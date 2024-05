VIDEO: Modelo y exreina de belleza, asesinada en Ecuador, es ligada al narcotráfico

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES La excandidata a Miss Ecuador, de 23 años, fue relacionada con el narcotraficante Leandro “El Patrón’” Norero después de aparecer citada en varios mensajes de su teléfono. Por Débora Paz

Ciudad de México, 3 de mayo (AS).- Ecuador vive una ola de violencia criminal sin límites. En los últimos quince días, el país ha tenido que hacer frente al fallecimiento de dos alcaldes y de la popular influencer Landy Párraga, de 23 años, que aspiró a convertirse en reina de belleza participando en el certamen de Miss Ecuador. La joven fue asesinada a sangre fría por dos sicarios que entraron al restaurante donde se encontraba con otra persona y le dispararon hasta en tres ocasiones antes de salir corriendo.

Todo sucedió el pasado 29 de abril, y generó una gran conmoción en el país, ya que Párraga gozaba de gran popularidad tanto como modelo como influencer. Landy Párraga era muy activa en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde sumaba más de 173 mil seguidores. Pero, ¿qué esconde este crimen? La única vinculación hasta ahora conocida de la joven con el crimen organizado es haber sido mencionada en los chats telefónicos de Leandro ‘El Patrón’ Norero, un narcotraficante que fue asesinado en la cárcel por una pandilla enemiga a finales de 2022.

#Ecuador 🇪🇨 ⚠️ Imágenes del asesinato a sangre fría de la reina de belleza Landy Párraga. La joven, de 23 años, fue acribillada por un sicario en una cevichería de la ciudad de Quevedo, capital de la provincia de Los Ríos, en el centro del país. pic.twitter.com/4qjKxHIplS — En la Retaguardia (@pueblopatriota) April 30, 2024

Según publica este viernes El País, Landy Párraga fue mencionada en el caso “Metástasis”, una trama de supuesta corrupción judicial, policial y carcelaria en Ecuador que surgió a partir del asesinato de Norero. Una gran operación en la que ya fueron detenidas 39 personas, entre ellas, Wilman Terán, el hasta entonces presidente del Consejo de Judicatura.

En los teléfonos incautados, la Policía ha encontrado varias conversaciones donde aparece en repetidas ocasiones el nombre de Párraga, aunque todavía se desconoce la vinculación exacta, ya que la excandidata a Miss Ecuador no tenía antecedentes penales. En uno de los mensajes que fue interceptado al narcotraficante se da a entender que tuvo una relación con la modelo de la que temía que se enterase su esposa: “Donde mi mujer sale algo con ella. Me jodo. Por favor mi estado, el nombre de ella (Landy Párraga) no puede salir por ningún lado. Sino se me vine el mundo abajo”.

LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE LANDY PÁRRAGA

Pocas horas antes de su trágica muerte, Landy Párraga publicaba su último mensaje en redes sociales. “La vida es un eco. Lo que envías, vuelve a tí”, escribía la influencer sin imaginar lo que ocurriría poco después. Un post donde se están acumulando centenares de reacciones a lo sucedido.

“Dios mío, amiga mía. Me he quedado con el corazón roto”, “¡Qué pena! Dios le de consuelo a su familia”, “Vuelta alto, mi reina”, “Que triste el final de esta joven”, “Quiero que sea mentira. Contesta que te estoy llamando”, se puede leer en su Instagram.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.