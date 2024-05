La UE rechaza ataque de Milei a esposa de Sánchez; espera que se resuelvan tensiones

BRUSELAS, 21 May. (EUROPA PRESS).– La Unión Europea (UE) ha rechazado este martes los ataques personales del Presidente de Argentina, Javier Milei, a la mujer del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y espera que Argentina y España puedan resolver sus tensiones.

En declaraciones en rueda de prensa en Bruselas, el portavoz de Exteriores del bloque, Peter Stano, ha recordado los comentarios del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en contra de los ataques de Milei. “Es importante rechazar y condenar los ataques dirigidos contra los familiares de un político”, ha indicado, recalcando que en la UE hay “discusión y pluralidad”, pero sobre temas políticos, por lo que los ataques personales “no son aceptables”.

“Esperamos que los dos países encuentren una solución para resolver esta disputa bilateral”, se ha limitado a decir, sin entrar en los siguientes pasos que debe haber en las tensiones entre Madrid y Buenos Aires, después de que Milei no pedirá disculpas al Presidente del Gobierno de España al considerar que “fue él el agredido”.

De esta forma, se ha hecho eco de los mensajes de Borrell que durante el fin de semana defendió a Sánchez al señalar que “los ataques contra familiares de dirigentes políticos no tienen cabida en nuestra cultura”. “Los condenamos y rechazamos, especialmente cuando proceden de socios”, subrayó.

Political freedom, prosperity, social cohesion based on fiscal redistribution, respect in public debate are pillars of the EU.

Attacks against family members of political leaders have no place in our culture: we condemn and reject them, especially when coming from partners. https://t.co/xLk19J8GSe

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 19, 2024