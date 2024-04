Despertares traerá la excelencia del ballet y la danza de la mano de Isaac Hernández

El mexicano ganador del premio Benois de la Danse explicó que en cada edición de Despertares trata de darle mucha libertad a los artistas para que presenten coreografías que no pueden presentar en otros lugares.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- Despertares es un espectáculo de danza creado por el bailarín mexicano Isaac Hernández, en el que reúne a bailarines de las mejores compañías en un escenario mexicano para mostrar y acercar lo mejor de la escena dancística a los mexicanos. Este año, Despertares regresa al Auditorio Nacional para cautivar al público el 23 de agosto con una noche llena de magia.

El destacado bailarín Isaac Hernández compartió en conferencia de prensa que este año trae a bailarines muy especiales para él, además, el programa contará con piezas clásicas y coreografías nuevas como la del Lago de los Cisnes que se presentará en México sólo dos después de su estreno. Entre las figuras que formarán parte de esta presentación están Natalia Osipova, Chey Jurado, Alina Cojocaru, Michelle Dorrance, Alessandro Frola, Tiler Peck, Braylon Browler, la pianista mexicana Ana Gabriela Fernández y su hermano Esteban Hernández, con el que en esta ocasión compartirá escenario en dos ocasiones. Además de las participaciones junto a su hermano, Isaac bailará Don Quijote, además de Giselle de Akram Khan.

Para celebrar 10 ediciones de @despertaresmex, @IsaacHdezF reunirá en nuestro escenario a los mejores bailarines de todo el mundo el 23 de agosto. pic.twitter.com/Gns1NOgZSX — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) April 9, 2024

Respecto a qué es lo que Isaac busca en cada presentación y en cada artista para que forme parte de Despertares, el bailarín es claro: la excelencia. Agregó que los artistas vienen porque México es maravilloso y no hay un escenario como el Auditorio Nacional en el mundo, la energía de 10 mil personas impacta. El programa de este año tendrá una duración de 2 horas 40 minutos y tendrá un receso de 30 minutos.

El ganador del premio Benois de la Danse explicó que en cada edición de Despertares trata de darle mucha libertad a los artistas para que presenten coreografías que no pueden presentar en otros lugares. Esto también se traduce en una oportunidad para el público que no pueden viajar a otros países en los que los artistas se presentan, lo que él busca es brindarles una noche mágica.

Al ser cuestionado acerca de la actuación, Isaac compartió que los proyectos en los que ha participado son un gran reto, ya que, lo aterra estar en una zona de confort, él está constantemente retándose, aunque mencionó que eso podría resultar un poco irresponsable de su parte, es lo que lo lleva a tratar de vivir una vida plena como artista.

Hernández ha entendido que su trabajo no es educar al público si no ofrecerle lo mejor y que precisamente el público elija lo que le interesa y lo que no le interesa.

Despertares Regresa 🙌🇲🇽 – Isaac Hernández y @citibanamex presentan – @citibanamex @auditoriomx#PreventaCitibanamex: 11 y 12 de abril Venta General 13 de abril pic.twitter.com/rpfPS0FurK — Isaac Hernández (@IsaacHdezF) April 9, 2024

El bailarín compartió que en esta ocasión no hubo apoyo o acercamiento del gobierno para Despertares, sin embargo, le gustaría que cada vez hubiera más facilidades para poder participar en la cultura y que los eventos culturales no sean totalmente responsabilidad del gobierno; le parece que un modelo mixto entre lo privado y los programas gubernamentales, brindaría oportunidades.

Por su parte, Emilia Hernández, productora ejecutiva y co-fundadora de Soul Arts Productions, se dijo feliz por los 10 años de Despertares en el Auditorio Nacional, ella señaló que el mayor reto ha sido encontrar el apoyo año con año para que el proyecto tenga continuidad, ya que este es un espectáculo que no ves en ninguna otra parte de mundo, con una programación extraordinaria. Emilia siempre espera que la próxima edición sea más fácil, sin embargo, no ha sido así, y siempre se topa con el reto de encontrar apoyo con gente visionaria, por lo que agradeció el apoyo de Citibanamex que este año forma parte de Despertares.

El Lic. Alberto Gómez Alcalá, Director Corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación de Citibanamex, dijo que el banco se siente afortunado de formar parte de Despertares y destacó el trabajo de Isaac Hernández como el mejor bailarín, su historia tiene sueños, talento, esfuerzo, disciplina y perseverancia. Para Gómez, que Citibanamex formé parte de esta presentación de danza habla de su compromiso con la sociedad mexicana y destacó que Citibanamex crea puentes para acercar al público con la cultura, como los es Despertares.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.