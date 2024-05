¿Cómo consentir a mamá? Aquí una lista con algunas fragancias que le encantarán

Las fragancias van acorde a la personalidad de quien las usa, algunas tienen notas de jazmín y de cedros que le dan un tique seductor, otras tienen notas de bergamota y madera, lo que las hace frescas. Aquí una lista de fragancias y sus características para elegir bien el regalo.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- El Día de la Madre está muy cerca y muchas veces conseguir el regalo ideal puede ser algo complicado, sin embargo, hay uno que nunca falla y que ayudará a que se sienta consentida y apapachada: una deliciosa fragancia. Afortunadamente hay una gran variedad de fragancias y aunque esto podría ponernos en aprietos, aquí va una lista de algunas que seguramente la harán sentir amada y apreciada.

Tommy Girl: Esta fragancia de Tommy Hilfiger expresa un carácter que mezcla perspicacia e inocencia, naturalidad con sofisticación, travesura y encanto. La esencia estimulante y original empieza con notas de flores silvestres, jazmín del desierto, violetas, lilas, rosa de Cherokee y pétalos de magnolia. agua de colonia, vaporizador, fragancia floral, notas de pomelo, ciprés, cedro y sándalo. Detalles distintivos de Tommy Hilfiger.

Eilish No. 3: Una fragancia que nos transporta a un delirio encantador de jazmín embriagador, complementado por el toque de azafrán picante y la seducción de cedros suaves, cada rocío es una experiencia única y personal llena de calidez y riqueza.

Sunrise Pour Femme: Para mamá, que brilla con la misma intensidad que el sol al amanecer, esta fragancia es el regalo perfecto para celebrar su fuerza, belleza y gracia. La fragancia Sunrise pour Femme de Moncler es perfecta con sus notas de jazmín y sándalo son una verdadera sinfonía olfativa que evoca la frescura y un juego de contrastes entre la suavidad y la fortaleza.

Forget Me Not: Celebra a mamá con una fragancia inolvidable, Forget Me Not de Victorinox encarna la frescura y sofisticación de los Alpes Suizos. Con sus delicadas notas de bergamota, delicado acorde de nomeolvides y sensual madera de cedro esta fragancia es un tributo a la elegancia natural de mamá y su amor incondicional.

Paris for Women: El regalo perfecto para las mamás amantes de los aromas floral frutal con sus notas jugosas de melón, manzana y durazno, que dan paso a un corazón de fresia, mimosa, jazmín, lirio de los valles, azucena y nardos, envolviéndote en una aura de sofisticación y encanto irresistibles. Una fragancia clásica de Paris Hilton para mamá que evoca la personalidad de la celebrity.

Coach Love: Exprésale a mamá tu amor por ella con una fragancia dinámica con diversas capas que hablan de la naturaleza única del amor. Combinando la alegría de la fresa silvestre, mandarina, rosa de terciopelo y el jazmín sambac, y la calidez de la madera de cedro y el ámbar. Que le aportan a la fragancia un toque fresco y floral ideal para consentir a mamá.

Oud Save The Queen: Una fragancia que hará a mamá destacar, siendo una elección elegante llena de historia. Oud Save The Queen Eau de Parfum; cuenta la leyenda que el gallardo emir encargó a Atkinsons un perfume para la mujer que había conquistado su corazón y pidió que se incluyera una resina aromática procedente de su tierra natal. Se trataba de la resina de Oud, “el oro líquido de Oriente, cuyas notas seductoras le recordaban su sublime belleza”. Notas de Salida: Acordes de bergamota Earl Grey. Notas de Corazón: Jazmín & Flor de naranja. Notas de Fondo: Madera de Guaiac & Oud Accord

Q by Dolce & Gabbana: Porque mamá es toda una Reina, la fragancia Q by Dolce & Gabbana adquiere un carácter aún más cautivador y audaz en su última versión, Eau de Parfum Intense. Combina la cálida esencia de Dark Cherry con un estimulante corazón de heliotropo, pero es en su irresistiblemente sensual base de ámbar donde se encuentra su verdadera naturaleza, es revelada.

Sexy Amber: La fragancia Sexy Amber de Michael Kors es la elección perfecta para mamá, ya que es una combinación elegancia y sensualidad, cuenta con notas principales de ámbar, flores blancas y sándalo creando una experiencia olfativa verdaderamente cautivadora, dejando una impresión duradera y memorable. Su elegancia atemporal y su sofisticación hacen que sea una fragancia versátil que mamá puede disfrutar en cualquier momento del día.

Signature: Más que un aroma es una expresión de singularidad y elegancia. Con sus notas frescas de peonía, mandarina, la flor de vainilla oriental y magnolia que agregan una capa de dulzura y feminidad, mientras que sus notas de almizcle y ámbar brindan calidez y sensualidad. Es perfecta para mamá, ya que es un homenaje a la mujer singular y única que es mamá, celebrando su belleza interior y exterior con cada rociada.

I Want Choo: Para mamá y su elegancia inigualable que proyecta y es maestra de la seguridad y autenticidad. Celebramos la grandeza de mamá con I Want Choo de Jimmy Choo y sus acordes dulces, cítricos y afrutados. Notas de salida: Durazno, Mandarina. Corazón: Jazmin, Azucena roja. Base: Vainilla.

Moschino. Toy 2 : La frescura, diversión y calidez de mamá que se vuelve un dulce y explosivo abrazo que destapa todo el amor como Moschino Toy 2, una deliciosa fragancia de acordes afrutados, florales y frescos que irradian diversión y elegancia al mismo tiempo. Notas de salida: Manzana, mandarina, Magnolia. Corazón: Grosella blanca, peonía, jazmín. Base: Almizclé, sándalo, amberwood.

Atelier Eclat De Ros: Atelier Eclat De Ros Eau de Parfum; la búsqueda incesante de materiales de Máxima calidad y de la artesanía más excepcional por parte de la casa, se ha traducido en la creación de una línea de fragancias unisex exclusivas, que lleva el nombre de Atelier Versace Versace.

Lacoste L.12.12 Pour Elle : Lacoste L.12.12 Pour Elle es el regalo perfecto para celebrar a mamá y rendirle homenaje a su elegancia y sofisticación. Cada fragancia de esta colección está diseñada para capturar la esencia de la feminidad moderna, ofreciendo una experiencia única que se adapta a las diferentes facetas de la vida de mamá.