¬RADICALES: MC puede ayudar a jubilar al PRIAN, de una vez por todas. ¿Se atreverá?

A 15 días de que se celebren los comicios del 2 de junio, el PRIAN hizo un llamado a Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Máynez a renunciar a su candidatura y apoyar a Xóchitl Gálvez Ruiz, en lo que parece ser un intento desesperado de la derecha, en específico del PRI, por sumar los votos para no perder su registro. En esta entrega de ¬RADICALES se habló sobre lo que implica este enfrentamiento y lo que se disputan estas dos fuerzas políticas.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Movimiento Ciudadano (MC) tiene en sus manos la posibilidad de ayudarle a Morena a “jubilar” a la alianza conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) con la cual, se disputará el segundo lugar en las próximas elecciones presidenciales del 2 de junio, expusieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado Gómez, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.

En esta entrega de ¬RADICALES, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, se habló de cómo el partido naranja se ha convertido en un rival incómodo para la oposición pues ha comenzado a robarle posibles votantes y poco a poco ha ido acortando distancias.

“Movimiento Ciudadano es el partido buena ondita de Centro Social Demócrata, como se le intentó llamar durante el siglo XXI, para tratar de hacer una albercononón en donde todos nobles y villanos puedan perfectamente nadar. Pero ahí hay un votante y se lo van a pelear dos fuerzas, yo creo que la batalla que viene, si Movimiento Ciudadano decide darla, entre Movimiento Ciudadano y el PRIAN, el PRIAN como una fuerza en decadencia que si Movimiento Ciudadano aprovecha la puede terminar de desfondar porque es una fuerza que es real, ahí está”, afirmó Alejandro Páez Varela.

En tanto, Álvaro Delgado afirmó que el reto lanzado por Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional priista, a Jorge Álvarez Máynez de renunciar a su candidatura tiene detrás dos motivos de gran peso, el primero la disputa por el segundo lugar en las elecciones y saber quién será la fuerza interlocutora del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Lo que hay detrás es la lucha desesperada brutal por el segundo lugar, en primer término, y en segundo término, por lo que vendrá en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué fuerza será la interlocutora del gobierno desde su capital político, fundamentalmente desde el Congreso? Y eso me parece que es lo que está definiendo esta disputa porque, evidentemente, MC va por los votos del PRIAN, de ese votante del PRIAN que no se sintió jamás representado por Xóchitl Gálvez y que ve en Jorge Álvarez Máynez una posibilidad en transformar su inconformidad ante el gobierno y ante Morena en un voto a favor de lo que es la derecha también”.

El periodista, señaló que contrario a lo que Movimiento Ciudadano asegura, la realidad es que se trata de un partido de derecha que busca engañar al electorado con una falsa etiqueta de progresista, cuando en realidad comparte agenda con el PAN.

“MC es la derecha que no se atreve a decir su nombre […] es un partido político que es tramposo hasta para definirse como partido, dice es un movimiento y es ciudadano, no es ni movimiento, ni es ciudadano, es un vil partido político de tránsfugas con un cacique (Dante Delgado) que ahorita está agazapado tratando de engañar a mucha gente, entre ellos a jóvenes, que es un Movimiento Ciudadano progre. Mentira”.

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar recordó que desde su creación a finales de los años noventa, Convergencia por la Democracia, después Convergencia y ahora Movimiento Ciudadano, se ha enfocado en mantener su registro, para ello, dijo, ha sido un partido que ha requerido de las alianzas para sobrevivir.

“En los últimos 30 años los partidos emergentes en México tienen el reto de conservar el registro, su gran objetivo no es posicionarse como una fuerza que represente tal sector ideológico, no, su principal reto es mantener el registro y la mayoría de ellos han fracasado, todos los partidos que han desaparecido en los últimos años dan cuenta de ello. Morena, es la única excepción de partido emergente que no nació en esas circunstancias, Movimiento Ciudadano sí, y durante muchos años ha sido un partido que ha requerido de alianzas para sobrevivir porque por sí mismo tenía solamente cierta fuerza regional cuando se fundó en Oaxaca, en Veracruz, la primera ciudad grande e importante que ganaron Xalapa en el año 2000”.

El catedrático de la UNAM recordó que el partido de Dante Delgado ha tenido distintos aliados a lo largo de su historia pasando por el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus años como militante del PRD, hasta su unión con el PAN para disputar la Gubernatura del Estado de México con el PRI de Enrique Peña Nieto.

“Ellos han tenido que leer sus limitaciones y ceñirse a ellas y así lo hicieron de manera correcta de 2004 a 2012 cuando supieron que había futuro si se unían a una alianza con López Obrador en el PRD en ese momento y con el PT cuestión que hicieron. Hay que recordar la última vez que salieron con el PAN hasta antes de eso fue en el Estado de México cuando propusieron a Rubén Mendoza Ayala como candidato a la gubernatura que terminó perdiendo con Peña Nieto”.

