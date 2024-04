Entrevista ¬ El PAN ya no existe en BJ, ahora gobierna un grupo delictivo: Lety Varela

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- Lety Varela, candidata por Morena a la Alcaldía en Benito Juárez, afirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) ya no existe en esta demarcación pues desde hace varios años fue secuestrado por el grupo de Jorge Romero Herrera, exalcalde y Coordinador de la bancada panista en San Lázaro, a quien llamó “el capo de capos”.

Romero Herrera es el jefe político del clan autodenominado “Los Ocean” conformado por Mauricio Tabe Echartea, actual Alcalde de Miguel Hidalgo que busca su reelección; Luis Mendoza Acevedo, Diputado Federal que competirá por la Alcaldía Benito Juárez; Santiago Taboada Cortina, candidato a Jefe de Gobierno por la coalición de PAN, PRI y PRD y Santiago Torreblanca Engell, actual Diputado federal.

En entrevista con “Los Periodistas”, Lety Varela detalló que la alcaldía Benito Juárez se enfrenta a un grave problema de corrupción producto del Cártel Inmobiliario, escándalo que implica a connotados exalcaldes panistas de la demarcación.

“El PAN ya no existe en Benito Juárez, el PAN de (Manuel) Clouthier y (Manuel Gómez) Morín ya no existe, esto es un grupo delictivo, que la gente lo sepa, que vean que son unos delincuentes, yo lo que le pido a la gente es que no vote por delincuentes […] Acción Nacional ya no existe, lo secuestró Jorge Romero cuando se hizo amigo de Mariana Gómez del Campo, ahí lo robó”.