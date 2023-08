Otra de la FIFA: no garantiza los pagos de premios a jugadoras del Mundial Femenil

La medida ha generado preocupación entre un gran número de jugadoras que no cuentan con clubes que paguen sus salarios, son semiprofesionales o inclusive en algunos casos amateurs.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- A dos semanas del arranque del Mundial Femenil de futbol que se lleva a cabo de manera conjunta en Australia y Nueva Zelanda, el ámbito deportivo se ha visto opacado de nueva cuenta por las acciones de la FIFA, organismo rector del futbol y de su presidente, el suizo Gianni Infantino, quienes han mencionado que no pueden asegurar los premios prometidos en primera instancia a las jugadoras que participan en el torneo y serán realizados a través de las federaciones de cada una de las selecciones, situación que genera dudas ante el temor de que las futbolistas no reciban completas sus dádivas.

En primera instancia, Infantino había asegurado que se realizaría de manera directa el pago de 30 mil dólares a cada una de las jugadoras que participan en la Copa del Mundo, sin embargo, una semana antes del arranque del torneo el presidente de la FIFA cambió su discurso y afirmó que no existe un mecanismo directo para entregar el dinero a cada futbolista, motivo por el cual el recurso sería gestionado por las federaciones.

“Nos movemos en la buena dirección, hemos empezado a consultar con las asociaciones, con las jugadoras, para intentar dar con el buen camino. Cualquier pago lo haremos a través de las asociaciones y después las asociaciones, por supuesto, harán los pago relevantes a sus jugadoras. Estamos en contacto con todas las federaciones”, declaró Infantino.

La medida ha generado preocupación entre un gran número de jugadoras que no cuentan con clubes que paguen sus salarios, son semiprofesionales o inclusive en algunos casos amateurs. El año pasado la FIFA publicó un reporte en el que aseguró que el promedio de salario de las jugadoras es de 14 mil dólares al año.

“Aún tenemos un largo camino que recorrer, pero darle el pago directo a las jugadoras es importante. Que cada jugadora reciba 30 mil dólares es importante ya que usualmente el dinero va a las Federaciones y las jugadoras no ven mucho de ese dinero”, reconoció la delantera de Estados Unidos Alex Morgan en entrevista con la agencia AP.

A finales de 2022, un grupo de jugadoras de todo el mundo pidió a la FIFA que incrementara el monto de los premios para la Copa Mundial femenina. Las futbolistas no solo exigieron un fondo igual al que se otorga en el campeonato varonil, también querían garantizar que un porcentaje fuera destinado a las deportistas.

Las demandas de las futbolistas fueron atendidas por la FIFA que incrementó el fondo de los premios casi tres veces más a los otorgados durante el mundial de 2019 celebrado en Francia. El organismo rector del futbol mundial acordó el pasado mes de junio que una parte de dicho fondo, 110 millones de dólares, se pagaría de manera directa a cada una de las 732 jugadoras que participan en el torneo, es decir, cada una recibiría al menos 30 mil dólares y el monto incrementaría si cada selección avanza. Las 23 jugadoras que se consagren campeonas del torneo recibirían hasta 270 mil dólares cada una.

Para el primer Mundial femenino de 32 equipos se tendrá un fondo de 152 millones de dólares. Ese total cubre los premios, la preparación de equipos y pagos a los clubes. Este es un incremento del Mundial 2019 cuando se contó con un fondo de 40 millones.

Pese a que el incremento de los premios para el mundial de Australia y Nueva Zelanda podría considerarse como un avance significativo, la realidad es que sigue habiendo una gran disparidad comparada con el futbol varonil. En la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, la FIFA otorgó 440 millones de dólares en premios.

“Aunque el premio ha avanzado, es apenas el 25% de lo que reciben los hombres y la FIFA está diciendo que eso es igualdad y aún no nos aseguran que haya igualdad”, dijo Kate Gill, directora ejecutiva de futbolistas profesionales de Australia a The Associated Press.

INFANTINO SE AUSENTA

El tema de los pagos a las futbolistas que participan en la Copa del Mundo femenil no ha sido la única polémica que se ha presentado. La cadena Sky Sports publicó que Infantino viajó a Tahití a menos de una semana de haber arrancado el mundial, saltándose así al menos cuatro jornadas del torneo. Tan solo unos días antes, el Presidente de la FIFA había pedido ante los medios de comunicación que se respetara la Copa del Mundo femenil, al igual que el campeonato varonil.

Sky News rastreó los movimientos de un avión privado que se sabe utilizó Infantino, mostrando que salió de Tahití el 17 de julio, estuvo en Nueva Zelanda durante unos ocho días, antes de regresar a Tahití el 25 de julio.

De acuerdo con la FIFA, las distancias entre Australia y Nueva Zelanda hicieron que a Infantino le fuera imposible asistir a todos los partidos del mayor torneo de selecciones femenil de la historia de la FIFA.

Sin embargo, destaca, SkySports, Infantino no ha estado en ningún partido en Australia, ni siquiera ha visitado el país desde que fue elegido como sede del torneo con Nueva Zelanda en 2020.

La ausencia del Presidente de la FIFA contrasta de gran manera con lo ocurrido en la Copa del Mundo de Qatar 2022 en donde Infantino asistió a los 64 partidos.

-Con información de AP

