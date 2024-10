“El Chapo” Guzmán solicita nuevo juicio en EU; alega que su extradición fue ilegal

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Joaquín “El Chapo” Guzmán solicitó este lunes al Juez Brian Cogan, mediante una carta escrita de su puño y letra, que analice la posibilidad de concederle un nuevo juicio, pues sostuvo que hubo irregularidades en su extradición y tuvo una defensa legal inadecuada en el proceso penal que culminó en 2019 con una sentencia de cadena perpetua.

“Mi abogado defensor en el juicio no fue efectivo. Él no hizo el contra interrogatorio de manera adecuada a los testigos y como resultado fui condenado. Además, no dio la lucha suficiente para que cierta evidencia fuera excluida del proceso”, expresó “El Chapo”.