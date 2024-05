Netanyahu rechaza orden de captura de CIJ; “es decisión escandalosa”, reacciona Biden

Madrid, 20 de mayo (EuropaPress).- El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado de “escándalo” la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de pedir órdenes de arresto contra el propio Netanyahu y su Ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de ofensiva militar lanzada sobre la Franja de Gaza tras los atentados de Hamás.

“Esto no nos detendrá, ni a mí ni a nosotros”, ha declarado Netanyahu durante una reunión de los diputados de su partido, el conservador Likud.

Más tarde, Netanyahu ha publicado un discurso en vídeo en el que ha asegurado que “los intentos de atarnos las manos van a fracasar” y que ninguna instancia internacional “nos impedirá atacar a quienes quieren destruirnos”. Israel derrocará a Hamás y logrará la “victoria total”.

El mandatario israelí ha cargado contra los argumentos “absurdos y falsos” que sustentan la decisión de la Fiscalía del TPI y ha asegurado que la decisión está “dirigida contra todo el Estado de Israel”. “Está dirigida contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que luchan con heroísmo supremo contra los viles asesinos de Hamás”, ha apuntado.

The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions.

It will cast an everlasting mark of shame on the international court. pic.twitter.com/NJKYv06fyE

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 20, 2024