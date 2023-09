El expresidente Vicente Fox lanza nuevo ataque antisemita contra Claudia Sheinbaum

Fox ya había sido criticado por sus mensajes discriminatorios, de odio y prejuicio en contra de la también exjefa de Gobierno de la CdMx.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Vicente Fox Quesada lanzó esta tarde un nuevo mensaje antisemita en contra de Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora de la Defensa de la Trasformación y virtual candidata a la Presidencia de México por parte de la alianza que conforman los partidos Morena, del Trabajo (PT) Y Verde Ecologista de México (PVEM).

“JUDÍA Y EXTRANJERA A LA VEZ”, así con mayúsculas, escribió el expresidente, quien ya había sido criticado por sus mensajes discriminatorios, de odio y prejuicio en contra de la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En un mensaje desde su cuenta de la red social X, Fox Quesada exhibió no sólo su hostilidad hacia la doctora Sheinbaum Pardo, sino a toda una comunidad que tiene presencia en el país desde 1519, pero que tomó carta formal de naturalización en México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

El impacto y la presencia de la comunidad judía en el país ha estado presente por muchas décadas en la República Mexicana y sus legados son incontables. Además de su brazo económico, los judíos mexicanos aportan a diario su trabajo para impulsar el desarrollo del país desde distintos ámbitos: intelectuales, académicos, científicos, artistas, empresarios grandes, medianos y pequeños, políticos, funcionarios públicos y dirigentes de organismos de la sociedad civil.

Sin embargo, el mensaje de odio del expresidente Vicente Fox deja claro el antisemitismo del político guanajuatense, quien no es la primera vez que ataca con un mensaje de odio y discriminación a la doctora Sheinbaum.

Apenas el 21 de julio pasado, Fox, quien es bien conocido por sus erratas ortográficas y su insensatez, dio muestras de violencia y hostilidad contra la hoy Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación para, según él, defender a quien es su candidata y alumna: Xóchitl Gálvez Ruiz.

Fox recurrió al discurso de odio y racismo para promover a la virtual candidata de la oposición, Gálvez Ruiz, y criticó a los precandidatos de la izquierda por su origen o por sus atributos físicos, alimentando una opinión negativa prejuiciosa, estigmatizante y destructiva.

El guanajuatense publicó entonces una imagen en redes sociales donde enlista a los aspirantes del oficialismo: [Claudia] Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo [Ebrard] es fifí francés, [Gerardo Fernández] Noroña es extraterrestre y Adán Augusto [López] es de Transilvania. ¡La única mexicana es Xóchitl!”.

Minutos después de la publicación, el expresidente borró el mensaje de Twitter.

Horas después de haber publicado borrado el mensaje y luego de ser duramente criticado en redes por el tuit antisemita y xenófobo, el expresidente ofreció disculpas.

“Pido una disculpa por haber retwiteado un Twit que no es mío. Tengo un profundo respeto por la comunidad judía”, escribió.

Pido una disculpa por haber retwiteado un Twit que no es mío

Tengo un profundo respeto por la comunidad judía . — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 21, 2023

Ese mismo 21 de julio, tanto Claudia Sheinbaum como Gerardo Fernández Noroña, también aludido por el expresidente, le respondieron directo:

Fernández Noroña le respondió: “Nuestra compañera Claudia Sheinbaum es mexicana por los cuatro costados, diciendo que Marcelo es francés y fifí, clasista es el cretinazo de Fox acusando a mí de extraterrestre y Transilvania dice de Adán Augusto. Si fuera un chiste bobo pero para alguien que tuvo la Presidencia es una vergüenza que haya tenido la máxima responsabilidad política del país, que mal ha estado la patria”.

Mientras que Sheinbaum recordó cómo Fox a la par de reproducir este discurso de odio intenta engañar a las personas al asegurar que él inventó la pensión al adulto mayor. “Hace dos días dice que todos los que reciben las ayudas sociales son una bola de flojos, es decir, ello son eso, se visten de una cosa que en realidad no son, dicen que son feministas cuando en realidad no lo son, dicen que son demócratas cuando en realidad no lo son, dicen que buscan la igualdad cuando en realidad son discriminatorios”.

“Ellos siempre han estado de acuerdo porque son la derecha hay superioridad de unos sobre otros, es eso Vicente Fox y eso es lo que representa este Frente Amplio opositor, que yo les digo el Frente Cínico, porque en realidad es eso, hay mucho cinismo en lo que dicen, es condenable pero al mismo tiempo muestra lo que son”, afirmó la cinetífica mexicana.

El mensaje del expresidente panista incluso provocó la crítica de otras figuras cercanas al balnquiazul y cuyas diferencias con Morena y el Gobierno del Presidente Andrés Manuel Lñopez Obrador son evidentes, como es el caso de Manuel Clouthier Carrillo.

“Vicente , tú sabes que hubo que cambiar la Constitución para eliminar ese pensamiento estúpido, y que aún siendo hijo de padres españoles tú eras mexicano, ¡por lo que pudiste ser candidato presidencial! Mexicanos somos todos, incluso los que no nacieron aquí y se nacionalizaron”, precisó el empresario y político sinaloense.

“ME MALINTERPRETARON”

Luego de emitir en julio su mensaje de odio contra los entonces precandidatos de Morena, Fox Quesada tuvo semanas de silencio en sus cuentas de redes sociales, especialmente en X. Pero el 3 de agosto regresó y este 25 de septiembre volvió a desplegar sus prejuicios contra la doctora Sheinbaum.

Ese 3 de agosto Fox anunció que regresaría a su “tarea habitual” tras los “dichos mal interpretados” hacia la y los precandidatos de la izquierda.

“A uno lo calló la autoridad, a otro lo calló sus dichos mal interpretados y magnificados. Aquí regreso a mi tarea habitual: sumar mis dichos y aportaciones de impacto a las corrientes de ‘ciudadanía pública’”, escribió.