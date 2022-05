Cantante de regional mexicano acusa a Joan Sebastian por supuesto acoso sexual

A través de una entrevista por televisión, la cantante de regional mexicano confesó la mala experiencia que vivió a manos del cantante Joan Sebastian, cuando ella tenía 14 años.

Ciudad de México, 4 de mayo (PorEsto).- Joan Sebastian fue acusado por la cantante regional mexicano, Marisol Castro, de acosarla cuando solo era una niña de 14 años.

La mujer contó que conoció al cantante por un amigo de la familia que trabajaba en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y aseguró que incluso logró cantar con él; sin embargo, poco después de esta situación comenzó un “infierno” para ella.

“Yo me impresioné cuando lo ví, no me gustó, yo estaba en la onda de los chavos. Él estaba en los 50 y 40 años, era un hombre con arrugas, muy delgado”, dijo la cantante.

En este sentido, Marisol detalló que luego de su presentación con él, comenzó a tocarla y abrazarla de forma poco respetuosa.

No sé por qué pero no le creo a la señora , obviamente esto no quiere decir nada si pasó o no pasó, y el sr Eriberto Jiménez , se escucha tranquilo y convencido de su verdad 🤷🏻‍♀️ojalá @Grafocafe nos hiciera un vídeo de #MarisolCastro gracias https://t.co/8UqGf97XUJ — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) May 4, 2022

“No medí las consecuencias. Yo pensé que era normal. Te empieza a tocar, a agarras laas manos, me dice ‘muñequita que linda eres, eres un ángel, estás echa de azúcar’. te empezaba a decir al oído cosas muy lindas y te empiezas a debilitar y te dice que te va a grabar un disco”, narró Marisol.

La joven indicó que lo que pudo terminar mal, se pudo evitar gracias a la intervención de su madre, quien llegó al lugar donde ambos se encontraban.

“Mi madre me decía que sentía algo en su corazón, estaba con el delegado de la ANDA haciendo una papeleta de la cotización, cuando mi mamá toca la puerta y la forza para entrar… hay algo que me avergüenza mucho, yo siento mucha vergüenza, porque mi mamá dijo: ¿Qué está pasando?’, me jaloneó y me dijo unas cosas feas y fuertes, la falda subida, despeinada”, concluyó la cantante.

