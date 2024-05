Lanzan mensajes antisemitas contra Claudia en CdMx. Es culpa de Xóchitl y Fox: Morena

Claudia Sheinbaum Pardo es de origen judío, mas no profesa esta religión. Desde 2022 se ha repetido la mentira, propagada por figuras como el expresidente Vicente Fox, de que Claudia Sheinbaum es búlgara, lo cual llevó a que ella diera a conocer en junio de 2023 su acta de nacimiento. Hoy, de nueva cuenta, se han intensificado estos ataques.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– Los señalamientos que han intensificado la candidata presidencial de la derecha Xóchitl Gálvez Ruiz y personajes como el expresidente Vicente Fox Quesada contra Claudia Sheinbaum Pardo, la abanderada de la izquierda, por su origen judío han dado pauta a mensajes antisemitas en la Ciudad de México, denunció la dirigencia de Morena.

“Desde el debate @XochitlGalvez ha venido sacando el tema religioso para atacar a @Claudiashein. Hoy aparecen pintas antisemitas en Coyoacán. El PAN es auténticamente un partido facho”, dio a conocer Sebastián Ramírez, dirigente morenista en la Ciudad de México.

Desde el debate @XochitlGalvez ha venido sacando el tema religioso para atacar a @Claudiashein. Hoy aparecen pintas anti semitas en Coyoacán. El PAN es auténticamente un partido facho. https://t.co/rB959EJRa2 pic.twitter.com/PbHlZF83iM — Sebastián Ramírez Mendoza (@Sebas_RM) May 21, 2024

Durante el tercer y último debate presidencial, Gálvez Ruiz atacó a Sheinbaum Pardo por su visita al papa Francisco. “Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras, las dos tuvimos un encuentro (en febrero) con el papa (Francisco). ¿Le contaste a su Santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una Iglesia cuando fuiste Alcaldesa de Tlalpan?Tienes todo el derecho de no creer en Dios, es un tema personal, a lo que no tienes derecho es a usar a la fe de los mexicanos como oportunismo político, eso es una hipocresía”, acusó el domingo pasado.

#DebatePresidencial ¬ “No tienes derecho a usar la fe de los mexicanos” dijo @XochitlGalvez en contra de la candidata de izquierda, a lo que @Claudiashein señaló como una absoluta provocación a la que no pensaba dar respuesta”https://t.co/bsLtVEWMgg pic.twitter.com/9132d6Ozj6 — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) May 20, 2024

Claudia Sheinbaum Pardo es de origen judío, mas no profesa esta religión. Sus cuatro abuelos fueron judíos que migraron de Lituania y Bulgaria, pero ella nació en Ciudad de México y no fue criada bajo ninguna religión. Su equipo de campaña señaló en abril pasado a la agencia estadounidense Associated Press que ella se considera una mujer de fe pero no es religiosa.

El impacto y la presencia de la comunidad judía en el país ha estado presente por muchas décadas en la República Mexicana y sus legados son incontables. Además de su brazo económico, los judíos mexicanos aportan a diario su trabajo para impulsar el desarrollo del país desde distintos ámbitos: intelectuales, académicos, científicos, artistas, empresarios grandes, medianos y pequeños, políticos, funcionarios públicos y dirigentes de organismos de la sociedad civil.

Esto no ha importado a la oposición que ha recurrido a los orígenes de Sheinbaum para emplear ataques de odio en su contra. Por ejemplo, a mediados de 2023, el expresidente panista Vicente Fox escribió en su cuenta de X, antes Twitter, que Sheinbaum era “judía y extranjera a la vez”. La descalificación le valió críticas de “antisemita”, “racista” y ” xenófobo “, y no fue aislada.

El día de ayer, Fox, con quien Xóchitl Gálvez trabajó en su Gobierno, volvió al ataque mediante un video en el que se acusa a la familia de Claudia Sheinbaum de ser “usureros comunistas”.

