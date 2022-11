Clubes que conspiran y sueldos irrisorios: El futbol mexicano olvida a sus jugadoras

A lo largo de la existencia de la Liga MX Femenil varias jugadoras han alzado la voz en contra de los sueldos que se pagan a las mujeres dentro del futbol en México.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- En septiembre del 2021 el tema de la disparidad salarial dentro de la Liga MX dejó de ser un secreto a voces luego de que el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionara a 17 clubes con multas de un total de 177.6 millones de pesos por imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras.

De acuerdo con la Comisión desde la creación de la Liga MX Femenil, en 2016, se estipuló que los salarios de las futbolistas mayores de 23 años sería de un máximo de 2 mil pesos, mientras que las menores de 23 percibirían 500 pesos más un curso para su formación personal y finalmente, las jugadoras de la Sub-17 no tendrían un ingreso pero se les apoyaría con transporte, estudios y alimentación.

“Creo que [la multa de la Cofece] ayudó a hacer oficial que [las futbolistas] estaban viviendo en esta situación tan precaria, creo que era un secreto que muchas personas sabíamos. Las mismas jugadoras un poquito de manera implícita lo habían expresado, pero ya el documento de la Comisión sirvió para ponerle precisamente un nombre oficial o generar algo oficial que demostraba que sí estaba pasando esta situación”, comentó Adrianelly Hernández, especialista en futbol femenil, en entrevista para SinEmbargo

El estudio Global Sports Salaries, publicado en 2017 —un año después de que se anunciara la creación de la Liga MX Femenil— por Sporting Intelligence, reveló que en México el salario más bajo dentro del futbol varonil rondaba los 25 mil pesos al mes y el sueldo de un jugador promedio oscilaba entre los 540 mil pesos.

Entre los equipos sancionados en septiembre del 2021 se encontraban América, Pachuca, Cruz Azul, Monarcas, Guadalajara, Santos, Tigres, Toluca, Universidad, Rayados, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla.

El primer acuerdo salarial fue sustituido en la temporada 2018-2019 por otro en donde se estableció que el tope máximo sería de 15 mil pesos, que sólo 4 jugadoras podrían ganar por arriba de este monto y que los apoyos en especie no podían superar los 50 mil pesos por torneo.

De acuerdo con ESPN, al mes de mayo del 2022 el salario base de las jugadoras de la Liga MX Femenil incrementó a 4 mil 500 pesos mensuales. En este sentido, el medio deportivo destacó que equipos como América, Monterrey y Tigres tienen en su nómina a futbolistas con un sueldo de 100 mil pesos o más.

Pese a que el salario logró triplicarse y mejorar en los cinco años de vida que tiene la competencia, Ana Paola López Yrigoyen, pionera del futbol femenil en México y exfutbolista de la Liga MX, aseguró a SinEmbargo que aún hay muchas jugadoras que siguen sufriendo recortes salariales.

“Claro que ha mejorado la Liga porque ha crecido mucho más, pero de repente te topas con historias en otros clubes claramente no tan en el reflector donde te dicen ‘teníamos un presupuesto mínimo de 250 mil pesos al mes para plantillas de jugadoras y ya me dijeron que esto que tengo me lo van a reducir ahora un 30 por ciento más o algo similar para el siguiente torneo’”, apuntó López Yrigoyen.

“O sea, han mejorado sí, pero para algunas. La gente que sale y deja la Liga si les preguntas porqué es, te van a decir ‘no tenía oportunidad de ganar un poquito más y ya tengo 25’, cosas así”, agregó.

Ana Paola López Yrigoyen compartió a este medio que al principio de su carrera futbolística con Pumas percibía 2 mil 800 pesos mensuales menos comidas porque se las descontaban, sin embargo las cosas cambiaron cuando el América se interesó en ella y fue así como le aumentaron el sueldo a 15 mil pesos mensuales.

