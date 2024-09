El Gobernador de Sinaloa y la Presidenta electa discutirán sobre seguridad del estado

El manadatario estatal señaló que se disculpó con el Presidente López Obrador y la Presidenta electa por no acompañarlos en su recorrido de este fin de semana en el Tren Maya, pero afirmó que sí asistirá a la Ciudad de México a tratar temas de seguridad con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Sinaola, Rubén Rocha Moya, informó este viernes que acudirá a la Ciudad de México para realizar gestiones con la Presidenta electa, Cluadia Sheinbuam Pardo, a fin de abordar la ola de violencia que enfrenta el estado. “Necesito atender el problema de seguridad, que lo tenemos latente”, explicó a la prensa.

Rocha Moya sostuvo que desde el sábado llegará a la Ciudad de México para realizar varias gestiones ante la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de seguridad. “Necesito platicar las cosas de seguridad que está viendo la Federación, es clave: Sedena, la Marina, Guardia Nacional. Necesito que sigamos en sintonía”, añadió.

Lo anterior fue declarado a pregunta expresa de reporteros en la comunidad de Corerepe, del municipio de Guasave, en donde realizó este viernes una entrega de apoyos económicos y enseres domésticos a familias afectadas por las inundaciones generadas por la tormenta tropical “Ileana”.

El manadatario estatal señaló que se disculpó con el Presidente López Obrador y a la Presidenta electa por no acompañarlos en su recorrido de este fin de semana en el Tren Maya de Cancún a Mérida.

Sobre si se requieren refuerzos, el Gobernador señaló que él le ha planteado al General Secretario Luis Crescencio Sandoval la posibilidad de que sí se tengan más refuerzos militares en Sinaloa pero, sólo sucederá si finalmente lo consideran necesario, puesto que es la Secretaría de la Defensa Nacional quien lo debe determinar. Rocha Moya consideró que en Sinaloa los grupos de operación coordinada están bien distribuidos, tanto persona de la Sedena y de la Guardia Nacional así como de la Policía Estatal, de manera que pueden dar atención directa. Reiteró que de requerirse más apoyo, se lo planteará a la doctora Sheinbaum este domingo.

LAS ACUSACIONES DE “EL MAYO”

La violencia se desató en Sinaloa tras la detención en Estados Unidos, el 25 de julio, de Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán Loera. Días después de la detención, el 10 de agosto, el capo del Cártel de Sinaloa reveló a través de una carta que entregó a su abogado, que fue traicionado por Guzmán López, quien pertenece a la facción de “Los Chapitos” y proporcionó detalles del destino de Héctor Melesio Cuén, de quien habría sido asesinado en el mismo rancho donde el narco cayó después de décadas de zafarse de la justicia.

Joaquín Guzmán López, afirma el Zambada, le pidió que asistiera a una reunión “para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”. “Estaba al tanto de una disputa en curso entre el Gobernador Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución”. Cuén era Diputado federal electo y fue asesinado el mismo día de la captura de Zambada García.

“Me dijeron que además de Héctor Cuén y el Gobernador Rocha Moya, Iván Guzmán Salazar también estaría presente en la reunión”, es decir, otro de los hijos de Guzmán Loera, que en conjunto son conocidos como “Chapitos”, al igual que el nombre de su grupo al interior del Cártel de Sinaloa.

“Fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde yo fui secuestrado. Héctor Cuén era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, de quienes nadie ha vuelto a ver ni a saber nada desde entonces”, refierió “El Mayo”.

NUEVA JORNADA VIOLENTA

Este viernes, cinco hombres y una mujer fueron asesinados en Sinaloa. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa dijo este viernes en un comunicado que en diferentes puntos de Culiacán, y a las afueras de la ciudad, fueron localizados los cuerpos baleados de cuatro hombres y una mujer. Uno de los cadáveres fue encontrado en una funeraria del municipio El Dorado. En tanto, en el puerto turístico de Mazatlán también fue asesinado a tiros un hombre y una mujer resultó lesionada.

El Gobierno federal envió a Sinaloa más de dos mil militares y efectivos de la Guardia Nacional que han resultado insuficientes para contener la ola de violencia que mantiene aterrorizada a la población y limitadas las actividades comerciales en Culiacán, una ciudad donde habitan más de un millón de personas.

Las autoridades de Sinaloa activaron desde mediados de la semana un operativo de seguridad en las escuelas para tranquilizar a la población y lograr que se reanuden las actividades educativas, pero no han tenido éxito. “Sí, no están todos todavía, pero ya tenemos un importante número de escuelas funcionando. A los padres les está dando confianza, yo espero que ya para el lunes tengamos regular, pero no hemos dejado. Se han estado incorporando nuevas escuelas que no estaban. Hoy por ejemplo, les digo, se incorporaron 104 escuelas ahí en el casco de Culiacán, de las que ya venían participando”, añadió el Gobernador.

-Con información de AP.