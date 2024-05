Xóchitl acusa autoritarismo ante un Zócalo lleno y pide votar para cambiar rumbo

La concentración de la “Marea Rosa” se llevó a cabo este domingo en el Zócalo capitalino bajo el lema “Salvemos la democracia”. A pesar de las declaraciones de los organizadores sobre la naturaleza apartidista, en el lugar se distribuyeron banderas azules del PAN y amarillas del PRD; así como playeras, bolsas, y diversa propaganda pidiendo el voto para Xóchitl y Taboada.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– El PAN, PRI y PRD retomaron sus colores este domingo en la concentración de la “Marea Rosa”, a la que acudieron miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, y desde donde Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata presidencial de estos partidos, repitió en más de una ocasión su llamado a defender la “vida, verdad y libertad”, valores que la derecha ha empleado en México y otros países, y sostuvo que son tiempos de odio.

“Vamos a votar para cambiar estos tiempos de enfermedad, odio y tristeza, por tiempos de salud, amor y esperanza. Vamos a votar para derrotar la muerte, la mentira y el medio, y lograr que triunfen la vida, la verdad y la libertad”, sostuvo Gálvez ante un Zócalo lleno. “Ustedes saben que en estas elecciones no sólo nos jugamos la presidencia, no sólo nos jugamos el Congreso, nos jugamos 9 gubernaturas, nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o libertad”, señaló previamente.

Y ahondó: “Los he escuchado a ustedes compañeros panistas, a ustedes compañeros priistas, a ustedes compañeros perredistas y a ustedes queridos ciudadanos de la Marea Rosa y Xóchiovers. Todos ustedes también han enfrentado el insulto, la calumnia y la mentira de un poder prepotente y soberbio, ustedes han resistido todos los ataques con fuerza y corazón, porque son valientes y saben lo que está en juego”.

En el acto también estuvo presente Santiago Taboada, el candidato a la Jefa de Gobierno de la capital, quien le prometió a Gálvez una votación masiva en la Ciudad. “A partir de hoy ya eres nuestra Presidenta que desde la Ciudad de México vamos a a hacer todo, vamos a luchar para que este 2 de junio, el lugar, la entidad federativa, que más votos te dé para ser la próxima Presidenta será la Ciudad de México”, declaró el panista previo al mensaje de Gálvez.

La “Marea Rosa” que hoy abanderó a Xóchitl y a Taboada sostuvo durante meses ser ciudadana, aún cuando se demostró en diversas ocasiones que las organizaciones que la convocaban estaban lideradas por miembros del PAN y del PRD. Este día, quedó de manifiesto su naturaleza al convertirse en una marea azul y amarilla a favor de los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD: Xóchitl Gálvez para la Presidencia de la República y Santiago Taboada para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En el lugar se distribuyeron banderas azules del PAN, amarillas del PRD, playeras, bolsas y diversa propaganda pidiendo el voto para Xóchitl y Taboada. Otros asistentes ya llegaban vestidos de azul o con playeras a favor del PAN. Al grito de “Fuera Morena”, “Xóchitl Presidenta” y “Taboada”, llegaban los contingentes. También se repartían volantes contra la 4T con un texto titulado “Peligro con Morena”. Desde cerca de las 7:30 de la mañana comenzaron a llegar algunos de los asistentes a la concentración.

El primer orador del acto fue el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el INE, quien reconoció que el movimiento no es apolítico ni neutra. “Para que no exista confusión alguna, lo decimos fuerte: la ciudadanía no es apolítica, este movimiento no es neutral. No queremos ser neutrales cuando se quiere destruir nuestras instituciones democráticas, se pretende colonizar al INE. Hemos defendido como nadie al INE”. En su mensaje, Acosta Naranjo también llamó a los asistentes a no votar por Movimiento Ciudadano. “Ni un voto de la marea rosa a Movimiento Ciudadano”, señaló.

Posteriormente habló la panista Ana Lucia Medina, que preside Sociedad Civil por México. Ella leyó el manifiesto de una Nueva República que suscribieron Xóchilt y Santiago, en el cual, se comprometieron a defender la visión de un México con respeto, con igualdad y con solidaridad.

Minutos después habló Santiago Taboada, candidato de la Jefatura de la Ciudad de México, quien centró su mensaje en la clases media: “Creyeron que los pésimos resultados de sus gobierno no tendrían consecuencias, creyeron que la clase media no sabía marchar y aquí estamos, que las mujeres y que los jóvenes no tomarían las calles, le dieron la espalda a los trabajadores, a los comerciantes, a los empresarios, a los médicos, a los enfermeras, a los académicos y a las maduras buscadoras”

A su vez acusó a los gobernantes de Morena de ser quienes han polarizado la capital, al insultar a quienes tienen aspiraciones y a las clases medias. “Polarizaron la ciudad en una lucha clasista emprendida por ellos, nos insultaron por pensar diferente, por tener aspiraciones”, dijo.

“Hoy a mis 38 años represento a una nueva generación, a la generación del cambio en la Ciudad de México. Hoy vamos a decidir de qué lado de la historia vamos a votar Tenemos un reto, tenemos una cita, necesitamos salir los próximo 15 días por quienes todavía no deciden qué hacer con su voto el 2 de junio, tenemos que llenar las urnas de votos para lograr que el gerente de Palacio se vaya por fin a su rancho a descansar”, dijo.

Vamos a votar para derrotar a la muerte, la mentira y el miedo. Vamos a votar para que triunfen la vida, la verdad y la libertad. Mensaje desde el Zócalo de CDMX. https://t.co/hWoOQ1Sry2 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 19, 2024

Quien cerró el acto, fue Xóchitl Gálvez. Vestida con un huipil rosa inició su mensaje: “Antes que partido tengo patria. Antes que partido tenemos República. Antes que partido tenemos democracia Y antes que partido tenemos México, México es primero”.

Posteriormente insistió en que es una candidata ciudadana y recordó que un millón de ciudadanos le dieron su voto en el proceso interno del Frente. Lo cierto es que Xóchitl Gálvez fue designada candidata presidencial por medio de un acuerdo cupular del PRI y PAN, partidos que bajaron a los demás contendientes y cancelaron la votación con la cual se designaría a su abanderado.

“Estoy aquí para sumarme con ustedes a la defensa de la República, estoy aquí como una candidata que recibió el mandato de más de un millón de ciudadanos para encabezar esta lucha, no por un cargo, sino una lucha por el alma de México”, dijo en ese sentido. “Los ciudadanos tocaron la puerta, y el PAN, el PRI y el PRD la abrieron con generosidad y altura de miras, así apoyada por una coalición amplia estoy dando la batalla para defender tres valores fundamentales: vida, verdad y libertad”.

Esos tres valores estuvieron presentes a lo largo de su mensaje: “¿Están listos para votar y defender la vida? ¿Están listos para votar y defender la verdad? ¿Están listos para votar y defender la libertad? ¿Para qué queremos ganar? Esto es clave y quiere que lo recuerden siempre. Vamos a ganar para dar, no para servir; para compartir, no para arrebatar, para servir, no para servirnos, para escuchar, no para insultar; para respetar, no para humillar; para unir, no para dividir”.

