Paul Di’Anno, primer vocalista de la banda Iron Maiden, fallece a los 66 años

Por Adrián Córdoba

Ciudad de México, 21 de octubre (AS México).- El mundo de la música y más concretamente del heavy metal está de luto. El que fuera el primer vocalista de Iron Maiden, Paul Andrews, más conocido como Paul Di’Anno, ha fallecido a los 66 años de edad, tal y como ha confirmado Conquest Music en nombre de su familia.

Un cantante que consiguió enamorar en el mundo entero con su llegada a la banda, y con sus dos primeros discos, Iron Maiden y Killers, con los que alcanzó la fama. Desde Reino Unido, viajaron por todo el mundo, haciendo paradas en Estados Unidos y en Japón, siendo en esta última parada donde grabaron su álbum en directo, Maiden Japan, con el que consiguieron su primer disco de oro.

Sin embargo, en medio todo el bullicio, Di’Anno fue expulsado de Iron Maiden debido a sus problemas con el alcohol y las drogas, los cuales le desgastaron física y psicológicamente. De hecho, por sus abusos fue detenido por la Policía en varias ocasiones.

Monday 21st October 2024

We are all deeply saddened to learn about the passing of Paul Di’Anno earlier today. Paul’s contribution to Iron Maiden was immense and helped set us on the path we have been travelling as a band for almost five decades. His pioneering presence as a… pic.twitter.com/pqskpLPBwc

— Iron Maiden (@IronMaiden) October 21, 2024