Kevin Spacey regresa al cine luego de una pausa de 4 años por escándalos sexuales

Después de las acusaciones por supuesto acoso sexual, el actor protagonista de la serie House of Cards regresará a la pantalla grande con un nuevo proyecto que esta en desarrollo.

Por Adrián Córdoba

Ciudad de México, 11 de mayo (ASMéxico).- Kevin Spacey vuelve a rodar. El actor ha permanecido totalmente parado desde hace cuatro años, cuando apareció en Billionaire Boys Club con una imagen totalmente manchada por las diferentes acusaciones de acoso sexual que recibió en aquellos momentos. Cabe destacar que todo llegó con la película ya rodada.

Un escándalo que llegó a finales del año 2017, cuando Spacey fue acusado de haber acosado al actor Anthony Rapp cuando éste era menor de edad. No fue el único, pues más tarde se le sumaron Roberto Cavazos, varios empleados y exempleados de la serie de Netflix, House of Cards, y Harry Dreyfuss. Ello hizo que el actor ingresase en la clínica The Meadows para someterse a un tratamiento por su adicción al sexo.

UN DRAMA BRITÁNICO-HÚNGARO-MONGOLO

Ahora, cuatro años después, y tras vencer en los tribunales en absoluciones por falta de pruebas y en veredictos de no culpable, Kevin Spacey reaparecerá en la gran pantalla, pero de forma muy diferente a como acostumbraba. Lo hace de la mano de una coproducción británico-húngaro-mongola que trata de la vida de Batu Khan, el nieto de Genghis Khan.

Una película que se titula 1242- Gateway to the West y que está dirigida por Peter Soos. Spacey no estará solo, y es que el director húngaro también contará con Eric Roberts, Terence Stamps y Christopher Lambert, entre otros, tal y como ha informado Indiewire.

Una cinta en la que se cuenta el intento de invasión de Europa occidental de parte de la Horda de Oro, que estaba liderada por Batu Khan, y cuyo territorio alcanzaba Bulgaria, el Cáucaso y Ucrania. Una invasión que alcanza Hungría, donde el protagonista se encuentra a Cesareani, interpretado por Spacey, quien se enfrenta a él y que consigue detener el avance militar de Batu.

