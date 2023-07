Protocolo contra violencia en futbol femenil llega tarde, pero es un cambio: expertas

El pasado 10 de julio, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX presentaron el protocolo contra la violencia y a favor de la diversidad e inclusión, el cual crea estrategias y políticas a favor de la no discriminación y violencia física, así como un plan para buscar salvaguardar la integridad y seguridad de todos los miembros de la comunidad del futbol, incluyendo explícitamente el acoso virtual.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- El protocolo contra la violencia y a favor de la diversidad e inclusión anunciado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX, pese a que llega tarde, es una buena oportunidad para combatir este problema que aqueja al balompié nacional, en específico a las jugadoras profesionales. Sin embargo, será de vital importancia que toda la estructura que conforma al futbol mexicano cumpla con los compromisos realizados para que no se quede sólo en papel, coincidieron especialistas en el tema.

En entrevista con SinEmbargo, Adrianelly Hernández, periodista, investigadora y analista de medios digitales y Claudia Pedraza, especialista en género y deporte, indicaron que el protocolo tiene varios puntos a destacar, uno de los más importantes, es la intención de erradicar el hostigamiento y el acoso sexual en el futbol, pero a su vez, coincidieron, existen otros aspectos por aclarar, en específico el acoso digital, pues no se detalla de qué manera los clubes realizarán los procesos de acompañamiento con las afectadas.

“Me parece que es un paso importante para consolidar esto que se había reclamado mucho desde la federación, jugadoras y algunas periodistas, que era la garantía de entornos libres de violencia de género para todas las mujeres en el futbol mexicano, especialmente para las jugadoras. Tenemos que señalar que este protocolo llega tarde, porque la liga ya tiene más de cinco años funcionando y hasta ahora se logra consolidar un instrumento que tendría que haber sido previo, aún con esa anotación me parece que es un instrumento muy oportuno, porque como lo están presentando es como un protocolo modelo, por lo tanto todavía puede mejorarse y trabajarse e incluso adecuarse a situaciones que los clubes se enfrentan ya por cuestiones muy particulares”, afirmó .

En tanto, Adrianelly Hernández celebró que se haya hecho pública la presentación de este protocolo, pues de esta manera los clubes estarán obligados a desarrollar mecanismos para la protección de sus jugadoras y deberán dar a conocer los resultados obtenidos.

“Yo celebraría en primera instancia que se haya dado a conocer, eso es muy importante. Revisándolo creo que tiene cuestiones generales muy buenas, seguramente tendrá que mejorarse, que perfeccionarse con el paso del tiempo y conforme se vea cómo lo están aplicando, pero creo que el hecho de que insten a los clubes a crear su coordinación y comisión de género eso ya es fundamental”.

El pasado 10 de julio, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX presentaron el protocolo contra la violencia y a favor de la diversidad e inclusión, el cual crea estrategias y políticas a favor de la no discriminación y violencia física, así como un plan para buscar salvaguardar la integridad y seguridad de todos los miembros de la comunidad del futbol, incluyendo explícitamente el acoso virtual.

Juan Carlos Rodríguez, Comisionado Presidente de la FMF y Mikel Arriola, Presidente Ejecutivo de la Liga MX encabezaron la presentación del protocolo. Detallaron que la creación del documento se basó en un enfoque de derechos humanos, contando con la participación de organizaciones de seguridad y expertos en la materia que buscan transformar el futbol mexicano en un entorno seguro e inclusivo en todas sus dimensiones y etapas.

“La FMF y la Liga MX contemplan la necesidad de reforzar sus mecanismos de participación de estos contextos y se compromete a favor de la igualdad de género, la creación de espacios deportivos y laborales diversos, inclusivos y libres de acoso y hostigamiento sexual (AHS) y otras formas de discriminación. El Protocolo modelo para prevenir y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual y otras formas de discriminación fue diseñado para prevenir, apoyar y colaborar con la Liga MX y sus Clubes afiliados, en el desarrollo de sus propios protocolos, tomando en cuenta las necesidades institucionales particulares y características de la FMF, la Liga MX y de cada Club. El Protocolo modelo está basado en el enfoque de derechos humanos, un conjunto de buenas prácticas locales e internacionales y el nuevo marco legal fijado por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señala el documento.

Entre los puntos a destacar se encuentra la creación de una comisión especial en cada uno de los equipos, la cual estará encargada de revisar cuando surja un caso de violencia, discriminación o acoso. Dichos grupos tendrán la responsabilidad de analizar el procedimiento más adecuado para cada situación que se presente.

“Se creará una comisión dentro de la federación, dentro de la liga y dentro de cada club, con la lógica de que se genere este grupo con un mínimo de tres personas y un máximo de siete […] Preferentemente, la mayoría deberá de ser del sexo femenino para tener perspectiva de género y fungirá como primer elemento de prevención, contención y resolución de conductas asociadas al acoso y al hostigamiento” indicó Mikel Arriola.