“El salario subió a 15 mil porque a mí me pretendió el América, de ahí me fui a Pachuca y me subieron un poquito más, como a 18 mil pesos al principio y ya de ahí subió de 20 a 25 mil, estuve ahí tres años y luego llegué a Cruz Azul y estaba más o menos como en 20 mil y 22 mil pesos”, explicó.

“No te dan prestaciones de ley ni las vacaciones entran porque es un trabajo distinto. No sé cómo sea el esquema de pago de todos los clubes, hay unos que te depositan si estás en nómina, hay otros que no y que pagan con sobrecito. En teoría sí tienes seguro por lesión, pero pues la verdad es que igual ahí, dependiendo del club, te lastimas y es un albur, te puede ir muy bien o muy mal. A la mayoría de los casos no les va tan bien. Si no eres una jugadora de mucho peso pues ahí se puede quedar tu carrera a pesar de que tengas seguro”, reveló López Yrigoyen.

La exfutbolista de la Liga MX Femenil anunció su retiro de las canchas el pasado 4 de junio del año en curso a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en el que destacó que “el futbol siempre ha sido, para bien o para mal, algo inherente a mí y a mi forma de concebir, ver y vivir la vida […] Si bien he vivido estos últimos cinco años ‘el sueño’ de ser futbolista profesional, los últimos torneos no he sido feliz haciéndolo. Hay algo que simplemente no termina por sentirse bien en mí y al final, cuando dejas de amar lo que haces, pierde sentido hacerlo”.

A lo largo de la existencia de la Liga MX Femenil varias jugadoras han alzado la voz en contra de los sueldos que se pagan a las mujeres dentro del futbol en México, tal es el caso de Daniela Pulido, exjugadora del Guadalajara, que en diciembre del 2020 expuso que en Chivas entró ganando 2 mil 500 pesos y su sueldo incrementó a 4 mil pesos por lo que tenía que recurrir a utilizar transporte público.

Al de Pulido se sumaron los nombres de Balbina Treviño, exportera de Rayadas, que denunció en marzo del 2021 vía Twitter la disparidad salarial dentro de la Liga luego de que una de sus compañeras de primera división le compartiera que no había podido pagar todos los servicios; y el de Alicia Cervantes, delantera de Guadalajara, que expuso a Rafa Márquez por ofrecerle un aumento de mil 500 a 3 mil pesos mensuales para que regresara a Atlas; entre otras.

La lista es larga.

Otro ejemplo de la gravedad de no tener #SalarioDigno en @LigaBBVAFemenil. Es INCREÍBLE que una jugadora de primera división no pueda cumplir con los gastos básicos para poder jugar fútbol. ¡URGE BASE SALARIAL QUE DIGNIFIQUE LA PROFESIÓN!🤬 pic.twitter.com/xoBGtVzBYm — Balbina Treviño (@balbinama7) March 22, 2021

A pregunta expresa de si las jugadoras sufrían repercusiones por denunciar este tipo de problemas dentro de los clubes, la especialista Adrianelly Hernández compartió que “como tal no existe el ‘no puedo hablar’. Es muy notorio que está muy vigilado lo que ellas digan […] Igual no está escrito que no puedan hablar pero creo que ellas mismas, y es entendible, se autocensuran porque obviamente no quieren perder lo poco que pueden tener en los diferentes equipos por eso es que no encontramos mayores declaraciones”.

Para Andrea Martínez, exjugadora de Cruz Azul y ahora pateadora del equipo varonil de Pumas CU, cuando se planteó la creación de la Liga MX Femenil en 2016 ningún equipo tenía bien estructurado un programa de futbol femenino.

“Yo creo que no le invirtieron ni el tiempo ni las cualidades necesarias que le invierten a un equipo varonil desde el inicio, yo creo que si todos los clubes se hubieran tomado tan en serio desde el principio, la Liga Femenil hubiera sido otra cosa totalmente distinta”, apuntó en una entrevista cedida a SinEmbargo.

La decisión de enfocarse en su carrera fue uno de los factores por los que Andrea decidió decirle adiós a la Liga MX Femenil, además de que era de las jugadoras más grandes de su equipo.

