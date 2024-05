Docuserie revelará nuevas acusaciones contra Kevin Spacey; el actor pide réplica

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- La serie documental Spacey Unmasked, que habla sobre la vida del actor estadounidense Kevin Spacey, quien fue absuelto de cargos por agresión sexual, revelará más acusaciones en su contra por el mismo delito.

A casi 10 meses de que un jurado en Londres absolvió al ganador del Óscar y le evitó una posible pena de prisión con la esperanza de regresar a su carrera tras años sin trabajo, llega este nuevo documental a las pantallas.

“Spacey Unmasked, de dos partes, que se transmite en el Reino Unido los días 6 y 7 de mayo en Channel 4 y llegará a ID en los Estados Unidos antes de transmitirse en Max, presenta entrevistas con 10 personas, ninguna de las cuales estuvo relacionada con el juicio que describen sus experiencias con Spacey”, expuso la revista Variety.

El actor estadounidense pidió al canal londinense su derecho de réplica, el cual no se le concedió, de acuerdo con una publicación en su cuenta de X.

“Sintonice este fin de semana para ver mi respuesta en http://X.com/kevinspacey. Puede que Channel 4 y RoastBeefTV [la productora] se queden ‘sin palabras’, pero yo ya no lo estaré”, advirtió.

En el documental, uno de los testimonios entrevistados relata su historia con Spacey cuando era un adolescente en Chatsworth High School, en 1977, antes de que el actor fuera famoso.

El hombre, identificado como Greg, sostuvo que el protagonista de American Beauty (1999) lo manoseó en los genitales de manera agresiva y lo arrinconó, exigiéndole que no contara nada.

Over the last week, I have repeatedly requested that @Channel4 afford me more than 7 days to respond to allegations made against me dating back 48 years and provide me with sufficient details to investigate these matters. Channel 4 has refused on the basis that they feel that…

— Kevin Spacey (@KevinSpacey) May 2, 2024