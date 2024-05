Donald Trump demandará a productores de “The Apprentice”, biopic estrenada en Cannes

Por Jake Coyle

CANNES, Francia (AP).— La campaña de reelección de Donald Trump calificó The Apprentice, una película sobre la vida del expresidente de Estados Unidos en la década de 1980, de “pura ficción” y prometió acciones legales tras su estreno en el Festival de Cine de Cannes. Pero el director Ali Abbasi se ofreció a proyectar la película en privado para Trump.

Tras su estreno el lunes en Cannes, Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, dijo en un comunicado que el equipo de Trump presentará una demanda “para abordar las afirmaciones descaradamente falsas de estos cineastas falsos”.

The Apprentice es protagonizada por Sebastian Stan como Trump. La relación central de la película es entre Trump y Roy Cohn (Jeremy Strong), el abogado defensor que fue el principal asesor de las investigaciones de Joseph McCarthy en el Senado estadounidense de la década de 1950 sobre presuntos comunistas.

Cuando se le preguntó sobre la declaración de la campaña de Trump el martes en Cannes, Abbasi dijo a periodistas: “Todo el mundo habla de que demandó a mucha gente, aunque no hablan de su tasa de éxito, ¿sabes?”.

Pero el director danés iraní también adoptó un tono menos combativo al hablar de la película en la conferencia de prensa del festival. Se ofreció a proyectar The Apprentice para Trump y hablar sobre ello.

“No creo necesariamente que esta sea una película que no le guste”, dijo Abbasi. “No creo necesariamente que le guste. Creo que se sorprendería, ¿sabes? Y como he dicho antes, me ofrecería a ir a conocerlo donde quiera y hablar sobre el contexto de la película, tener una proyección y tener una charla después, si eso es interesante para alguien en la campaña de Trump”.