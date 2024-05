Wine Colors, el único festival de los colores del vino celebrará su onceava edición

Los colores del vino integrados en el festival representan las características y variedades de los vinos, siendo este encuentro un espacio de aprendizaje lúdico para todos los asistentes. Para profundizar más sobre esta bebida milenaria, los asistentes podrán disfrutar de las catas que se tienen preparadas con vinos de Viñedos La Redonda.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- Viñedos La Redonda realizará la onceava edición de Wine Colors, el festival que celebra los colores del vino, la música y creación de comunidad en un viñedo contará con la presencia de El Bogueto y Uzielito Mix, además de los Djs estadounidenses Baddies Only y Eran Hersh que se darán cita en Querétaro los próximos 18 y 19 de mayo.

Este evento conmemora la amplia gama de los colores del vino, a través de la gran diversidad de géneros musicales que se reúnen en un mismo espacio como música electrónica, reggaetón, rock, pop, ska, folk, entre otros ritmos.

¿A quién ver? Los headliners del sábado 18 son Baddies Only y Eran Hersh. Este primer día de actividades también contrá con la presentación de artistas nacionales como: Dasmit, Evoke, Arthur M. C, Milo CH, La Damajuana, Sonny Beckett, The Roses, All & Vant, Bennu, Iván Lachi, Bam Bam Atom, M2one, entre otros.

El domingo 19 de mayo, los headliners serán El Bogueto y Uzilieto Mix, importantes representantes del reggaetón mexicano, quienes pondrán a bailar a todos los asistentes en este encuentro de colores. Otros de los artistas confirmados para el segundo día de actividades son: Cinthia Verwest, Andrea Lakshmi, Seanloui, Estéreo Waves, Navi, Yoshuaa, Viscaya, Rey Pánico, Yee!, Falkey, Dj Pastrana, Guihean, entre otros músicos que complementarán el line up del evento.

Los colores del vino integrados en el festival representan las características y variedades de los vinos, siendo este encuentro un espacio de aprendizaje lúdico para todos los asistentes, ya que a través de la música y las actividades que se desarrollan se genera el fenómeno de la sinestesia. Además, para profundizar más sobre esta bebida milenaria, los asistentes podrán disfrutar de las catas que se tienen preparadas con vinos de Viñedos La Redonda.

Algunas de las tonalidades de los vinos, se representan mediante los polvos de colores: morado por las uvas, verde en relación con los viñedos, azul por el cielo, naranja referente a los rayos del sol y rojo por el amor que expresamos por esta bebida milenaria.

Wine Colors & Music Fest promueve otras acciones sociales como la inclusión, el respeto por la expresión auténtica, la cultura del vino y consumo responsable, la lucha contra el cambio climático, la no violencia contra la mujer, el consumo local, los no actos de discriminación, y fomenta la creación de una verdadera comunidad.

Los colores también representan de forma especial a los asistentes que han asistido a cada edición, haciendo de Wine Colors el festival que construye un espacio donde todos pueden sentirse libres como ha ocurrido con el público perteneciente al segmento LGBTIQQ+.

Los boletos para el festival, así como las actividades extras, ya se encuentran disponibles a la venta en el sitio web de Viñedos La Redonda: https://laredondavinos.com/collections/wine-colors