AQUÍ UNA HISTORIA DE VIDA. pic.twitter.com/kDhQ0C1jEJ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 21, 2024

Ya en julio de 2023, Fox, quien es bien conocido por sus erratas ortográficas y su insensatez, dio muestras de violencia y hostilidad contra Sheinbaum para defender a quien es su candidata: Xóchitl Gálvez Ruiz.

El guanajuatense publicó entonces una imagen en redes sociales donde enlistaba a los entonces aspirantes del oficialismo: [Claudia] Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo [Ebrard] es fifí francés, [Gerardo Fernández] Noroña es extraterrestre y Adán Augusto [López] es de Transilvania. ¡La única mexicana es Xóchitl!”.

Es desde 2022, que se ha repetido la mentira, propagada por figuras como Fox, de que Claudia Sheinbaum es búlgara, lo cual llevó a que ella diera a conocer en junio de 2023 su acta de nacimiento.”Bájenle a sus especulaciones, ahí les va de nuevo mi acta de nacimiento. Soy 100% mexicana, orgullosamente hija de padres mexicanos”, escribió Sheinbaum.

Bájenle a sus especulaciones, ahí les va de nuevo mi acta de nacimiento. Soy 100% mexicana, orgullosamente hija de padres mexicanos. pic.twitter.com/wJJKyj2SPy — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 28, 2023

Aunque no es sólo Fox el que ha alimentado esta narrativa.

La misma Xóchitl ha insistido en el tema de la religión en su cuenta de Twitter: “La candidata de las mentiras no cree en Dios ni la Virgen pero los usa, aunque les falte el respeto, para ganar votos”. Ataques como estos han tenido lugar entre los ideólogos de la derecha como el publicista judío Carlos Alazraki, quien hace una semanas dijo que Sheinbaum era una “farsante” por llevar una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe con el único fin de agradar a un electorado católico.

La candidata de las mentiras no cree en Dios ni la Virgen pero los usa, aunque les falte el respeto, para ganar votos. pic.twitter.com/fLTFtdub8N — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 20, 2024

Aunado a ello se ha emprendido una campaña en redes sociales que ha recurrido a las noticias falsas para atacar a Claudia Sheinbaum. En los últimos días se ha difundido, por ejemplo, un afiche de la candidata de izquierda con la leyenda: “Vamos por la circuncisión gratuita y obligatoria para los recién nacidos”. Un planteamiento que, evidentemente, es falso.

¿Es real esto? Me lo acaba de pasar un Servidor de la Nación por WhatsApp. pic.twitter.com/fxk3zIucXR — Taquito de Tripa (@TripaTaquito) April 23, 2024

Pero no es el único.

En Guanajuato circuló la versión de que con el triunfo de Claudia Sheinbaum se cerrarían las iglesias católicas en esta entidad, como reseñó en SinEmbargo el periodista Pedro Mellaso. Ante ese despropósito, el pasado sábado 4 de mayo del 2024, en la red social X, Claudia Sheinbaum Pardo escribió: “Hoy en conferencia de prensa pedimos que nos ayuden a combatir la guerra sucia y las mentiras que se dicen en Guanajuato. Respetamos todas las iglesias y las religiones del pueblo de México. Lo único que va a hacer Morena cuando lleguemos a Guanajuato, es construir paz y prosperidad para las y los guanajuatenses”.

Hoy en conferencia de prensa pedimos que nos ayuden a combatir la guerra sucia y las mentiras que se dicen en Guanajuato. Respetamos todas las iglesias y las religiones del pueblo de México. Lo único que va a hacer Morena cuando lleguemos a Guanajuato, es construir paz y… pic.twitter.com/b4WnEXAs9c — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 4, 2024

Otra muestra de esta difusión de noticias falsas se aprecia en otro audio que circula también en WhatsApp que se atribuye a la activista de derechas Brenda del Río, quien está en contra de la Interrupción Legal del Embarazo y los Matrimonios Igualitarios, en el cual alerta sobre el “peligro” que representa Claudia Sheinbaum, quien —dice— busca dar continuidad a “lo que mueve la internacional socialista en nuestra patria para destruir la democracia y esclavizarnos por décadas”, por lo que llama a votar por Xóchitl Gálvez.

