Brasil es el primer país sudamericano que será sede del Mundial femenino en 2027

Por Lerpong Amsa-ngiam

Bangkok, 17 de mayo (AP) — Brasil albergará el Mundial de fútbol femenino de 2027, luego que la mayoría de los 211 miembros de la FIFA se decantó el viernes por el país sudamericano, por encima de una candidatura conjunta de Bélgica, Holanda y Alemania.

El Congreso de la FIFA se pronunció 119-78 a favor de Brasil en una elección que acabó enfrentando a sólo dos candidaturas para organizar el Torneo. A finales del mes pasado, Estados Unidos y México habían retirado su candidatura conjunta, mientras que Sudáfrica había hecho lo propio en noviembre.

Será la primera vez que el máximo Torneo de fútbol femenino en el mundo, que se disputó por primera vez en 1991, se escenificará en Sudamérica.

Brasil era la favorita para ganar desde octubre, cuando la FIFA llegó a acuerdos para las Copas Mundiales 2030 y 2034. Esto llevó a que sus vecinos Argentina, Paraguay y Uruguay recibieran un juego cada uno de los 104 que serán parte del Torneo 2030 que se disputará casi por completo en España, Portugal y Marruecos.

Un punto clave fue darle a Arabia Saudí, su más cercano rival, la Copa Mundial 2034 sin rival en un proceso acelerado. El acuerdo con la Conmebol para ser una pequeña parte del Torneo 2030 los dejó fuera de contención para la siguiente candidatura.

La decisión de México y Estados Unidos de retirar su candidatura conjunta y optar por el 2031 —que se decidirá el próximo año— fue otro indicador que Brasil podría ganar.

Los integrantes del equipo que impulsaba la candidatura de Brasil se abrazaron y celebraron en el podio, cuando se anunció el resultado. Coincidieron en que la elección es una victoria para el fútbol femenino, el país y Sudamérica.

“The idea was always to change women’s football in South America” 🙌

How @CBF_Futebol reacted to being appointed the host of the 2027 @FIFAWWC:

— FIFA (@FIFAcom) May 17, 2024