Buscadoras en CdMx piden a Ceci Flores no lucrar con su dolor por supuesto crematorio

El presunto hallazgo de un crematorio cerca del volcán Xaltepec, en la Ciudad de México, provocó tensiones entre madres buscadoras y Cecilia Flores de Sonora, quien dio la noticia. Surgieron dudas sobre su veracidad, especialmente tras la confirmación de que las personas de las identificaciones encontradas están vivas. Los colectivos de desaparecidos de la Ciudad de México han exigido que no juegue ni lucre con el dolor. Posteriormente, las autoridades informaron que los 14 elementos óseos encontrados en el lugar, son de origen animal.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- El presunto hallazgo de un crematorio en las faldas del volcán Xaltepec, cerca de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, confrontó a las madres buscadoras de colectivos capitalinos con Cecilia Flores, buscadora de Sonora, a quien le exigieron no jugar, ni lucrar con el dolor de las familias.

“No puedes jugar, ni lucrar, ni administrar el dolor de ningún familiar en algún estado”, señaló Jacqueline Palmeros, del colectivo Una Luz en el Camino, quien busca a su hija Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida el 24 de julio de 2020 en Iztapalapa.

Lo anterior, debido a la serie dudas e interrogantes que surgieron en torno a la versión de que en el lugar se encontró un supuesto crematorio clandestino y múltiples restos humanos en ese cerro ubicado entre Iztapalapa y Tláhuac, área que ya ha sido un punto de búsqueda de personas desaparecidas y en la cual hasta el momento no se han obtenido resultados concretos.

Ayer 30 de abril, Cecilia Flores, integrante del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, informó en sus redes sociales del hallazgo del crematorio clandestino con supuestos restos humanos. Desde sus redes sociales, Flores detalló que el descubrimiento del crematorio ocurrió después de dos días de labores en la zona donde fueron encontradas credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE), así como libretas que presuntamente pertenecían a menores de edad.

Las dudas sobre su versión se acrecentaron luego del anuncio de las autoridades de la Ciudad de México de que la mujer y un menor de edad, a quienes pertenecerían las identificaciones encontradas en un presunto crematorio clandestino en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, están con vida y en buen estado de salud.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx), informaron que los 14 elementos óseos encontrados en el lugar, son de origen animal, particularmente de la especie canina y ninguno corresponde a persona alguna. Las cenizas encontradas también fueron analizadas, mismas que corresponden también a fauna.

Ante la denuncia compartida por Ceci Flores de Sonora, las autoridades que ya realizaban diligencias en el lugar, también se dieron cita en la zona madres integrantes de diversos colectivos de rastreadoras de la Ciudad de México e incluso autoridades policiales de alto nivel, como el Fiscal Ulises Lara y Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana. Mientras tanto, las buscadoras capitalinas reprocharon a Flores no haber dado aviso de las actividades de búsqueda y acusaron a la misma de jugar y lucrar con el dolor y la tragedia.

“Es muy lamentable la emoción que genera esta situación, cuando aún no hay nada concreto. Lo que se generó desde el día de ayer en redes sociales con esta noticia es muy fuerte. Es querer correr al lugar y buscar si hay algo, pero hasta el momento parece que no es positivo”, expresó Rosa Isela Guzmán, quien busca a su hijo Luis Ángel López Guzmán desaparecido en Tláhuac el 26 de septiembre de 2018.

Rocío Méndez, en busca de su hija Sofía Lorena Meneses Méndez, desaparecida el 30 de junio de 2018, agregó: “Yo hice mi última búsqueda aquí y no pude jugar con el dolor de ninguna madre. Hice una búsqueda ocho veces, la última el 12 de septiembre de 2023. Entonces, no podemos jugar con el dolor de nadie”.

Además, las buscadoras de la Ciudad de México consideraron “sospechoso” el aviso anónimo sobre los restos encontrados en el lugar y exigieron ver y saber dónde están esos restos: “¿Dónde están los restos que ella dice?”, señaló Rocío Méndez

Por su parte, Jacqueline indicó que Cecilia Flores dijo haber recogido los restos, lo cual, según destacó la buscadora, no se puede hacer: “Eso no se puede hacer y todas lo sabemos. Los expertos son los que deben embalar y procesar para una identificación forense posterior. Ahora le preguntamos (a Ceci) ‘¿Y dónde están los restos?’ Nos contestó ‘Me los llevé'”. Al respecto, la madre de Monserrat añadió en un tono más molesto: “¿Para qué se lleva los restos?”