Aunque anteriormente se desenvolvió en el futbol soccer, Andrea tomó la decisión de cambiar de giro e incorporarse al equipo de futbol americano varonil sin haber estado interesada en dicho deporte previamente.

CRÍTICAS A LA LIGA MX FEMENIL POR FICHAJES DE EXTRANJERAS

El pasado mes de junio Zellyka Arce, mediocampista del Atlas, puso sobre la mesa el tema de los fichajes extranjeros que han llegado en los últimos meses a la Liga MX Femenil apuntando que antes de contratar a una jugadora internacional, los directivos deberían trabajar para que siga creciendo el tema salarial.

“Sí creo que se tendría que hacer una evaluación total de la Liga porque antes de ampliar los lugares de extranjeras se tendría que ver por nosotras como jugadoras mexicanas, por las generaciones que vienen abajo […] Se tiene que evaluar primero eso para que siga creciendo en el tema salarial, para que siga creciendo la Liga Femenil de a poco”, expresó Arce en conferencia de prensa.

Zellyka Arce: "El tema de extranjeras se aumenta a cuatro la plaza, se tiene que hacer una evaluación amplia porque se da la oportunidad a extranjeras. Antes de ampliar los lugares de extranjeras, se debería ver por jugadoras mexicanas"#AtlasFemenil #Apertura2022 #LigaMXFemenil pic.twitter.com/GC0eqr95Rn — Enrique Ortega ✮ (@kike_ortega_) June 15, 2022

Previo a que iniciara el décimo torneo de la Liga MX Femenil se modificó el reglamento de la competencia, en el que se permitió a los clubes mexicanos fichar un máximo de cuatro futbolistas extranjeras para el Apertura 2022.

Según el diario AS México a mitad del torneo se registraron al menos 42 jugadoras procedentes de países como España, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Panamá, Nigeria, Francia, Brasil, Uruguay, Tanzania, Sudáfrica y Argentina.

“Creo que habría que poner a los equipos en diferentes canastas por así decirlo. Hay equipos de mediana tabla que han traído extranjeras y que sabemos que a las mexicanas no les están pagando de la mejor forma. Yo creo que una extranjera no está cobrando menos de 30 mil pesos al mes y estoy hablando de lo más bajo, y las mexicanas sabemos que muchas batallan para que les paguen unos quince aproximadamente”, expresó al respecto Adrianelly Hernández.

“En el caso de un Tigres, un Rayadas o un Pachuca a sus mexicanas también las están tratando de manera adecuada con las condiciones que se debe esperar para unas jugadoras profesionales y que en ese sentido podríamos no reclamarles tanto que estén haciendo el gasto en querer traer también a figuras que al final de cuentas les va a repercutir quizá en vender camisetas y meter más gente a sus estadios”, reflexionó.

Hoy hablamos de género para de-generar el mañana, porque la equidad será real. Ese es nuestro partido, y queremos que lo juegues con nosotras.#Manifiesto https://t.co/IRNl3MBCS9#CuandoTodasJuegan#FutbolConEquidad

#YoFirmo pic.twitter.com/fXU4xHbejQ — Ana Paola López Yrigoyen (@KhanPaola) March 12, 2020

En marzo del 2020, durante el marco del Día Internacional de la Mujer, jugadoras de la Liga MX Femenil firmaron el manifiesto “Cuando juegan todas”, en el que plantearon las desigualdades que se viven dentro del futbol y las áreas de oportunidad en las que debe haber un cambio para asegurar la equidad de género dentro de esta industria.

Dentro de los puntos a tratar en el manifiesto, que no estaba centrado en la Liga MX sino en un problema global, las jugadoras exigieron ser tratadas “como personas y como seres humanos completos” y, por supuesto, pusieron sobre la mesa la brecha salarial asegurando que como mujeres no pueden dedicarse solamente al futbol.

