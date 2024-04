FOTOS Y VIDEOS: Policía reprime marchas universitarias contra Israel y pro Palestina

Por Nick Perry, Karen Matthews, Will Weissert, Michelle L. Price y Chris Megerian

NUEVA YORK (AP) — La policía se enfrentó a manifestantes estudiantiles en Texas y California mientras surgían nuevos campamentos el miércoles en Harvard y otras universidades mientras los líderes escolares buscaban formas de desactivar una creciente ola de protestas pro palestinas .

En la Universidad de Texas en Austin, docenas de policías locales y estatales formaron una línea para impedir que los estudiantes marcharan por el campus, y finalmente se enfrentaron con los manifestantes y detuvieron a varias personas.

Y en la Universidad del Sur de California, la policía retiró varias tiendas de campaña y luego se enzarzó en un tira y afloja con los manifestantes por las tiendas de campaña antes de retroceder.

La Universidad de Harvard en Massachusetts había tratado de adelantarse a las protestas de esta semana limitando el acceso a Harvard Yard y exigiendo permiso para tiendas de campaña y mesas. Pero eso no impidió que los manifestantes instalaran un campamento con 14 tiendas de campaña el miércoles, después de una manifestación contra la suspensión por parte de la universidad del Comité de Solidaridad Palestina de Pregrado de Harvard.

Las acciones en todo Estados Unidos se produjeron después de que la Universidad de Columbia evitara otro enfrentamiento entre estudiantes y policías ese mismo día. La situación allí seguía siendo tensa y los funcionarios del campus dijeron que continuarían las conversaciones con los manifestantes durante otras 48 horas.

El presidente de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, había fijado como fecha límite la medianoche del martes para llegar a un acuerdo sobre la limpieza de un campamento, pero la escuela extendió las negociaciones, diciendo que estaba logrando “progresos importantes”. Los estudiantes manifestantes se habían comprometido a retirar un número significativo de tiendas de campaña, dijo la universidad de Nueva York en un comunicado.

En Austin, los manifestantes dijeron que habían planeado una huelga y una marcha hacia el césped del campus principal, donde los estudiantes ocuparían el espacio y organizarían eventos durante toda la tarde. Pero la universidad dijo en un comunicado que “no toleraría interrupciones” como las de otros campus.

La policía de Texas y los funcionarios de seguridad pública no confirmaron de inmediato el número de personas arrestadas.

La policía intentó por primera vez despejar el campamento en Columbia la semana pasada, cuando arrestaron a más de 100 manifestantes. Pero la medida fracasó, ya que sirvió de inspiración para que otros estudiantes de todo el país establecieran campamentos similares y motivó a los manifestantes en Columbia a reagruparse.

El miércoles, unas 60 tiendas de campaña permanecían en el campamento de Columbia, que parecía tranquilo, con estudiantes entrando y saliendo, una niña sosteniendo un cepillo de dientes. Una mujer habló por un altavoz sobre los motivos de la protesta. La seguridad se mantuvo estricta alrededor del campus, se requirió identificación y la policía colocó barricadas metálicas.

Los estudiantes que protestan por la guerra de Israel contra Hamás exigen que las escuelas corten sus vínculos financieros con Israel y desinviertan en empresas que permitieron su conflicto de meses. Decenas de personas han sido arrestadas por cargos de allanamiento de morada o alteración del orden público. Algunos estudiantes judíos dicen que las protestas se han convertido en antisemitismo y les han hecho temer poner un pie en el campus.

El indulto en Columbia se produjo horas antes de que el presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, planeara visitar y reunirse con estudiantes judíos para abordar las preocupaciones sobre el antisemitismo en los campus universitarios.

Columbia dijo que había acordado con los representantes de la protesta que sólo los estudiantes permanecerían en el campamento y que lo harían acogedor, prohibiendo el lenguaje discriminatorio o acosador.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, arremetió contra las manifestaciones pro palestinas en los campus universitarios de Estados Unidos en un comunicado en video difundido el miércoles, diciendo que la respuesta de varios rectores de universidades ha sido “vergonzosa” y pidiendo a los funcionarios estatales, locales y federales que intervengan.

