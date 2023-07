Fox pide a Xóchitl (si gana) quitar ayudas sociales y revivir pensión a expresidentes

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- El expresidente Vicente Fox Quesada pidió que en caso de que la panista Xóchitl Gálvez Ruiz llegue a la Presidencia de México en 2024, se quiten los programas sociales y que le devuelvan la pensión que le correspondía por ser exmandatario, pues ha “batallado económicamente”.

En una entrevista con el periodista Fernando del Collado para el programa “Tragaluz” del canal de YouTube de Latinus, llamó a la posible candidata del Frente Amplio por México -que conjunta a los partidos PAN, PRI y PRD- a quite los programas sociales, la mayoría de ellos impulsados por la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.

Además, compartió las dificultados económicas que ha enfrentado ante la cancelación de su pensión como expresidente y refirió que ese derecho “sin duda” debe ser restituido.

“Los presidentes deben tener tranquilidad, los expresidentes igual, sucede en todo el mundo. No hay que mandarlos a la hoguera porque se portan mal”, agregó en la conversación con el medio.

AMLO ANUNCIA SECCIÓN “NO LO DIGO YO”; LA INAUGURA CON FOX

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles una nueva sección en su conferencia de prensa matutina: “No lo digo yo”. Este espacio surge como respuesta a la resolución que dio la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) para que se abstenga de emitir expresiones en contra de las y los aspirantes presidenciales durante sus conferencias matutinas, tal y como lo solicitó la Senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Como ya no puedo hablar mucho porque me ‘cepillan’ los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva. […] Yo estoy proponiendo que se llame ‘No lo digo yo’. Y nada más lo ponemos aquí, o sea, de lo que dicen para que la gente tenga información”, dijo.

López Obrador argumentó que hay mucha gente sin acceso a los medios de comunicación o a la información porque no cuentan con las vías para hacerlo, “aparte de que hay censura” y “la información es selectiva”.

Por ello, el mandatario quiso inaugurar la nueva sección de la “mañanera” con las declaraciones que dio el expresidente Vicente Fox Quesada durante una entrevista con Latinus, la cual se difundió el lunes pasado.

“Les voy a poner algo que dijo [Vicente] Fox el lunes. No lo dije yo, para que no me vayan a ‘cepillar’. No lo dije yo. Vamos a empezar, pero esto ayuda mucho a comprender el fondo de nuestras diferencias; el porqué somos distintos; cómo existen dos corrientes de pensamiento, dos maneras distintas, contrapuestas de concebir a México y al mundo; dos proyectos distintos y contrapuestos de Nación”, aseguró.