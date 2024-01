Colectivo localiza diversos restos humanos en Hermosillo; FGE ya trabaja en el sitio

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora confirmó ayer que el colectivo de Madres Buscadoras halló diversos restos humanos en un predio de la comunidad de “El Choyudo”, ubicada en el municipio de Hermosillo.

De acuerdo con la Fiscalía, los restos óseos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar los estudios científicos que permitan determinar las identidades de las personas localizadas sin vida en el sitio.

Ayer por la mañana, Cecilia Flores Armenta, lideresa del colectivo de búsqueda, y una veintena de mujeres se trasladaron al ejido “El Choyudo” para atender una denuncia anónima que alertó de la presencia de cuerpos en dichos terrenos.

La activista dio a conocer que hallaron 19 fosas clandestinas con alrededor de 30 cuerpos, y pidió a los grupos criminales pactar la paz, y así disminuir la violencia en el país.

“Suplico a los grupos criminales que pacten la paz. No sigan con esta guerra donde gana el que más lastima. No sé cuantas generaciones falten para sanar tanto dolor; la herencia de nuestros niños es la tragedia de crecer sin padres”, escribió.

Inicialmente, Flores Armenta había comunicado que el colectivo dio con 17 fosas, cifra que después actualizó, y agradeció a las personas que hacen las denuncias anónimas.

El sitio del hallazgo está ubicado en una playa, a 100 kilómetros de la capital de Sonora, una zona de difícil acceso por estar enclavada entre campos agrícolas, acuícolas y el desierto.

El pasado 8 de enero, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora colocó una manta en el Ángel de la Independencia para pedir a los grupos criminales que les permitan continuar con sus labores de búsqueda y así encontrar a sus hijos desaparecidos.

El mensaje fue colocado debajo de la columna del monumento, debido a que la activista señaló que es el lugar idóneo para hacer llegar sus peticiones a los cárteles del país. El momento fue compartido desde sus redes sociales, donde explicó que dicha manta la utilizaba para arropar a sus hijos y ahora para mostrar su dolor.

“Hoy vine a colocar esta manta en el corazón de la ciudad, en un lugar en donde podemos visibilizar el dolor que cargamos las madres que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos y que nos digan en donde los podemos encontrar (…) ahora quiero dejar un mensaje de que tengan piedad, que no nos amenacen y no nos maten”, exclamó.

Ante esto, Flores refrendó su propuesta de alcanzar un acuerdo de paz entre los grupos criminales y las buscadoras del colectivo con el fin de que dejen de recibir amenazas. En sus palabras detalló que que no pretende ofender a nadie, sólo seguir con la lucha de encontrar a sus hijos.

“No queremos justicia ni cárcel, sólo arropar a quienes parimos y un lugar donde rezarles. Queremos paz. No queremos ofender a nadie, sólo queremos un país que viva sin miedos, donde en la mesa no se extrañe a nadie, que no haya niños preguntando por qué no vuelven sus padres”, se lee.