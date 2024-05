VIDEO ¬ ¿Quién hizo su chamba? Periodistas revisan ideas de Claudia, Xóchitl y Máynez

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo Al Aire, las periodistas Alina Duarte, Adriana Buentello, Daniela Barragán, Meme Yamel y Perla Velázquez analizaron los planes de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez, los tres candidatos a la presidencia de la República. Coincidieron que tanto la morenista, como el emecista, cuentan con un plan de trabajo sólido, contrario a lo que ocurre con la abanderada del PRIAN, quien se ha enfocado en los ataques y descalificaciones en contra de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y no ha dejado claro cuál será su ruta a seguir en caso de ganar las elecciones.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada de la oposición, no cuenta con un proyecto de nación claro que aparezca como una alternativa al actual Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Del otro lado, Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo, ha dejado claro en darle continuidad a la llamada Cuarta Transformación, sin tratar de imitar lo ya hecho por el tabasqueño en estos seis años.

Las periodistas Alina Duarte, Adriana Buentello, Daniela Barragán, Meme Yamel y Perla Velázquez contrastaron los dos proyectos, así como el de Jorge Álvarez Máynez, para identificar los pros y contras de cada uno y revisar los panoramas a los que se enfrentaría cada candidato en caso de ganar las elecciones.

“Yo haría esta pregunta, qué proyecto, a mí que alguien me explique, esa es la duda más grande que tengo, porque si algo nos ha quedado claro en estos dos meses y medio es que de un lado hay un proyecto y del otro lado, hay una ausencia de proyecto y ahí es en donde entra una narrativa como que distorsionada de la realidad, por ejemplo, cuestionan mucho a Claudia por decir es que por qué defiendes tanto el proyecto el Presidente López Obrador […] Es una una crítica hacia Claudia intentando que se desvincule del Presidente López Obrador retándola, incitándola diciendo deberían de estar separados, no deben de representar el mismo proyecto”, afirmó Meme Yamel.

La periodista indicó que Claudia Sheinbaum representa la continuidad del proyecto de López Obrador, pero aclaró que esto no quiere decir que vaya a ser un copia y pega.

“Son personas distintas que tienen visiones y preparación completamente diferentes, pero una misma misión, aquí el punto es cómo Claudia va a ser el siguiente piso la transformación, que es lo que se viene proponiendo, que es elevar más derechos garantizar, más programas sociales, meterle mucho más a la ciencia y tecnología, cuando habla de todos estos temas en medio ambiente, transición energética, etcétera, estás hablando de una profesionalización, si lo quieren ver así, de la transformación que avanza o que inicia Andrés Manuel”.

Del otro lado, dijo, se encuentra el proyecto de Xóchitl Gálvez el cual no cuenta con ideología, pues representa a tres partidos que fueron rivales históricos y que ahora representan los mismos intereses.

“Parten del no hay ideología, por eso digo no hay proyecto, de un lado tienes proyecto, tienes ideología y tienes claro qué es lo que quieren y hacia dónde van, la ideología es esencial para entender qué es lo que quieren solamente el problema es cómo lo van a hacer. De este lado, no tienes ideología, partamos porque ni PAN, ni PRI, ni PRD representan lo que en su origen fueron, ni en el PAN representa los ideales del origen ni de Gómez Morín, ni de Clouthier, ni mucho menos, el PRI tampoco representa esa lucha que iniciaron, tampoco representa el PRD el ideal con el que se formó, el ideal de izquierda, partamos porque también casi todos los fundadores del PRD, súmale el que en estas encuestas de intención de voto te marca que los partidos con mayor rechazo son el PRI y el PAN y sumémosle el intento de cambiarle de color”.

Por su parte, Alina Duarte aseguró que tras las elecciones México sufrirá una reconfiguración en donde muy probablemente tanto el PRI como el PRD pierdan sus registros. En el caso del PAN, dijo, deberá enfrentarse a sus conflictos internos que lo tienen al servicio de un pequeño grupo.

“Estamos ante la desaparición histórica de un PRI, de un PRD que van a relegarse a su expresión mínima, que son plurinominales y que después a saber si las van a sostener como partido o no. Vemos a un PAN que está sostenido en pactos cupulares y en una reconfiguración propia de ese panismo, pero en realidad el PAN está pasando por exactamente el mismo proceso de los cuadros que antes eran la diligencia y decían absolutamente todo, a un grupito de los juniors, desde las Mariana Gómez del Campo también incluida, hasta los Taboada”.