Al respecto, Adrianelly Hernández recordó que la cuestión de la violencia digital es un problema que no solo aqueja a la Liga MX femenil, sino a cualquier mujer de este país, pues en México aún existen muchos vacíos legales respecto al tema.

“Yo creo que la cuestión de la violencia digital está atrasada en cualquier área, no nada más en la Liga Mx femenil, o sea, tu mujer, ciudadana de pie, común y corriente, te empiezan a violentar así, también está muy en penumbra de lo que puede hacer la Ley para protegerte, entonces creo que es un resultado similar. Por eso la liga no estaba preparada, porque en realidad la sociedad todavía no está preparada, hay muchas lagunas sobre qué puedes denunciar, qué tipo de acciones puedes solicitar cuando te están violentando así”.

La analista de medios digitales indicó que no sólo corresponde a la Federación Mexicana de Futbol y a la Liga MX abordar el tema de la violencia y acoso digital, pues dijo, es trabajo del Estado crear leyes y penas más severas para erradicar el problema.

“Creo que es un síntoma hasta cierto punto normal que la liga pues se haya tomado un poco más de tiempo, ahí más bien, sería una exigencia al todo, a las cuestiones que vienen desde el Estado, desde incluso yo diría las mismas redes sociales, tienen lagunas allí muy importantes”.

En tanto, Claudia Pedraza dijo que unos de los puntos que se deberá aclarar del protocolo es de qué manera los clubes acompañarán y asesorarán a sus jugadoras en caso de sufrir algún tipo de hostigamiento cibernético, pues solo se menciona esta problemática en el documento.

“Otro de los puntos que me parece deberán aclararse es el del acoso digital, como tal el protocolo no establece bien cuál va a ser el proceso de acompañamiento que se le va a dar a las personas que estén involucradas en una situación de acoso digital, aunque los contempla como una de las violencias posibles y anuncia que darán acompañamiento, no está muy claro cuáles son las responsabilidades del club ante este tipo de violencia que sí aparece nombrada”.

La especialista en género y deporte indicó que los clubes deberán generar estrategias de autocuidado digital, pues recordó, la gran mayoría de los equipos promueven que las jugadoras difundan sus redes sociales, situación que las expone o las vuelve blanco de ataques.

“Me parece que parte de los alcances es que tendrían que ver también con poder identificar las prácticas de violencia digital y también capacitar a las jugadoras para tener estrategias de autocuidado digital porque también el uso de las herramientas digitales para muchas de las jugadoras es parte de su trabajo, algunos de los clubes promueven que las jugadoras difundan en sus propias redes y esto pues sabemos también las expone a muchos de estos comentarios”.

La implementación del protocolo contra la violencia y a favor de la diversidad e inclusión se da luego de que en días pasados el América Femenil diera a conocer un nuevo caso de acoso cibernético hacia otra de sus jugadoras.

A través de un comunicado, el club detalló que una de sus jugadoras, de quien no reveló el nombre por motivos de seguridad, era acosada por José Andrés Martínez Hernández, el mismo individuo que meses atrás hostigó a Scarlet Camberos -quien en marzo de este año dejó el club y salió de México debido a los constantes ataques en su contra- y quien debido a la nula acción de las autoridades continuaba libre.

Además de compartir el nombre completo del responsable, el América femenil también compartió una fotografía del atacante e indicó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

“Para alertar a otras jóvenes que pueden estar siendo acosadas por el mismo perpetrador, es que no tenemos otra opción más que dar a conocer su nombre y fotografía: José Andrés Martínez Hernández. Resulta indignante y realmente preocupante que pese a varias denuncias ante la FGJ, la actuación de la autoridad no ha sido lo suficientemente contundente para evitar que el agresor continúe violentado a más mujeres”.

Dos días más tarde, el 9 de julio, la Fiscalía de Nuevo León efectuó una orden de aprehensión en contra de José Andrés “N” por los delitos de amenaza y acoso sexual a las jugadores del Club América en la Ciudad de México.

La dependencia detalló que a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, se emitió la solicitud que cumplimentaron las autoridades neolonesas al aprehender al supuesto acosador de las americanistas, a quien también se le señala por acosar a jugadoras de Tigres.

José Andrés “N” fue trasladado la noche del sábado al estado de Nuevo León por los delitos perpetrados en el año 2020 contra la jugadora Scarlett Camberos y tres compañeras más.

EL ACOSO A SCARLETT

La futbolista Scarlett Camberos abandonó México el pasado mes de marzo luego de sufrir un incesante acoso digital por más de un año. La joven de 22 años de edad, sufrió durante casi un año el acoso de un hombre identificado como José Andrés “N”.

