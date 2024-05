El Gobierno de AMLO rescata nosocomios abandonados; quedaron olvidados por corrupción

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó la mañana de este martes un informe sobre los hospitales abandonados, reconstruidos y puestos en operación durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento, destacó, se han recuperado 90 nosocomios en el país, los cuales estaban olvidados, “inconclusos, emproblemados, sin equipamiento o sin plantilla suficiente” por diversas razones, la mayoría de ellas ligadas a casos de corrupción.

“Hoy presentamos los avances del IMSS-Bienestar con un tema que es fundamental: la puesta en operación de hospitales que al inicio de la administración estaban abandonados, inconclusos, emproblemados, sin equipamiento o sin plantilla suficiente. Al final de cuentas, para la gente significa lo mismo porque es un hospital que no está haciendo operaciones, que no da consultas, que no ofrece estudios auxiliares de diagnóstico”, dijo.