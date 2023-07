“Eso es la derecha”, señala Sheinbaum; “tiene nula calidad humana”, añade Noroña

Fox Quesada, identificado con la derecha mexicana, recurrió al discurso de odio y al racismo para promover a Xóchitl Gálvez, quien fue la comisionada para los pueblos indígenas en su Gobierno.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo y Gerardo Fernández Noroña, aspirantes de Morena y el PT a la candidatura presidencial del oficialismo, respondieron al discurso racista y denigrante del expresidente Vicente Fox Quesada, quien el día de hoy publicó una imagen en la que se llama a la exjefa de Gobierno “judía búlgara” y al Diputado con licencia “extraterrestre”.

“Eso es la derecha en México, han querido vestirse de otra cosa, inclusive ya hablan de que son de izquierda, pero en realidad lo que ellos son es eso”, señaló Sheinbaum Pardo en entrevista con Los Periodistas. “Vicente Fox se acredita cada vez más su nula calidad humana, primero pidiendo que se retiren los programas sociales, una declaración de una imprudencia y de una insensibilidad y falta de empatía absoluta”, reviró a su vez Fernández Noroña a través de un audio enviado al programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Fox Quesada, identificado con la derecha mexicana, recurrió al discurso de odio y al racismo para promover a Xóchitl Gálvez, quien fue la comisionada para los pueblos indígenas en su Gobierno (2000-2006). Para ello criticó a los precandidatos de la izquierda por su origen o por sus atributos físicos, alimentando una opinión negativa prejuiciosa, estigmatizante y destructiva.

“[Claudia] Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo [Ebrard] es fifí francés, [Gerardo Fernández] Noroña es extraterrestre y Adán Augusto [López] es de Transilvania. ¡La única mexicana es Xóchitl!”, decía la imagen que difundió en su cuenta de Twitter, la cual borró minutos después.

​​La foto que usó Fox en redes tiene la figura de una águila en una de sus esquinas inferiores, la cual suele ser usada por grupos de odio de la ultra derecha. Sin embargo, no tiene otro tipo de identificación que permita saber su origen o de dónde surgió.

Frente a ello, Fernández Noroña le respondió: “Nuestra compañera Claudia Sheinabum es mexicana por los cuatro costados, diciendo que Marcelo es francés y fifí, clasista es el cretinazo de Fox acusando a mí de extraterrestre y Transilvania dice de Adán Augusto. Si fuera un chiste bobo pero para alguien que tuvo la presidencia es una vergüenza que haya tenido la máxima responsabilidad política del país, que mal ha estado la patria”.

Claudia Sheinbaum recordó por su parte cómo Fox a la par de reproducir este discurso de odio intenta engañar a las personas al asegurar que él inventó la pensión al adulto mayor. “Hace dos días dice que todos los que reciben las ayudas sociales son una bola de flojos, es decir, ello son eso, se visten de una cosa que en realidad no son, dicen que son feministas cuando en realidad no lo son, dicen que son demócratas cuando en realidad no lo son, dicen que buscan la igualdad cuando en realidad son discriminatorio”.

“Ellos siempre han estado de acuerdo porque son la derecha hay superioridad de unos sobre otros, es eso Vicente Fox y eso es lo que representa este Frente Amplio opositor, que yo les digo el Frente Cínico, porque en realidad es eso, hay mucho cinismo en lo que dicen, es condenable pero al mismo tiempo muestra lo que son”, apuntó.

Horas después de haber publicado borrado el mensaje y luego de ser duramente criticado en redes por el tuit antisemita y xenófobo, el expresidente ofreció disculpas”. “Pido una disculpa por haber retwiteado un Twit que no es mío. Tengo un profundo respeto por la comunidad judía”, escribió.

El mensaje del expresidente incluso provocó la crítica de otros panistas que no son cercanos al Gobierno de Morena, sino todo lo contrario, como Manuel Clouthier. “Vicente , tú sabes que hubo que cambiar la Constitución para eliminar ese pensamiento estúpido, y que aún siendo hijo de padres españoles tú eras mexicano, ¡por lo que pudiste ser candidato presidencial! Mexicanos somos todos, incluso los que no nacieron aquí y se nacionalizaron”, indicó.

Ya esta semana Fox había estado en el centro de la polémica, al pedirle que en caso de que la panista Xóchitl Gálvez Ruiz llegue a la Presidencia de México en 2024, se quiten los programas sociales y que le devuelvan la pensión que le correspondía por ser exmandatario, pues ha “batallado económicamente”.

Para conocer completa la entrevista que hicieron Los Periodistas, puedes verla en nuestro canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, dando click aquí.

Alejandro Páez y Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-paez-y-dulce-olvera