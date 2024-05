Xóchitl exige a AMLO que se coloque la Bandera en el Zócalo para la “marea rosa”

“La Bandera no puede ser patrimonio de una persona o un movimiento político. Por eso mismo, le pido que se coloque la Bandera Nacional en el Zócalo”, solicitó Gálvez.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, envió una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que la Bandera nacional sea izada en la plancha del Zócalo el próximo 19 de mayo, día en que se efectuará la “Marcha a las Urnas“, donde la aspirante panista será moderadora junto con Santiago Taboada, quien busca la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx).

Esta mañana, el Presidente López Obrador comentó en su tradicional conferencia de prensa matutina que, si bien “sí se tiene que izar” la Bandera en la Plaza de la Constitución, esto no se efectuaría, esto con el fin de proteger el lábaro patrio y evitar provocaciones, pues los militares tiene que salir al Zócalo capitalino para hacer el protocolo correspondiente.

“Es que cuando se va a izar o se va a arriar, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación. Nada más eso, y yo no creo que nadie se atrevería a afectarla, nadie, nadie, pero no pueden salir [los militares de Palacio Nacional]”, comentó el mandatario.

Al respecto, la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), exigió al mandatario federal que la Bandera sea colocada, pues afirmó que el Zócalo es una plaza pública y la Bandera nacional es “el símbolo más importante de la unidad nacional”.

“La Bandera no puede ser patrimonio de una persona o un movimiento político. Por eso mismo, le pido que se coloque la Bandera Nacional en el Zócalo, como todos los domingos, para la concentración cívica del próximo 19 de mayo”.

Aunque Gálvez señaló que las movilizaciones anteriores de la “marea rosa”, convocadas por supuestas organizaciones de la sociedad civil, también se ha abstenido de izar la Bandera en la plancha del Zócalo cuando ocurren marchas o protestas de otra índole, esto bajo la misma razón que el Presidente expuso en la conferencia matutina.

Este domingo, el mismo día del último debate presidencial, tendrá lugar a las 9:30 de la mañana una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México a la que han convocado agrupaciones que han insisto en decirse civiles, pero que en los hechos están integradas por miembros y exmilitantes de los partidos políticos de la oposición. De hecho, entre las recomendaciones que hacen a quienes asistirán al acto está el no llevar propaganda de ningún partido, aún cuando sus oradores principales serán los abanderados del PRI-PAN-PRD a la Presidencia y la Ciudad de México.

La manifestación también se replicará en 84 municipios de toda la República Mexicana y en el extranjero. Los oradores principales, que serán Gálvez Ruiz y Santiago Taboada Cortina, candidato del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, comenzarán sus discursos a las 11:00 horas del 19 de mayo de 2024. Luego, la senadora con licencia firmará el ‘Manifiesto por una Nueva República’ y se convocará al voto útil a favor de ella.

El 9 de mayo de 2024, Gálvez Ruiz aceptó que el Instituto Nacional Electoral (INE) contara como gasto de campaña la marcha de la autodenominada “marea rosa, que se llevaría a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Más de 80 ciudades y 140 organizaciones están listas para decir: #DefendamosLaRepública! ¿Están listos en tu ciudad?

En dicha movilización, los candidatos del PRIAN Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada serán los oradores principales de la movilización “rosa” de este domingo, previo al debate presidencial, como antes fueron José Woldenberg, extitular del Instituto Federal Electoral (IFE); el Ministro en retiro José Ramón Cossío; la política y periodista Beatriz Pagés y Lorenzo Córdova, quien acaba de dejar la presidencia del INE.

La independencia de la llamada “Marea Rosa” fue ampliamente criticada porque, se sospechaba, estaba conformado por miembros de partidos políticos que se disfrazaban como ciudadanos. Después de que el diario español El País diera a conocer minutas internas de Acción Nacional donde se reconoce que siempre estuvo detrás esa fuerza de derechas, los voceros de esa movilización dijeron que “nunca hubo engaño”.

“No estamos engañando a nadie, las decisiones las toma la sociedad civil, organizaciones civiles al margen de las direcciones de los partidos y no vamos a decir otra cosa porque no vamos a mentir”, sostuvo Fernando Belaunzarán, quien lo mismo ha sido miembro del PRD que abanderado del PAN. Sobre ello sostuvo: “yo llevo sin participación ciudadana desde 2021 y soy ciudadano en ejercicio de mis derechos y esto lo está convocando la sociedad civil y estas decisiones son al margen de las direcciones partidarias y no podrán demostrar lo contrario porque sería una mentira”.

Además de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, en la manifestación darán un mensaje Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD en el INE e integrante del Frente Cívico Nacional, así como Ana Lucía Medina, quien ha sido candidata del PAN y ahora representa la organización Sociedad Civil México. Gabriela Sterling, de Poder Ciudadano, dijo que son más de 84 ciudades las que se sumarán incluyendo a nivel internacional Chicago, Barcelona y París.