Señaló que el panismo, en teoría debería de seguir los pasos de las derechas a nivel internacional, sin embargo, afirmó que en la actualidad el PAN se encuentra virado más a la izquierda por la situación propia que se vive en el país.

“Ahorita en realidad están virados más a la izquierda por la situación propia de México que no está pasando en otros países donde yo no hay un consenso sobre la ni siquiera la derecha y la izquierda si no hay consenso ahora sobre la ultraderecha, entonces ese sector del panismo no es que no quiere estar discursivamente más a la derecha, sino que no hay consenso sobre eso y entonces tienen que hablar de programas sociales, tienen que hablar de que ellos son feministas y de los cuidados y se visten de todas las banderas”.

Alina Duarte mencionó que esta situación está siendo bien aprovechada por Movimiento Ciudadano que se está enfocando en llegar a todos esos jóvenes que votarán por primera vez y que cuentan con nula memoria histórica.

“Se aprovechan de todo eso, tanto mediáticamente, como las redes sociales, como una juventud […] Movimiento Ciudadano lo está sabiendo adaptar bastante bien y eso va a repercutir directamente en votos en fortalecimiento electoral y al ser una población relativamente despolitizada la que vota por Movimiento Ciudadano pues yo no creo que haya un seguimiento directo de la agenda que están proponiendo, de si logran o no curules”.

En su intervención, Adriana Buentello afirmó que Xóchitl Gálvez ha sido la candidata más utilizada en las campañas para tratar de atraer los votos de todas las ideologías, lo que provocaba que constantemente cayera en contradicicones.

“Xóchitl me parece el personaje, lamentablemente más utilizado en estas campañas, es decir, buscó toda la oposición de todos lados, de todas las ideologías montarse en una candidata que primero era trotskista, después salió Guadalupana, hay una mezcla que justo me parece escandalosa, porque si no gobiernas con ideología, gobiernas con intereses. Los intereses que están representando estas fuerzas políticas, estos partidos incluso se convierten en memes”.

Y ahondó:”Es un poco también incluso el timo, que hay hacia una ciudadanía, que legítimamente puede estar en contra de un gobierno, de sus decisiones, de sus políticas, pero que fue utilizada vilmente como una especie de disfraz de un camuflaje porque precisamente los partidos pues están en una tremenda crisis”.

En el caso de Álvarez Máynez, dijo, Movimiento Ciudadano ha buscado mercadológicamente hacer atractivo este proyecto desde una aparente izquierda, pero la realidad es que el partido naranja sigue una agenda conservadora.

“Me parece interesante el fenómeno Máynez porque aquí cabe todo, justamente lo que vimos fue un proyecto, porque ahí sí me parece que han buscado mercadológicamente hacer atractivo este proyecto en Movimiento Ciudadano desde una aparente izquierda, ¿y en quién se montan? Me parece que en Patricia Mercado ahí es donde les ha desarrollado esta parte ideológica, no quiero decir con esto que sea un proyecto real, porque precisamente están este tipo de de políticas Provida o anti abortistas en diferentes entidades. Yo creo que es interesante este fenómeno porque están sabiendo captar justamente un electorado joven”.

Finalmente, Daniela Barragán señaló que si Claudia Sheinbaum gana la presidencia de la República va a replicar el proyecto de nación de López Obrador, sino que se trata de un proyecto a largo plazo.

“Sí siento que es un tanto misógino todo esto que hemos visto de que es la calca, de que López Obrador le va a estar llamando para que decirle lo que ella tiene que hacer, Claudia Sheinbaum es una mujer que tiene una trayectoria, que ha enfrentado cosas buenas cosas malas, no tienes trayectoria perfecta, pero si es una mujer que tiene una trayectoria política amplia”.

“Estamos ante antes de ese reto ya de decir es momento de mujeres, en serio, más allá de de repetir el eslogan de una campaña, sino pues vamos a ver cómo es que cómo es que gobierna una mujer que está haciendo aparte su chamba con todas estas mesas por la transformación”.

En el caso de Xóchitl, forma parte de ese grupo al que le da pena decirse que es de derecha o ultraderecha y que busca engañar al elector.

“Xóchitl Gálvez forma parte de ese grupo al que le da pena decirse que es de derecha o ultraderecha, por eso quizás dieron algún paso atrás con la candidatura de Lily Téllez, que yo creo que les hubiera ido mejor, no si hubieran optado por por darle la candidatura presidencial a alguien como ella, pero como les da vergüenza decirse de derecha y los tenemos diciéndose de centros, o socialdemócratas todas esas etiquetas que ya estaban mencionando”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/adriana-alina-dani-perla-y-meme VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.