Diego Ridolfi se encuentra con nuevos pudores en “Besar”, lo más reciente de Fármacos

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- Después de haberla guardado por varios años, Diego Ridolfi, la mente detrás de Fármacos, decidió darle una nueva oportunidad a “Besar”, su más reciente sencillo que forma parte del esqueleto de lo que será su cuarto álbum de estudio.

Al igual que el resto de su cancionero, “Besar” está cargado de sensualidad y, en palabras del propio Ridolfi, la letra cuenta con una doble lectura que “quizás parece que está bien, está mal, o está oculto, pero hay muchas razones por las que a veces la gente se tiene que ocultar para hacer las cosas”.

Fue así que, en entrevista para SinEmbargo, el cantautor chileno habló de la historia detrás de “Besar”.

“Es una canción antigua que quedó de otros discos pero que nunca supe encontrarle bien su momento, y que hora en este disco apareció un día luminosamente y encontré su versión que me hizo sentir cómodo, seguro y decir ‘esto es'”, explicó.

En este sentido, compartió que la canción surgió en 2016 y que la compuso para el material “Estado de Gracia”, publicado ese mismo año y no fue hasta ocho después que se sintió cómodo con los arreglos que le había hecho a dicho tema.

“Me gusta lo que se logró, como que me sacó ciertos pudores que no me atrevía con esta canción. Esta canción para mí fue un atrevimiento personal de ciertos perjuicios míos hacia mí de exponerlos”.

El lanzamiento de “Besar” se sumó a “Que nunca pare”, “Oler a ti” y “Nuestro infierno”, temas que también formarán parte de lo que será el cuarto álbum de estudio de Fármacos.

A pregunta expresa sobre el título del material y la posible fecha de publicación del mismo, Diego apuntó que hay datos que prefiere que sean sorpresa, pero que el álbum podría salir, tentativamente, el próximo junio.

“Va a salir otra canción antes del disco y es un disco de 12 canciones. Yo creo que la gente que se dé el tiempo escuchar el disco se va a seguir sorprendiendo porque creo que cada canción que he presentado es como una personalidad distinta tanto en lo sonoro, como la letra, como lo musical, pero que a la vez se unen, siento que el personaje que hay detrás es un observador de situaciones”, detalló.

“En este disco fui bastante libre de no estar conduciendo tanto lo que iba sucediendo con las canciones, me puse simplemente hacer canciones, canciones, canciones y canciones, y cuando se escuche la totalidad del disco yo creo que se va a entender eso, que la línea del disco es más algo emocional que algo conceptual. Esto es totalmente distinto”, concluyó.

