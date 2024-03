EU derrota 1-0 a Brasil y se corona en la primera edición de la Copa Oro Femenina

SAN DIEGO (AP) — Lindsey Horan marcó de cabeza en el tiempo agregado del primer tiempo y Estados Unidos venció 1-0 a Brasil el domingo para ganar la Copa Oro femenina de Concacaf.

La selección de Estados Unidos conquistó el campeonato a pesar de verse sorprendida por una derrota en la fase de grupos ante México. Fue la primera edición de la Copa Oro Femenina, un torneo creado para que los equipos de la región enfrenten competencia más significativa.

Fue la cuarta vez que Estados Unidos enfrentó a Brasil en la final de un torneo. Las estadounidenses también ganaron las tres anteriores, incluidos los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008.

El partido tuvo una asistencia plena de 31 mil 528 en el estadio Snapdragon, de San Diego, una entrada récord para un partido femenino de Concacaf.

Lynn Williams casi marca el segundo gol de Estados Unidos en el minuto 79, pero fue anulado por fuera de lugar. Casey Krueger cabeceó un peligroso centro brasileño en los instantes finales.

Brasil superó en tiros a Estados Unidos 12-7 y por momentos pareció ser el equipo más dominante.

“No siempre es bonito, y este fue un juego en el que simplemente avanzamos”. dijo la defensora Crystal Dunn. “Hicimos el trabajo y eso es lo más importante”.

Estados Unidos quedó atónito en la fase de grupos del torneo con una derrota por 2-0 ante México, apenas el segundo revés en la serie de 43 juegos.

Las estadounidenses se recuperaron con una victoria por 3-0 sobre Colombia en los cuartos de final, antes de avanzar a la final en serie de penaltis después de un empate 2-2 ante Canadá después de un aguacero en semifinales.

