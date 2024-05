Noboa no entregará a Glas para componer relaciones con México; CIJ definirá medidas

Madrid, 17 de mayo (EuropaPress).- El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha mostrado este viernes su “buena voluntad” de retomar las relaciones diplomáticas con México, tras el asalto a la Embajada mexicana en Quito, pero ha marcado como condiciones la “no intervención” en asuntos de índole interna y ha dejado claro que en ningún caso facilitará la salida del país del exvicepresidente Jorge Glas.

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron el 5 de abril de la Embajada, donde Glas se encontraba refugiado en calidad de asilado político. Noboa ha recalcado durante su visita a Madrid que se trata de “un prófugo de la justicia”, que técnicamente se encontraba bajo arresto domiciliario. “Es como si alguien que estaba en una cárcel se escapa”, ha apostillado.

“Respetamos los diferentes poderes del estado y el poder judicial tiene su independencia”, ha explicado Noboa, durante una Tribuna EFE organizada en Casa de América y en la que ha confirmado que, si volviese atrás en el tiempo, volvería a dar la misma orden pese a la cascada de críticas internacionales que ha derivado. México incluso ha elevado el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order on Mexico’s request for the indication of provisional measures in the case concerning the Embassy of Mexico in Quito (#Mexico v. #Ecuador) on Thursday 23 May at 3 p.m. (The Hague). Watch live on @UNWebTV https://t.co/H896DD4jkd pic.twitter.com/J9D4P0tWUE

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 17, 2024