“De Umbrales e Incendios”, la dualidad de la feminidad y su rol social, en Casa Milán

Siete artistas emergentes tocan en sus obras el valor y el derecho a la feminidad con una exposición en Casa Milán que muestra que para transformarse debe salir a la luz lo guardado en la oscuridad.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- “De Umbrales e Incendios” es una exposición en Casa Milán con obras de Camila Orleansky, José Obscura, Lucía Palma, Maf Gobera, Pamela Herrera, Paola Carolina Sino Q y Tamara Acuña; siete artistas que dejan ver su interior y lo que implica ser mujer, desde la rabia, la unión, el incluso la ternura y el amor de los círculos femeninos, todo a través del arte en diversas técnicas.

La artista Pamela Herrera contó a SinEmbargo lo difícil que suele ser abrirse espacios, por lo que platicó con la también artista Lucía Palma acerca de abrir un espacio para mujeres artistas y que mejor que Casa Milán que es un espacio que está casi en su totalidad dirigido por mujeres. Ellas pensaron mucho en su despertar como mujeres y cómo se transforma ese dolor y rabia al darse cuenta de lo que hay alrededor, al final las mujeres encontraron en el arte el espacio para expresarse y para crear alquimia. Lucía dijo que históricamente, la mujer como artista no ha sido considerada. Esta exposición y el arte son “una experiencia maravillosa” que les brinda la oportunidad de expresarse de diferentes formas.

SIETE ARTISTAS, SIETE PERSPECTIVAS

La exposición cuenta con la obra de estas siete mujeres artistas, cada una con su estilo y su técnica, tuvimos la oportunidad de recorrer el espacio y platicar con algunas de ellas.

Una de las exhibiciones es “La maquila erótica” de José obscura, ella explicó que este proyecto está impulsado por las mujeres en su vida, tiene una apariencia dura pero toca temas que han sido fuertes como el aceptar su cuerpo. La artista comentó que es importante crear estos espacios y ver la sexualidad como un regalo, agregó que esta exposición es de artistas que buscan sanar al mundo.

Pamela compartió que para ella la escritura jugó un papel importante para materializar su expo, una parte se du exhibición se dedica a los desnudos, esto lo explicó al recordar que le tocó la temporada de las llamadas nudes y notar el gran impacto cuando alguna de estas imágenes se filtraba, sin embargo, ella lo reinterpreta, ya que el desnudo femenino no es para los hombres, las imágenes en las que se inspiró responden a mujeres que se sienten bellas, aunque sea por unos segundos, esos segundos en su propia piel. Pamela también comparte “Tiempo de jacarandas”, una instalación en la que refleja cómo se siente al entrar a un lugar con puras mujeres, un espacio dónde se siente segura, juega con la dualidad constante de abrir espacios para hablar de lo que duele. “Enteramente rotas”, la pieza del espejo roto la hizo pensando en como entre los 25 y los 30 está la presión de sentir que todo debe estar resuelto y esa presión rompe cosas.

Por otra parte, Lucía Palma apuntó que sus piezas se conectan: un bordado y una pintura que habla de transmitir el dolor a partir de una misma, esto responde a que creció rodeada de mujeres que le han dado mucho amor, también habla del balance de luz y sombra, agregó la dualidad del bordado que sutura una herida pero al meter la aguja vuelve a abrir y a lastimar.

Maf Gobera, cuya su técnica es la acuarela, quiso retratar los trances que hay en cada mujer. En uno de sus cuadros retrató a su familia como seres raíces, en “Witches” muestra la energía femenina y la dualidad de energía curandera junto a la rebelde sexual porque las mujeres pueden ser ambas, “Levitation” habla de la presión que pone la sociedad a las mujeres de hacer cosas prácticamente imposibles, mientras que “Good Girl” -el único óleo de su colección- deja ver el lado espiritual y el lado terrenal.

Paola Carolina Sino Q realiza collage y uso revistas de moda y pornografía para crear sus obras, se encuentra con mujeres rubias, siempre se ven bien, siempre están dispuestas y representó cómo la sexualidad se ve afectada por esto, el resultado son “seres monstruosamente bellos”. También tiene una serie de “niñas mariposas”, en donde la mariposa representa que siempre estamos en metamorfosis.

Camila Orleansky dijo que ser sensible es visto como algo malo y a ella le decían que era demasiado sensible para ella el desnudo femenino es una cuestión de presentarse tal cual es una persona. Orleansky compartió que sufre de un desorden del sueño y cuando despierta suele golpearse con lo que encuentra, una de sus obras tiene que ver con eso y con sus pesadillas en las que está encerrada, por lo que expresa los miedos que juegan en su contra. “Camposanto de luciérnagas” es una obra significativa que no había expuesto, la obra habla de los niños que se quedan huérfanos por feminicidios, no obstante, también la lleva a ver pensar que hay esperanza al final, por eso hay las luciérnagas acompañan a los niños y los guían.

“De Umbrales e Incendios” se puede disfrutar en Casa Milán (C. Milán 41, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México) hasta el 25 de mayo; de lunes a viernes de 11:00 am a 6:00 pm y sábados de 12:00 pm a 6:00 pm. La exposición es para adolescentes y adultos debido a su perspectiva femenina-erótica.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.