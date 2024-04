California: Universidad cancela graduación ante miedo a manifestaciones propalestinas

Por Steve LeBlanc y Nick Perry

EU, 25 de Abril (AP).- La Universidad del Sur de California (USC) canceló este jueves su principal ceremonia de graduación y decenas de estudiantes fueron arrestados en otros campus universitarios de Estados Unidos mientras las protestas contra la guerra en Gaza continúan propagándose.

Directivos escolares de todo Estados Unidos temen que las protestas en curso puedan frustrar sus planes para las ceremonias de graduación programadas para el próximo mes.

Algunas universidades llamaron a la policía para disolver las protestas, lo que provocó enfrentamientos y arrestos, mientras que otras parecen dispuestas a esperar ya que el ciclo escolar está en sus últimos días.

Otras posturas tomadas por las escuelas incluyen modificar sus reglas para prohibir los campamentos y reubicar los sitios de los exámenes finales.

La USC anunció la cancelación de la ceremonia programada para el 10 de mayo un día después de que más de 90 manifestantes fueron arrestados en el campus. La universidad dijo que seguiría adelante con decenas de ceremonias de graduación, entre ellas las ceremonias de cada facultad, donde los alumnos cruzan un escenario y reciben sus diplomas.

Las tensiones ya eran elevadas después de que la universidad cancelara, por cuestiones de seguridad, un discurso de graduación que iba a ser pronunciado por el mejor estudiante de la generación, y que está a favor de la causa de los palestinos.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que 93 personas fueron arrestadas el miércoles por la noche durante una protesta en el campus de la USC por presunta invasión de propiedad. Una persona fue arrestada por un presunto ataque con un arma letal.

En el Emerson College de Boston, 108 personas fueron arrestadas en un campamento durante la noche. Y continúan surgiendo nuevos campamentos y protestas en campus universitarios de todo el país.

Los alumnos que protestan contra la guerra exigen que las escuelas corten sus vínculos con Israel y desinviertan en compañías que apoyan el conflicto. Algunos estudiantes judíos afirman que las protestas han caído en el antisemitismo y que les hacen temer acudir a los campus.

En Emerson, un video muestra a la policía pidiendo a los alumnos que se retiren. Los estudiantes formaron una cadena humana para oponer resistencia a los agentes, quienes se abrieron paso por la fuerza a través del grupo y lanzaron al suelo a algunos manifestantes.

“Las cosas se ponían cada vez más tensas conforme avanzaba la noche. Había más policías por todas partes. Se sentía como si lentamente nos empujaran y aplastaran”, dijo Ocean Muir, estudiante de segundo grado.

Muir dijo que la policía la levantó de los brazos y piernas y se la llevó. Al igual que otros alumnos, Muir fue acusada de invasión de propiedad privada y de alteración del orden público.

Los directivos del Emerson College advirtió antes a los estudiantes que el callejón es de dominio público y las autoridades municipales amenazaron con tomar medidas si los manifestantes no se marchaban. Emerson canceló las clases el jueves, y la policía de Boston dijo que cuatro agentes sufrieron heridas que no ponían en peligro su vida durante el enfrentamiento.

Este jueves, hubo más calma en el campus de la Universidad de Texas en Austin luego de que 57 personas fueron encarceladas y acusadas de invasión de propiedad el día anterior. Los directivos de la universidad retiraron las barricadas y permitieron que los manifestantes ingresaran a la principal plaza del campus debajo de la icónica torre de reloj de la escuela.

En la Universidad Emory de Atlanta, la policía local y estatal intervino para desmantelar un campamento, aunque la universidad afirmó que los manifestantes no eran estudiantes, sino activistas externos. Algunos agentes llevaron armas semiautomáticas, y en video se ve cómo utilizan una pistola de electrochoques contra un manifestante al que ya estaba inmovilizado en el suelo.

Según los registros de la cárcel, 22 personas detenidas por la policía de Emory fueron acusadas de alteración del orden público.

Sin embargo, muchas escuelas, incluida la Universidad de Harvard, decidieron no tomar medidas inmediatas contra los manifestantes que colocaron tiendas de campaña, a pesar de que desafian abiertamente las normas del campus. Y algunas universidades se establecieron nuevas normas, como la Universidad Northwestern, que cambió apresuradamente su código de conducta estudiantil este jueves por la mañana para prohibir las tiendas de campaña en su campus de los suburbios de Chicago.

