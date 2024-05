El Presidente anuncia que se izará la Bandera del Zócalo para marcha de “marea rosa”

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó la mañana de este jueves que la Bandera de México sí será izada el próximo domingo 19 de mayo en la pancha del Zócalo capitalino, donde se concentrará la movilización de la llamada “marea rosa”, en la que Xóchitl Gálvez Ruiz y Santiago Taboada Cortina, aspirantes de la oposición a la Presidencia y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, respectivamente, serán oradores.

El anuncio del mandatario mexicano llegó un día después de que Gálvez Ruiz le enviara una carta para pedirle que el lábaro patrio se coloque ese día de manera habitual en la Plaza de la Constitución, punto al que arribará la “Marcha a las Urnas”, convocada por diversos grupos y organizaciones de la oposición, quienes se autodenominaban “independientes” hasta hace unos días.

“Ayer lo dije y me mandó una carta, bueno, no puedo hablar de eso, pero vamos a buscar la forma de que se ice la Bandera. Yo creo que hoy o mañana. Nada más que vamos viendo cómo le hacemos para cambiarla, con todo respeto. Y va a estar la Bandera el domingo y todo. No hay mala intención, no hay mala fe. La Bandera es de todos los mexicanos, nada más que tenemos que cuidarla porque es nuestro símbolo”, argumentó hoy López Obrador.