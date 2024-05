ENTREVISTA¬ Me acusaron de homicidio al saber que era de Morena, denuncia candidato

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– Hugo Torres, candidato a Concejal en la Alcaldía Benito Juárez, denunció en entrevista que agentes de policía de Blindar Benito Juárez y otros agentes de la demarcación que están al servicio de la Alcaldía armaron un montaje luego del asesinato de Eder Hernández, que integraba una brigada que cuidaba las lonas de abanderados morenistas, y lo responsabilizaron del homicidio al enterarse que era candidato de Morena.

“En el momento que identificaron que yo era Hugo Torres Zumaya, candidato de Morena a Concejal, mi vida cambió y decidieron cambiarme de testigo a imputado y probable culpable de homicidio. Y en ese momento me di cuenta cómo los policías de blindar BJ, que lo dirige Goliat, operador de Santiago Taboada de la Policía Benito Juárez, y los policías de ese Sector Portales me empezaron a tomar fotografías y videos”, relató Torres en entrevista con Los Periodistas, al describir cómo posteriormente filtraron esas fotos a la prensa para “intrumentar una campaña de linchamiento” para perjudicar a su partido.

Hugo Torres fue detenido el pasado jueves 25 de abril, junto con Alejandra Pacheco, novia del hombre fallecido, por el asesinato de Eder Hernández. Los tres, explicó, integraban una brigada que cuidaba las lonas que han sido colocadas en Benito Juárez de la candidata a la Jefatura de Gobierno del oficialismo, Clara Brugada, y a la Alcaldía, Leti Varela. Torres aclaró que los tres formaban parte de la campaña de Morena y precisó que si Eder Hernández aparece en el padrón del PAN es porque el partido no había querido darlo de baja.

Torres relató que la noche del crimen él no estaba en el patio donde hubo el conflicto que derivó en el asesinato de Eder Hernández. Sostuvo que él se encontraba dentro del domicilio donde estaban reunidos para la logística de sus actividades de campaña. En ese sentido, negó que vinieran de un acto de Clara Brugada o que hayan estado en una fiesta. Incluso compartió que una vez que fue atacado su compañero fue él quien llamó al 911 y permaneció en el lugar hasta que llegaron las autoridades, quienes les pidieron no irse para que ayudara a esclarecer el crimen y que luego lo culparon sin pruebas.

“El que hace la llamada al servicio del 911 soy yo, dos veces. Yo nunca participé en la riña […] yo me encontraba dentro del inmueble y el pleito fue en el patio del inmueble. Yo jamás participé en esa riña, la riña se dio en el patio del departamento y la riña fue entre vecinos, un conflicto vecinal que hasta creo que había antecedentes”, relató.

Y ahondó: “Están grabadas mis dos llamadas. Yo salgo, ahí en la calle de Emperadores en la Colonia Portales, porque no había mucha señal adentro, y yo hago las dos llamadas y tardaron siglos. Llegó Blindar Benito Juárez y luego llegaron personas del Sector Portales de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México”.

Torres explicó que incluso él pidió que se llamara a una ambulancia para que atendiera a Alejandra Pacheco, quien estaba herida. “Tramposamente un policía de Blindar BJ me dice, ‘es muy importante que tú no te muevas, que aquí te quedes porque tú nos vas a servir de testigo para esclarecer todo esto que está pasando’. Yo dije, no hay ningún problema y ahí estuve. De la nada apareció un jefe de sector, jefe Cedillo, ese sí de la Secretaría (de Seguridad de la CdMx) y me dijo algo que nunca olvidaré: ‘tú lo mataste, tú y ella lo mataron y lavaron el cuero”.