La actual oleada de protestas se inspiró en los acontecimientos de la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde la policía desalojó un campamento y detuvo a más de 100 personas la semana pasada, sólo para que los estudiantes volvieran a colocar tiendas de campaña. La Universidad de Columbia ha dicho que tiene previsto continuar las negociaciones con los manifestantes hasta el viernes.

Chaos has Unleashed at Emory University as Georgia Police Deploy Tasers, Rubber Bullets, and Tear Gas Against Protesters

UN VISTAZO DE LAS PROTESTAS EN UNIVERSIDADES DE EU EN APOYO A GAZA

Las protestas estudiantiles contra la guerra entre Israel y Hamás han surgido en cada vez más universidades de Estados Unidos, después de que la semana pasada fueron detenidos más de 100 manifestantes en la Universidad de Columbia.

Al menos dos de las manifestaciones del miércoles en distintos campus involucraron enfrentamientos con la policía, mientras que otra universidad cerró sus instalaciones por el resto de la semana.

Los estudiantes piden a las universidades que se deslinden de toda empresa que promueva las operaciones militares de Israel en Gaza y, en algunos casos, del propio Israel.

Las protestas en muchos de los campus han sido organizadas por coaliciones de grupos estudiantiles. Por lo general, los grupos actúan de forma independiente, aunque los alumnos dicen que se inspiran en compañeros de otras universidades.

A continuación un vistazo a las protestas que surgieron en distintos campus universitarios en los últimos días:

UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

Manifestantes estudiantiles propalestinos instalaron un campamento en la universidad neoyorquina de la Ivy League la semana pasada. En un principio, la policía intentó desmantelar el campamento el jueves, cuando detuvo a más de 100 manifestantes. Pero sus acciones resultaron contraproducentes, al servir de inspiración para otros estudiantes en todo el país y motivar a los manifestantes de Columbia a reorganizarse.

Directivos de la universidad comunicaron el miércoles que extendieron el plazo para que los manifestantes se retiraran. Señalaron que los participantes en las protestas se comprometieron a desmontar un buen número de tiendas de campaña y acordaron que sólo los estudiantes permanecieran en el campamento. También dijeron que harían del campamento un espacio más acogedor al prohibir cualquier lenguaje discriminatorio o mensajes de acoso. El campamento en el campus de la zona norte de Manhattan lucía tranquilo y un poco más reducido la mañana del miércoles.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, visitó Columbia el miércoles para reunirse con estudiantes judíos, quienes se expresaron alarmados por el antisemitismo en las universidades. Johnson dijo que Israel y los estudiantes judíos del campus no se quedarán solos. Manifestantes que estaban cerca dijeron que no podían escucharlo, a lo que Johnson contestó: “Disfruten de su libertad de expresión”.

UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN

Decenas de agentes de policía y policías estatales, incluidos algunos a caballo y equipados con toletes, arrestaron por la fuerza a más de una veintena de estudiantes que protestaban y a un fotoperiodista local en la Universidad de Texas, campus Austin, después de que funcionarios de la universidad y el Gobernador convocaron a las autoridades.

Los manifestantes dijeron que planearon un paro y una marcha hasta el recinto principal del campus, donde los alumnos ocuparían el espacio y organizarían actividades a lo largo de la tarde. Pero la universidad dijo en un comunicado que “no toleraría interrupciones” como las ocurridas en otros campus.

Para el miércoles por la noche, 34 personas fueron arrestadas con relación a la protesta, según una publicación del Departamento de Seguridad Pública de Texas en la red social X. Sheridan Nolen, portavoz de la agencia, dijo que los agentes respondieron a la solicitud de autoridades universitarias y del Gobernador Greg Abbott.

Back at UT Austin for day two of protests. This one says it is both intended to support Gaza and to condemn the police response yesterday.

The crowd is at least 5x larger than the crowd that showed up yesterday at this time. Peaceful, quiet. Very little law enforcement presence. pic.twitter.com/30PF3I5z1j

— Ryan Chandler (@RyanChandlerTV) April 25, 2024