Nuevas Spot Paintings de Damien Hirst se exponen en la Galería Hilario Galguera

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- La obra de Damien Hirst suele ser impactante, fuera de lo convencional, es arte que cuestiona y resulta controversial y provocador. Este año México cuenta con dos espacios para disfrutar se varias de sus piezas y uno de ellos es la Galería Hilario Galguera con la exposición “Damien Hirst: New Spot Paintings and A Hundred Years” que estará abierta al público hasta el 12 de julio.

La muestra cuenta con más de 25 obras del artista, destaca la presencia de nuevas Spot Paintings de 2022, además de tres icónicas instalaciones, como lo son “A Hundred Years” de 1990 y “I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, with Everyone, One to One, Always, Forever, Now” de 1991.

“En esta exposición vamos a encontrar una colección de Spot Paintings recientes pero fundamentalmente dos piezas icónicas, a través de las cuales se articula todo el pensamiento de Damien Hirst, especialmente ‘A Hundred Years’, por lo tanto yo diria que esta exposición no es solamente una sucesión de pinturas, si no es un ambiente completo que enmarca la presencia de estas dos obras, desde mi punto de vista fundamentales en el trabajo de Damien Hirst”, compartió Hilario Galguera en entrevista a SinEmbargo.

Damien Hirst, originario de Bristol, Inglaterra, inició en 1986 con las famosas Spot Paintings, cada pintura tiene un patrón diferente de colores, el titulo de cada una suele tomarse de un catálogo de productos químicos. Mientras que “A Hundred Years” es una instalación controversial, cruda, intensa, que lleva al visitante a pensar en la existencia y su fragilidad, esta obra se desarrolla en un biosistema de cristal en el que un enjambre de moscas para por una caja de cristal que los puede llevar a su muerte en una lampara, esta cuenta con una cabeza de vaca por lo que el olor es fuerte e inevitable, tal vez así como las decisiones en la vida.

A diferencia de la exposición que se encuentra en el Museo Jumex, que en palabras de Galguera es brillante porque da un panorama completo de la obra de Hirst, “sobre todo la presencia de la calavera de diamantes que muy poca gente sabía que es una calavera azteca y que por primera vez llega, digamos a su tierra, lo que me parece muy significativo”, la exposición de la Galería Hilario Galguera es más compleja pero no menos brillante.

“El ambiente que logró Damien en estos espacios me parece extraordinario y me parece una plataforma muy importante para después poder entender la magnitud de las esculturas que están a la vista”, acotó Hilario.

La Galería Hilario Galguera abrió sus puertas en la Ciudad de México en 2006 como un espacio para la discusión y promoción del arte contemporáneo mexicano e internacional; desde su apertura ha exhibido y difundido el trabajo de artistas reconocidos por sus relevantes y complejas propuestas a nivel conceptual, social, político y formal.

Galería Hilario Galguera se ubica en Francisco Pimentel 3, San Rafael, Cuauhtémoc, Ciudad de México; está abierta de martes a viernes de 11 am a 5 pm y los sábados de 11 am a 2 pm.