Camberos llegó al América femenil a finales de 2021 luego de destacar en el futbol colegial de los Estados Unidos. Desde su arribo a México, la joven identificó a un usuario quien constantemente la hostigaba en sus cuentas de Twitter e Instagram. En julio de 2022, Scarlett decidió hacer público el acoso que sufría por parte de este individuo.

“Este muchacho [que se hacía llamar Andrés Hernández] sigue creando cuentas falsas de mí en redes sociales y acosándome. Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé camino a casa”, escribió la futbolista en redes sociales.

Meses más tarde, todas las redes de Scarlett Camberos fueron hackeadas. Durante el ataque se cambió la información personal de la jugadora e incluso se aseguró que José Andrés “N” era su pareja sentimental.

Luego del incidente, The Marketing Jersey, la agencia de la futbolista, familiares y amigos utilizaron sus redes sociales para pedir a los seguidores de Scarlett que reportaran las cuentas hackeadas. Además, la familia de la joven interpuso una denuncia en contra de José Andrés “N”. En tanto, su club, el América femenil, también intervino en el caso pero sólo logró que el sujeto recibiera arresto domiciliario por 36 horas.

Finalmente, después de meses de hostigamiento y ante la falta de respuesta de las autoridades, el América femenil confirmó la baja de Camberos debido al acoso digital que ha sufrido.

El club indicó que a pesar de realizar todas acciones legales que tuvo a su alcance para evitar el acoso hacia la futbolista y sancionar al responsable, la falta de regulación en materia de acoso y violencia digital permitió que José Andrés “N”, sólo recibiera una medida cautelar.

“Scarlett y sus familiares han expresado que el marco normativo en México y la actuación de las autoridades no dan a la jugadora las garantías suficientes para su estabilidad emocional, desarrollo como persona y una vida libre de violencia, por lo que han decidido que nuestra jugadora no regrese a nuestro país después del descanso justificado que le ha otorgado el club”.

El caso atrajo la atención pública, pues más jugadoras de la Liga MX alzaron la voz para evidenciar ser víctima de este tipo de prácticas. En México, las futbolistas, por el simple hecho de ser mujeres, son objetos de ataques y hostigamiento digital.

Al respecto, Adrianelly Hernández aseguró que el caso de acoso en contra de Scarlett Camberos no es el único, al contrario, otras jugadoras del medio sufren a diario el hostigamiento digital, pero a diferencia de la exjugadora del América femenil, siguen calladas por temor.

“Lo que podría hacer la liga o los clubes es hacer otro tipo de campañas mediáticas para que cada vez sea menos la violencia que reciban las jugadoras en redes sociales porque lamentablemente, Scarlett porque lo dijo, pero hay muchas jugadoras que no lo dicen y que todos los días reciben mensajes privados o comentarios en sus redes sociales aludiendo a su aspecto, aludiendo a cuestiones sexuales y ellas dicen ‘Ah, no lo veo, simplemente lo oculto, lo dejo pasar’, entonces creo que es un mar que todavía tiene este infinito de posibilidades que siguen afectando a las jugadoras y yo creo que la liga hizo lo que pudo con lo que tenía, porque la sociedad también así lo tiene, muy atrasada en cuestiones de violencia digital”.

Claudia Pedraza por su parte, reconoció en que el protocolo es un gran paso por parte de la Federación mexicana de futbol y la Liga MX para acabar con este problema, pero insistió en que este documento deberá traducirse en acciones a favor de las jugadoras.

“Parece que la obligación es nada más adoptar el protocolo, pero por los compromisos que implica sí le apuesta que uno, toda la estructura deportiva se capacité en temas de género, y dos, se busque a largo plazo erradicar todas las prácticas de violencia de género que hay en la estructura deportiva. Sabemos que por sí solo los documentos no se traducen en acciones y no son garantías y queremos pensar que la intención detrás de esto es un verdadero compromiso para erradicar la violencia de género y no solamente una reacción ante los muchos casos que durante los últimos años han puesto en jaque a la liga y eso pues hay que apostar porque si eso es lo que ahora colocan, eso nos va a permitir como afición, como medios, exigir que cumplan”.

Finalmente, la especialista en deporte y género indicó que este protocolo construye un documento que debe ser pivote para que se fortalezca y destaca el hecho de que tanto la FMF y la Liga asumen su responsabilidad en el tema.

“Hay que destacar que el hecho de que asuman que es su responsabilidad y que no es nada más un protocolo de sanción para casos, es decir, que no es para sancionar al jugador, al entrenador que realiza estas prácticas sino que asumen que el entorno propio del fútbol genera y posibilita estas prácticas de acoso, hostigamientos y discriminación, entonces eso implica pues un cambio de la forma en la cual se venían atendiendo las cosas y me parece que tiene que servir para que quienes estamos interesados en que el fútbol femenil crezca, usemos el protocolo como herramienta también para ejercer presión de que así sea”.