“Actualmente, si un hombre desea combinar su vida laboral con el futbol puede hacerlo […] si juega futbol profesionalmente puede gozar de un salario que le permitirá dedicarse, por elección, de lleno a esa sola profesión”, aseguraron en el manifiesto.

A dos años de la publicación del documento parece que todo quedó en el olvido pues éste ya no se encuentra disponible en la página de la Asociación Mexicana de Futbolistas.

En Estados Unidos, por ejemplo, las jugadoras Alex Morgan, Carli Lloyd, Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn y Hope Solo, ganadoras de la Copa del Mundo en el 2015, acusaron a la Federación de Futbol de Estados Unidos de discriminación salarial al asegurar que se les pagaba casi cuatro veces menos que a los jugadores del equipo masculino.

“Somos las mejores del mundo, tenemos tres campeonatos de la Copa del Mundo, cuatro campeonatos olímpicos y al USMNT (Selección de futbol de los Estados Unidos) se le paga más solo por presentarse que a nosotros por ganar campeonatos importantes”, señaló Hope Solo en un comunicado.

De acuerdo con The Associated Press, las mejores jugadoras del equipo femenil percibían alrededor de 72 mil dólares al año de US Soccer, con bonos incluidos, por jugar en un mínimo de 20 exhibiciones al año. En contraste, a los hombres se les pagaba por partido, un mínimo de 5 mil dólares por juego, y pagos adicionales basados ​​en la clasificación y los resultados de los oponentes.

Seis años después de haber iniciado una lucha por la igualdad salarial, la Federación de Futbol de EU llegó a acuerdos históricos para igualar el sueldo tanto a sus equipos masculinos como a los femeninos, acción que convirtió al organismo rector nacional estadounidense en el primero en el deporte en prometer dinero equivalente para ambos sexos.

ACIERTOS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE LA LIGA MX FEMENIL

Pese a que han pasado cinco años desde que se disputó el primer partido de la Liga MX Femenil y aún no existe una equidad total entre equipos femeninos y masculinos, la competencia, el reconocimiento y algunas condiciones sí han mejorado durante este tiempo.

“Sé que obviamente no hay una igualdad todavía a pesar del largo trayecto que ha tenido la Liga MX Femenil, pero creo que poco a poco se va logrando esto. Poco a poco se va a ir logrando el también que la sociedad, el que los aficionados, el que incluso los propios directivos de los equipos se den cuenta que el futbol femenil te puede llenar un estadio igual que un equipo varonil, te puede dar incluso hasta mejores resultados que un equipo varonil y yo creo que eso es lo importante, que con el tiempo las mujeres y las jugadoras que estén activas en este momento hagan lo que les corresponda, hagan los que les gusta hacer”, manifestó Andrea Martínez.

En este sentido, Adrianelly Hernández destacó que entre los avances dentro la Liga MX Femenil se encuentran que la mayoría de los clubes ya juega en estadios, que las transmisiones de los partidos han aumentado pese a que en el último torneo se movieron a espacios premium como Vix+ y Fox Premium, y que hay mejores coberturas a nivel de perspectiva de género.

Por otra parte Paola López Yrigoyen consideró que a pesar de que se ha demostrado que el futbol femenil vende, las jugadoras siempre han tenido que luchar por un lugar que no estaba pensado para ellas. “El deporte siempre esta subordinado al varonil y eso yo lo veo ahora que salí”.

¿Entonces qué debe mejorar? “Yo creo que todo esto debe de empezar desde la preparación del cuerpo directivo, traer a lo mejor un buen director técnico, un buen preparador o preparadora física, también en brindarles apoyo de acuerdo las instalaciones que tengan los clubes, el sueldo. Obviamente ese ya es un tema un poco más complicado”, compartió Andrea Martínez.

“Sí debería haber una igualdad porque las mujeres hacen exactamente lo mismo que el equipo varonil, o sea, tal vez la única diferencia qué será, algunos boletos de más para llenar el estadio, pero yo creo que la importancia, la disciplina y la responsabilidad es exactamente igual para el varonil y para el femenil”, finalizó.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.