la marcha de la “Marea Rosa” acudieron 95 mil personas, quienes se congregaron en la plancha del Zócalo, y aseguró que concluyó con saldo blanco.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), destacó que hubo “muy pocos incidentes” entre la CNTE y la “Marea Rosa”, quienes convivieron el domingo en la plancha del Zócalo capitalino.

Alcalde Luján aseguró que en México hay libertades plenas, por lo que el plantón de la CNTE y la concentración de la “Marea Rosa” pudieron compartir el espacio de la explanada de la Plaza de la Constitución; y que se pudo izar la Bandera, como pidió la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, y como prometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Segob federal aclaró ayer por la mañana que las vallas de la plancha del Zócalo fueron colocadas y contratadas por una empresa logística a cargo de la “Marea Rosa”, debido al temor de posibles altercados con la CNTE.

El Zócalo se encontraba dividido entre los simpatizantes de la oposición, vestidos con el color rosa institucional del INE, el amarillo del PRD y azul del PAN; y del otro lado, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen un plantón de protesta desde hace días. Para evitar confrontaciones, se colocaron vallas metálicas desde la noche anterior para separar ambas concentraciones.

Por otra parte, anoche, Xóchitl Gálvez, la candidata de la alianza formada por PRI, PAN y PRD, optó por los ataques contra Claudia Sheinbaum en los temas de seguridad y programas sociales, y dejó de lado la oportunidad de presentar proyectos a las y los millones de mexicanos que atendieron el Tercer Debate Presidencial, el último.

Asimismo, las y los mexicanos pudieron seguir anoche la transmisión del Debate titulado “Democracia y Gobierno: diálogos constructivos”, el cual fue conducido por los periodistas Luisa Cantú Ríos, Carmen Elena Arcila Solís y Javier Solórzano Zinser, a quienes el Consejo General del INE designó el pasado 18 abril.

El formato “C” que se implementó ayer contó con cuatro segmentos en los que los aspirantes presidenciales discutieron sobre política social; inseguridad y crimen organizado; migración y política exterior; así como democracia, división de poderes y pluralismo.