Héctor Alejandro Quintanar indicó que a partir de 2006 el partido naranja fue aliado de López Obrador, pero decidieron dar por terminada su relación con el tabasqueño producto de una mala lectura, pues afirmaban que López Obrador iría en decadencia.

“A partir de ahí, la alianza con López Obrador fue total y en 2006 fueron aliados todo ese sexenio complicado donde incluso en el PRD ya había separación de López Obrador, en 2012 fueron con López Obrador sin ningún contratiempo y después hicieron una mala lectura que fue la de que de 2012 a 2018 la figura de López Obrador iba decaer y ahí es donde empezaron a tener estos zigzagueos y terminaron con la alianza con el PAN y el PRD con Anaya en 2018”.

Recordó que tras el fracaso de su última alianza con el PAN, la dirigencia de Movimiento Ciudadano tomo la decisión de avanzar solos, como una tercera opción para los electores, lo cual le ha generado resultados positivos.

En tanto Carlos Pérez Ricart coincidió con Héctor Alejandro Quintanar y afirmó que Movimiento Ciudadano ha hecho una muy buena lectura de la situación política, la cual le redituará en la obtención de los puntos necesarios para conservar su registro.

“Si bien no le salió la estrategia como ellos pensaban porque su candidato original era Samuel García, no era Álvarez Máynez, pero me parece una estrategia mucho más avanzada y que le va a redituar mejor que la que han hecho todos los demás partidos políticos minoritarios, incluyendo el Partido Verde Partido del Trabajo y el PRD que va a desaparecer. Creo que tiene méritos su estrategia y creo que le va a dar sus ocho-nueve puntitos que les va a mantener vivos. Entonces creo que desde el punto de vista muy pragmático como partido creo que les está resultando bien”.

Pérez Ricart indicó que la discusión de si Jorge Álvarez Máynez puede declinar o no a favor de Xóchitl Gálvez está fuera de lugar pues no es una figura legal en el proceso político mexicano.

“No puede declinar a estas alturas ya el candidato, las boletas están impresas Álvarez Máynez va a estar ahí y además no tiene ningún sentido que un personaje que está en lo más alto de su carrera política, que nunca se imaginó estar donde está, vaya en este momento a declinar por una candidatura que a todas luces es una candidatura derrotada y por el PRI y el PAN que tienen todos los negativos del mundo”.

Indicó que el votante de MC votará por este partid probablemente porque no está de acuerdo con Morena, pero también porque odia al PRI y al PAN. Además, recordó que además de definir a la nueva o nuevo Presidente de la República, las elecciones del 2 de junio trazará la ruta a seguir de todos los partidos en el mediano y largo plazo.

“Estamos yo creo ante un cambio de régimen en más de un sentido, López Obrador terminó el sistema de partidos terminó por acabar el sistema de partidos, los partidos de la transición, el PRI y el PAN y el PRD están en una crisis enorme y lo que está frente a nosotros la emergencia de dos partidos creados en la era de la post transición que va a ser Morena, que va a ser MC que creo que van a mucho que decir en los siguientes años. En el fondo no está en juego el 2 de junio, en el fondo está en juego, el papel va a jugar cada uno de los partidos de cara a los siguientes procesos electorales en el mediano y largo plazo en México”.

Álvaro Delgado coincidió en que Dante Delgado y Movimiento Ciudadano han empleado una estrategia adecuada, enfocada a los jóvenes, un sector que rechaza de manera tajante a los viejos partidos políticos y a Xóchitl Gálvez.

“Yo sí creo que hay una estrategia ahí, por qué no aparece ahorita Dante Delgado, porque va a opacar el proyecto que está presentando Jorge Álvarez Máynez, la apuesta son los jóvenes, eso es inequívoco y me parece que es una buena apuesta por parte de MC porque si hay un sector que no se identifica con el PRIAN son los jóvenes, hay un sector muy importante que sí se identifica con Morena, pero los jóvenes no pueden identificarse con la imagen decrepita, corrupta, mentirosa, impostora que proyectan Alejandro Moreno Cárdenas, Jesús Zambrano, Marko Cortés y la propia Xóchitl Gálvez”.

Finalmente, Alejandro Páez difirió de sus compañeros al afirmar que Movimiento Ciudadano no tiene una estrategia política, pues, dijo, se trata de un partido que acapara los votos que deja escapar el Lópezobradorismo.

“Yo creo que más bien está en el lugar correcto parado captando los votos que se están cayendo del Lópezobradorismo, que se están desprendiendo de Xóchitl y de gente que no tenía otra opción más que esa, irse para allá. Que si está peleando Álvarez Máynez, él lo sabe, no va a ser Presidente de México y es muy probable que no quede en segundo lugar, aunque le puede dar un susto”.

El periodista señaló que la idea de que era posible convertir a la socialdemocracia en un asidero de centro donde pudieran caber personajes como Claudio X. González, el mismo Jorge Álvarez Máynez, Xóchitl Gálvez y Gustavo de Hoyos, ha quedado desecha pues se ha demostrado que no funcionó.

