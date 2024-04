Ciudades de Agua

En el debate de hace un par de días, el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Shertorivski, tuvo la propuesta más interesante, útil y disruptiva de los tres candidatos: emancipar a la Ciudad de México de su destino de concreto.

Aunque él se refirió singularmente a la reapertura del Río de la Piedad, lo que hay que pensar más a fondo es en la gran visión de una Ciudad de México del futuro, entrecruzada de ríos y lagos.

La puesta en práctica de esta visión sería un regreso de nuestra capital a lo que el escritor Alfonso Reyes llamó “la región más transparente del aire”. Pero también sería la posibilidad de corregir un gran error histórico del desarrollo urbano de la Ciudad de México, que llevó a la pérdida de una ciudad lacustre que existía antes de la llegada de los españoles.

Cualquiera que haya visto recreaciones cartográficas de México-Tenochtitlan no puede evitar imaginar lo que habría sido de ella si se hubiera planeado integrar esa base lacustre en los planes de expansión urbana, independientemente de si la culpa recae en las sociedades prehispánicas, la Colonia española o el México moderno. La Ciudad de México habría sido la Venecia del Hemisferio Occidental. Aún lo puede ser.

Hay que decir que un proyecto de tal envergadura no es para mañana o para el corto plazo. Se trata más bien de una visión estratégica de mediano y largo plazo. Pero la tecnología para realizar este sueño ya existe y sólo faltaría una decisión política y estratégica por parte de nuestras autoridades para iniciar los planes. Hay que agregar, también, que de no actuar en ese sentido, no hay futuro para nuestra capital.

El problema del agua es cada vez más aciago y es causa entendible del enojo ciudadano ante la incompetencia de las autoridades para administrar la infraestructura de distribución y dotación del preciado líquido.

El hecho de que circule agua contaminada de sustancias tóxicas en algunas demarcaciones de la Ciudad de México es intolerable y no debe permitirse un minuto más.

Pero el problema, claro está, no se detiene en la Ciudad de México. Es un dilema que enfrentan muchas ciudades de nuestro país.

Pensemos, por ejemplo, en nuestras ciudades fronterizas, sobre todo cuando se comparan con sus contrapartes del otro lado de la frontera. Aunque queridas por muchos de sus habitantes, la verdad es que hay mucho espacio para su mejoramiento estético, ecológico y urbano. Imaginemos a muchas de ellas, entrecruzadas de lagos y ríos, en perfecta armonía con su entorno humano.

Por todo esto, me parecería urgente contar con un gran plan para reconvertir nuestras ciudades en lugares más vivibles para sus habitantes. Esto pasa, sin duda alguna, por hacer del agua un elemento esencial de nuestro entorno.

Gustavo de Hoyos Walther https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