Ceci Flores, líder del colectivo de Sonora, explicó que hubo personas que le reportaron sobre la posibilidad de que hubiera restos en el límite de las demarcaciones de Iztapalapa y Tláhuac, por lo que acudió a realizar una búsqueda.

El Fiscal Ulises Lara informó hoy que se inició una carpeta de investigación por noticia criminal en la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (Fipede), luego de que Ceci Patricia Flores Armenta, representante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, indicó haberse trasladado a las inmediaciones del Volcán Xaltepec, Alcaldía Iztapalapa, sitio en el que, alertó, podrían existir indicios de posibles desapariciones.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CdMx, reveló que desde que en la dependencia se enteraron del supuesto crematorio clandestino, envió 50 elementos y 12 vehículos para el resguardo del lugar. A su vez, destacó que tanto la Secretaría como la Fiscalía enviaron a sus grupos especializados al punto: el Grupo Especializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata (GEABI), y el Grupo Especializado de Búsqueda y Respuesta Inmediata (GEBRI), respectivamente.

Finalmente, compartió que la Secretaría, la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizarán investigaciones exhaustivas en la zona de la mano de los colectivos. Ambas dependencias mandaron sus grupos especializados al lugar, y están abocadas al levantamiento de indicios. Por parte de la Fiscalía, el GEBRI, y por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Grupo Especializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata (GEABI). Se concentraron en la verificación, de acuerdo con el protocolo de búsqueda generalizada, de los indicios documentales aportados y encontrados por los colectivos de búsqueda.

ESPECIALISTAS TIENEN QUE ANALIZAR LOS RESTOS: COLECTIVOS

En un comunicado conjunto entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx), informaron que los 14 elementos óseos encontrados en el lugar, son de origen animal, particularmente de la especie canina y ninguno corresponde a persona alguna. Las cenizas encontradas también fueron analizadas, mismas que corresponden también a fauna.

“Con base en lo anterior podemos afirmar que no se trata ni de un crematorio ni de una fosa clandestina”, indicó Ulises Lara.

Las integrantes del colectivo Luz en el Camino y de otros grupos también consideraron que, hasta el momento, los restos o indicios que, según se menciona, han sido encontrados en el presunto crematorio parecen corresponder a fauna. Sin embargo, enfatizaron la necesidad de que sean analizados.

“Hay peritos especializados. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de bajar. Se necesitan estudiar ampliamente los restos, pero en primera instancia son fauna y ni hay tantos restos como ella (Cecilia) comenta. Es totalmente absurdo la nota que se dio ayer, ni siquiera se acerca tantito a la realidad”, agregó Palmeros.

Además, las rastreadoras aprovecharon para destacar y denunciar que las autoridades de la Ciudad de México no brindan suficiente apoyo a los colectivos de búsqueda ni los toman en cuenta. Lamentaron que solo después de una denuncia de una persona que no tenía certeza de un punto real, pero solo por ser “mediática”, lleguen funcionarios de alto nivel a los operativos de búsqueda.

“Es triste. Fue necesario que una persona, sin tener la certeza aún de que es un positivo real, moviera y desplegara todo esto, cuando los colectivos de la Ciudad de México hemos venido trabajando no solo en esta área, sino en muchos puntos que son zonas abiertas y jamás habíamos recibido o tenido al Secretario o al Fiscal. Eso nos indigna y será más indignante si esto se descarta como un punto, porque está claro que todas las familias buscadoras de los estados no somos un botín político, y no se puede jugar con nuestro dolor”, expresó Palmeros.

Y agregó: “La señora es mediática porque se hace llamar representante de las madres buscadoras, cuando les repito que no es así. Ustedes mismos le dan la fuerza a una persona que tal vez ya no está buscando por amor, sino con otros fines. Y porque es una figura mediática, aquí están el fiscal y el secretario. Pero puedo asegurarles, junto con mis compañeras, que jamás se había desplegado tanto personal de alto nivel en una búsqueda”.

No obstante, las buscadoras reconocieron que el lugar en el que se está llevando a cabo la búsqueda actualmente es un “foco rojo”.