Los estudiantes en algunas protestas ocultaron sus identidades. En un campamento de unas 40 tiendas de campaña en el corazón del campus de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, casi todos los estudiantes llevaban una máscara, que se les entregaba al entrar.

Los estudiantes manifestantes se negaron a identificarse ante los periodistas, diciendo que temían represalias por parte de la universidad. Los organizadores de la protesta dijeron que algunos estudiantes que habían participado en protestas anteriores en Michigan habían sido engañados y castigados. Pero algunos estudiantes que pasaban gritaban a los manifestantes que se quitaran las máscaras y mostraran la cara.

El aumento de las manifestaciones ha dejado a las universidades luchando por equilibrar la seguridad del campus con el derecho a la libertad de expresión. Muchos toleraron durante mucho tiempo las protestas, pero ahora están imponiendo una disciplina más dura, alegando preocupaciones de seguridad.

Esta semana en la Universidad de Nueva York, la policía dijo que 133 manifestantes fueron detenidos y todos habían sido liberados con citaciones para comparecer ante el tribunal por cargos de alteración del orden público. Más de 40 manifestantes fueron arrestados el lunes en un campamento en la Universidad de Yale.

Ben Wizner, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, dijo que los líderes universitarios enfrentan decisiones extremadamente difíciles porque tienen la responsabilidad de garantizar que las personas puedan expresar sus puntos de vista, incluso cuando otros los encuentren ofensivos, y al mismo tiempo proteger a los estudiantes de amenazas e intimidación.

PROTESTAS DIFICULTAN ESFUERZOS DE BIDEN POR APOYAR A ISRAEL

Las protestas estudiantiles por la guerra en Gaza han creado un desafío nuevo e imprevisible para el Presidente Joe Biden mientras se resiste a los llamados a cortar el apoyo de Estados Unidos a Israel y a la vez intenta mantener unida la coalición de votantes que necesitará para la reelección.

Las protestas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y en otros campus, han captado la atención de los medios de comunicación del mundo y han hecho resurgir preguntas sobre el rezago en el apoyo a Biden por parte de los votantes jóvenes. Su manejo del conflicto de Oriente Medio también es seguido de cerca por los votantes estadounidenses judíos y árabes en estados indecisos cruciales.

En el mejor escenario para Biden, las protestas son una distracción pasajera mientras la Casa Blanca sigue adelante con las negociaciones para un alto al fuego y la liberación de rehenes retenidos por Hamás, a la vez que presiona a Israel para que limite las bajas que ya rebasaron 34.000 palestinos muertos. En el peor, generan impulso hacia la Convención Nacional Demócrata en Chicago en agosto, lo que tiene el potencial de desencadenar escenas de violencia que podrían recordar los disturbios de las protestas contra la guerra de Vietnam durante la convención del partido allí en 1968.

“Si todo termina con Columbia, eso es una cosa”, dijo Angus Johnston, un historiador centrado en el activismo universitario. “Si esto manda al movimiento estudiantil nacional a un nuevo lugar, esa es una situación muy diferente”.

Los asesores de Biden ya han tenido que trabajar para minimizar los trastornos provocados por los manifestantes pacifistas, y han realizado eventos de campaña más pequeños en los que han controlado el acceso estrictamente. Los manifestantes obligaron a su caravana a cambiar de ruta hacia el Capitolio en su camino para pronunciar el discurso del Estado de la Unión —el discurso anual que da el Presidente de Estados Unidos ante una sesión conjunta del Congreso—, y arrojaron una sustancia roja que simbolizaba sangre cerca de su casa en Delaware.

El Presidente podría enfrentar más confrontaciones con los estudiantes esta primavera. Morehouse College dijo el martes que Biden estaría presente en el icónico campus históricamente negro en mayo para pronunciar un discurso en la ceremonia de graduación, lo que quizá genere protestas.

